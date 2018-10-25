 Сегодня в Норвегии стартуют масштабные учения НАТО Trident Juncture

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Маневры будут проходить на территории Норвегии и близ ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

В масштабных учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Всего к учениям подключат более 45 тыс. военнослужащих, 130 военных самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные учения НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии дают четкий сигнал агрессору, - Столтенберг

Ранее сообщалось, что берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", а также универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции "Дисмюд" (типа "Мистраль") и французские фрегаты "Бретань" и "Латуш Тревиль", которые также примут участие в учениях.

Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture 2018, об этом в среду сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Впервые ежегодные учения НАТО Trident Juncture проводились в ноябре 2014 года.