 Непогода в Украине: обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Винницкая - 60 н.п., Львовская - 29 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Черновицкая - 14 н.п., Ивано-Франковская - 7 н.п., Луганская - 6 н.п., Закарпатская - 5 н.п., Донецкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п.", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.