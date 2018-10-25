 Думаю, до конца года и Томос получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь, - Филарет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"Думаю, что да. До конца года произойдет объединение (церквей), и Томос – получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", - сказал он.

По его словам, Вселенский патриарх будет способствовать объединению церквей в Украине.

"Я думаю, что поможет нам Вселенский патриарх в этом. Ведь будет представитель Вселенского патриарха на этом объединительном Соборе. Он будет содействовать тому, чтобы объединение состоялось", - добавил он.

В то же время Филарет отмечает, что Президент не будет принимать участия в соборе.

"То, что предоставление Томоса имеет политическое значение – мы от этого не отказываемся. А точнее создание независимой украинской церкви имеет политическое значение. Поэтому без украинской церкви, не может существовать государство... Поэтому государство и церковь взаимосвязаны, хотя государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви... Вот, например, будет Собор. А Президент не будет принимать никакого участия. Потому мы сами должны объединиться, принять устав и т.д. ", - сообщил Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не оставит в спокойствии украинскую церковь, - Филарет

Он считает, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви.

"Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат, или к украинской", - сообщил Филарет.

"Мы не будем участвовать в избрании той или иной парафии украинской церкви или российской. Они сами должны определиться и к нам обратиться", - добавил он.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.