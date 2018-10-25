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Все про:УПЦ (715) Филарет (321) церковь (928) православие (157) автокефалия (220) Томос (41)

 Думаю, до конца года и Томос получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь, - Филарет

Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"Думаю, что да. До конца года произойдет объединение (церквей), и Томос – получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", - сказал он.

По его словам, Вселенский патриарх будет способствовать объединению церквей в Украине.

"Я думаю, что поможет нам Вселенский патриарх в этом. Ведь будет представитель Вселенского патриарха на этом объединительном Соборе. Он будет содействовать тому, чтобы объединение состоялось", - добавил он.

В то же время Филарет отмечает, что Президент не будет принимать участия в соборе.

"То, что предоставление Томоса имеет политическое значение – мы от этого не отказываемся. А точнее создание независимой украинской церкви имеет политическое значение. Поэтому без украинской церкви, не может существовать государство... Поэтому государство и церковь взаимосвязаны, хотя государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви... Вот, например, будет Собор. А Президент не будет принимать никакого участия. Потому мы сами должны объединиться, принять устав и т.д. ", - сообщил Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не оставит в спокойствии украинскую церковь, - Филарет

Он считает, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви.

"Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат, или к украинской", - сообщил Филарет.

"Мы не будем участвовать в избрании той или иной парафии украинской церкви или российской. Они сами должны определиться и к нам обратиться", - добавил он.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093253
 
   
 Топ комментарии
 
Дай ,Боже.. Величезна подяка Його Святості Філарету за його багаторічну титанічну працю задля розвитку українського православ'я та отримання автокефалії помісною УПЦ.. Довгих років життя..
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Дай ,Боже.. Величезна подяка Його Святості Філарету за його багаторічну титанічну працю задля розвитку українського православ'я та отримання автокефалії помісною УПЦ.. Довгих років життя..
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Филарет реально любит свою страну. Последовательный человек, убеждённый борец с залесским Мордором
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Нам еще бы Рождество встречать со всем миром 24 дек.
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Якщо ти католик зустрічай, причому тут православна церква?!!!
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В такому випадку ти зустрічай Різдво 07.01, а Новий рік 14.01 і при чому тут католицький Новий рік 01.01.
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Дуже правильні і мудрі слова.
Дай бог щоб за ними були правильні і мудрі справи.
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Філарет мудрійша людина..
Чи була би в нас українська церква, київський патріархат якби не він ?
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Володимир давно помер, Гузар грекокатолик, Мстислава не знаю.
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Ти просто не в темі. В паРаші всі культові споруди і навіть старе іржаве кадило належить РПЦ.

В Україні культові споруди, будівлі церкви належать приходам(громадам), монастирі належать братіям, лаври належать державі.

Тому в основному буде вирішувати прихід(громада) церкви, що робити, перейти до канонічної УПЦ, чи залишитися в не канонічній РПЦ. Фактично УПЦ МП тепер повинно буде називатися РПЦ.
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Поки не відбудеться об'єднавчий Собор і там не оберуть Головного, Томоса не буде.
Так що - м'яч на полі України і все залежить від української сторони.

України майже за 500 років не стояла так близько, щоб отримати єдину помісну автокефальну Українську православну церкву.
Народ України у переважній більшості за помісну УПЦ.
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Є матеріальна сторона і є духовна сторона, а є Закон боротьби і єдності протилежностей. Так що матеріалісти і духовники будуть вести постійну боротьбу.
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Народу якось похрін усі ці церкви, про бога згадує на Великдень та Різдво та коли ховати треба. Та про 500 років не треба брехати, москалі посилаються на грамоту Діонісія від 1686 року.
А от чому до сих пір державна власність знаходиться в оренді у кацапських попів, це треба у Порохла запитати. Чи це така гібридна війна з Московією, багатоходовка, типу хай собі і далі москальські попи збивають гроші з українців, а ми у кишені дулю будемо тримати?
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Ось тут ти москалику і спалився... Українською мовою Олекса, а не олЄкса. І вірно казати зупинівка, а не останівка.😁😁😁
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А почему президент не будет принимать участия? Он должен его хотя бы открыть - ленточку перерезать, а то как же без этого!
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Та без Пэтьки такое событие явно не обойдется! Особенно в преддверии выборов. Думаю, до кінця року і Томос отримаємо, і будемо мати одну в Україні православну церкву, - Філарет - Цензор.НЕТ 2711
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 35.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
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Самое главное, что, наконец, в Украине перестанет существовать московская секта.
И московские попы возвратятся к себе в Мордовию, до белых березок и будут, есть свои национальные российские блюда - ягель, клюкву. Чтобы им это было на пользу, пусть едят, наедаются, это им не украинское ненавистное сало
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Це не поможе. Все одно всі попадуть в пекло після смерті. Пофіг... Зараз майже в кожній сім'ї робляться аборти.
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Одной Православной не будет ! Только кышнем РПЦ.
Армянская, грузинская, болгарская не войдут в поместную.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДумаю, до конца года и Томос получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь, - Филарет
 
 
 
 
 
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