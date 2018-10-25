 "Мы очень разозлены", - Трамп заявил, что по факту рассылки посылок с бомбами в США открыто "крупное федеральное расследование"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду.

"Я только что закончил брифинг с представителями ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы", - сказал он.

"Сейчас идет крупное федеральное расследование", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что безопасность американцев - его важнейший приоритет, и власти США не пожалеют сил для расследования этого инцидента.

"Я хочу сказать вам, что в эти времена мы должны объединиться, сплотиться и направить очень ясное, недвусмысленное послание: угрозам политического насилия любого рода не место в США", - подчеркнул Д.Трамп.

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Он отметил, что и Республиканская, и Демократическая партия придерживаются этой точки зрения.

Президент также пообещал, что американская администрация будет по мере возможности предоставлять дальнейшую информацию о ходе расследования.

"Мы очень разозлены, расстроены, раздосадованы тем, что случилось сегодня утром, и мы докопаемся до сути дела", - добавил он.

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Напомним, первое сообщение о бомбе, замаскированной под бандероль, пришло 22 октября. Служащий особняка миллиардера, финансиста и филантропа Джорджа Сороса в Бедфорде (пригород Нью-Йорка), случайно обнаружил на улице подозрительный сверток. В нем оказалось взрывное устройство. 24 октября пришли сообщения еще о пяти бомбах, которые в идентичных конвертах рассылались по Штатам.

Опасный предмет в посылке, отправленной на домашний адрес экс-президента Билла Клинтона и его жены, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, обнаружил сотрудник спецслужб;

Персонал Секретной службы США перехватил пакет со взрывчаткой, пришедший по вашингтонскому адресу бывшего президента Барака Обамы.

Сотрудники и посетители бизнес-центра Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, были эвакуированы после сообщения о подозрительном пакете. Полиция подтвердила наличие еще одного взрывного устройства. Его получателем был указан бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан, приглашенный в эфир CNN.

Взрывотехники из Капитолия вместе с кинологами были вызваны в почтовое отделение в поселке Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд), где сортируют почту Палаты представителей Конгресса США. В посылке на имя члена Конгресса от Демократической партии Марин Уотерс была аналогичная бомба.

Еще одним получателем смертельного конверта должен был стать бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер. Однако его адрес был указан неверно, и почтовая служба вернула посылку по адресу отправителя.