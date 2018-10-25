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 Делегация Совета Европы посетила Донецкую область

В Краматорске делегация представителей Совета Европы в Украине во главе с Даниэлем Попеску обсудила вопросы сотрудничества с Донецким регионом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 октября в фейсбуке сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"Повышение потенциала местного самоуправления - как финансового, так и проектного; стимулирование развития управленческого ресурса на уровне общин; поддержка процесса децентрализации и активное вовлечение в общественную жизнь временно перемещенных лиц и национальных меньшинств. Такие направления совместной работы обозначили во время встречи с делегацией Представительства Совета Европы в Украине во главе с Даниэлем Попеску", - написал глава области.

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Он отметил, что ДонОГА наработала стратегию развития области, создала инвестиционный паспорт - его представят на конференции доноров, которая состоится в ближайшее время.

Говорили и о взаимной заинтересованности развития интеррегиональных обменов и распространения положительных практик общин. Куць отметил, что очень нужна координация действий различных международных организаций.

Председатель облгосадминистрации поблагодарил представителей Совета Европы за сотрудничество и поддержку европейских стремлений Украины и выразил уверенность, что в дальнейшем она будет только усиливаться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093250
 
 
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Он отметил, что ДонОГА наработала стратегию развития области, создала инвестиционный паспорт - его представят на конференции доноров, которая состоится в ближайшее время. Источник: https://censor.net.ua/n3093250
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Особливо цікавить інвестиційний паспорт, який поки ховають. Уявляю критику, яка почнеться при оприлюдненні параметрів цього паспорту.
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