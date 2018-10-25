 Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ, об это он сказал в эфире "Прямого".

Рева заявил: " Субсидия - это государственная помощь. Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги, для того чтобы купить этот товар или услугу.

Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, то здесь ситуация несколько иная. Человек не может прожить без жилищно-коммунальных услуг. Разве можно прожить в доме зимой, если он не отапливается? И когда у человека нет возможности приобрести это отопления, тепло по той цене, которая установлена ​​производителем, значит обязанность государства - ему помочь. И эта помощь называется субсидией. Субсидия зависит от двух вещей: от размера тарифа и от доходов граждан. Если доходы не изменяются, а тариф растет, то сумма средств, которые человек платит, не меняется. То есть та часть, которую человек, в абсолютном размере она остается неизменной. А вот сама субсидия, если только вырос тариф увеличивается. То есть сумма, которую платит государство за человека, растет по мере роста тарифов и не меняется для человека. Если же доходы человека растут, а тариф не меняется, то увеличивается доля, которую платит гражданин. Поэтому в этой ситуации, которая сейчас есть, когда тариф увеличивается, а доходы остаются теми, они же платят такую ​​точно сумму, а сама субсидия увеличивается. И для людей это не ощутимо".

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