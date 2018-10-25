 Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ, об это он сказал в эфире "Прямого".
Рева заявил: " Субсидия - это государственная помощь. Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги, для того чтобы купить этот товар или услугу.
Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, то здесь ситуация несколько иная. Человек не может прожить без жилищно-коммунальных услуг. Разве можно прожить в доме зимой, если он не отапливается? И когда у человека нет возможности приобрести это отопления, тепло по той цене, которая установлена производителем, значит обязанность государства - ему помочь. И эта помощь называется субсидией. Субсидия зависит от двух вещей: от размера тарифа и от доходов граждан. Если доходы не изменяются, а тариф растет, то сумма средств, которые человек платит, не меняется. То есть та часть, которую человек, в абсолютном размере она остается неизменной. А вот сама субсидия, если только вырос тариф увеличивается. То есть сумма, которую платит государство за человека, растет по мере роста тарифов и не меняется для человека. Если же доходы человека растут, а тариф не меняется, то увеличивается доля, которую платит гражданин. Поэтому в этой ситуации, которая сейчас есть, когда тариф увеличивается, а доходы остаются теми, они же платят такую точно сумму, а сама субсидия увеличивается. И для людей это не ощутимо".
Ранее ваш покорный слуга пару раз писал, что вскоре непременно станет известно о следующих этапах повышения цены на газ для населения в 2019 году и это станет дополнительным козырем для критиков власти - в первую очередь, Юлии Тимошенко. Так и случилось.
Как сегодня передала УП, в рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения ориентировочно вырастет еще на 40%.
Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.
По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.
Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
«Я слышал, что сейчас начинают говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет!», - сказал этот клоун на заседании правительства.
Как известно, отопительный сезон оканчивается 15 апреля. При этом первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а второй тур - как раз накануне окончания отопительного сезона.
Отмечу, что Тимошенко получает сразу два козыря.
Первый - это само дальнейшее повышение цены на газ в следующем году.
Второй - вранье власти на сей счет.
Напомню, в минувший понедельник в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения.
Напомню, Тимошенко в последние несколько раз пообещала снизить цену на газ в 2-3 раза в случае победы на выборах…
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Ніжками на гіллякі подригаєш...
Этот вид наркомании не лечится. Он неизлечим. Единственный способ уберечься от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах!
Есть народная примета, которая у нас безотказно работает веками: если власть вдруг призналась, что в чём-то перегнула палку, и за это пообещала выдать пряник, то все вокруг будут так нещадно этим пряником отпижженны, что палку не раз вспомнят добрым словом. Палка, в данном случае - увеличение цены на газ для населения, ну а пряник - субсидии. И вот с этими субсидиями мы еще оберемся горя. Едва анонсировав субсидии, власть сразу же предупредила - контролировать назначение субсидий будут строго, а за нарушение подачи данных будут наказывать жестко. Не думаю, что прям уж будут сразу тащить в кутузку, но отбирать эти самые "подачки" будут массово, заставляя платить по полной. Ну а за неуплату... Нет, не тюрьма, но на улице вы оказаться можете. Поэтому, как ни крути, единственное, что получат от очередного транша МВФ простые украинцы, это очередную удавку на их и так тощие шеи. И самое омерзительное во всей этой вакханалии - это абсолютная неспособность власти взять ответственность на себя. Они ведут себя как наркоман, у которого в том, что он дырявит себе вены, виноваты все вокруг - плохое окружение, город, родители, друзья, "ПОПЕРЕДНИКИ"... Эти бабловые наркоманы вытащили из нашего дома все, что можно. Они вывозят природные богатства, продают наш газ, вырубывают и "толкают" леса. Они запустили свои лапы в наши карманы, обчистили стариков пенсионеров, обокрали детей и инвалидов. Они не останавливаются перед убийством. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало! Их денежная "ломка" толкает их на все новые и новые схемы и кидки, лишь бы урвать очередную "дозу" бабла. И вот этот вид наркомании уж совсем не лечится. Он неизлечим. Этих уродов не подошьешь, не закодируешь, не вылечишь терапией. Единственный способ уберечь себя и свой дом от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах! Надолго! Без права на обжалования! С полной конфискацией! Пожизненно!
http://ua24ua.net/vlast-ukraini-bablovie-narkovani-oni-shiryayutsya-bablom-torguya-dage-na-krovi-no-im-vse-malo/