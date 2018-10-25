 Для тех людей, которые нуждаются в субсидиях, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ, об это он сказал в эфире "Прямого".
Рева заявил: " Субсидия - это государственная помощь. Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги, для того чтобы купить этот товар или услугу.
Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, то здесь ситуация несколько иная. Человек не может прожить без жилищно-коммунальных услуг. Разве можно прожить в доме зимой, если он не отапливается? И когда у человека нет возможности приобрести это отопления, тепло по той цене, которая установлена производителем, значит обязанность государства - ему помочь. И эта помощь называется субсидией. Субсидия зависит от двух вещей: от размера тарифа и от доходов граждан. Если доходы не изменяются, а тариф растет, то сумма средств, которые человек платит, не меняется. То есть та часть, которую человек, в абсолютном размере она остается неизменной. А вот сама субсидия, если только вырос тариф увеличивается. То есть сумма, которую платит государство за человека, растет по мере роста тарифов и не меняется для человека. Если же доходы человека растут, а тариф не меняется, то увеличивается доля, которую платит гражданин. Поэтому в этой ситуации, которая сейчас есть, когда тариф увеличивается, а доходы остаются теми, они же платят такую точно сумму, а сама субсидия увеличивается. И для людей это не ощутимо".
Ранее ваш покорный слуга пару раз писал, что вскоре непременно станет известно о следующих этапах повышения цены на газ для населения в 2019 году и это станет дополнительным козырем для критиков власти - в первую очередь, Юлии Тимошенко. Так и случилось.
Как сегодня передала УП, в рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения ориентировочно вырастет еще на 40%.
Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.
По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.
Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
«Я слышал, что сейчас начинают говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет!», - сказал этот клоун на заседании правительства.
Как известно, отопительный сезон оканчивается 15 апреля. При этом первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а второй тур - как раз накануне окончания отопительного сезона.
Отмечу, что Тимошенко получает сразу два козыря.
Первый - это само дальнейшее повышение цены на газ в следующем году.
Второй - вранье власти на сей счет.
Напомню, в минувший понедельник в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения.
Напомню, Тимошенко в последние несколько раз пообещала снизить цену на газ в 2-3 раза в случае победы на выборах…
https://goo.gl/27crfa
Ніжками на гіллякі подригаєш...
Этот вид наркомании не лечится. Он неизлечим. Единственный способ уберечься от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах!
Есть народная примета, которая у нас безотказно работает веками: если власть вдруг призналась, что в чём-то перегнула палку, и за это пообещала выдать пряник, то все вокруг будут так нещадно этим пряником отпижженны, что палку не раз вспомнят добрым словом. Палка, в данном случае - увеличение цены на газ для населения, ну а пряник - субсидии. И вот с этими субсидиями мы еще оберемся горя. Едва анонсировав субсидии, власть сразу же предупредила - контролировать назначение субсидий будут строго, а за нарушение подачи данных будут наказывать жестко. Не думаю, что прям уж будут сразу тащить в кутузку, но отбирать эти самые "подачки" будут массово, заставляя платить по полной. Ну а за неуплату... Нет, не тюрьма, но на улице вы оказаться можете. Поэтому, как ни крути, единственное, что получат от очередного транша МВФ простые украинцы, это очередную удавку на их и так тощие шеи. И самое омерзительное во всей этой вакханалии - это абсолютная неспособность власти взять ответственность на себя. Они ведут себя как наркоман, у которого в том, что он дырявит себе вены, виноваты все вокруг - плохое окружение, город, родители, друзья, "ПОПЕРЕДНИКИ"... Эти бабловые наркоманы вытащили из нашего дома все, что можно. Они вывозят природные богатства, продают наш газ, вырубывают и "толкают" леса. Они запустили свои лапы в наши карманы, обчистили стариков пенсионеров, обокрали детей и инвалидов. Они не останавливаются перед убийством. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало! Их денежная "ломка" толкает их на все новые и новые схемы и кидки, лишь бы урвать очередную "дозу" бабла. И вот этот вид наркомании уж совсем не лечится. Он неизлечим. Этих уродов не подошьешь, не закодируешь, не вылечишь терапией. Единственный способ уберечь себя и свой дом от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах! Надолго! Без права на обжалования! С полной конфискацией! Пожизненно!
http://ua24ua.net/vlast-ukraini-bablovie-narkovani-oni-shiryayutsya-bablom-torguya-dage-na-krovi-no-im-vse-malo/
Такая вот неправда.
МВФ - это не контора по повышению или понижению цен на что -либо в мире, в том числена газ. МВФ интересует ТОЛЬКО сбалансированный бюджет.
А цены на газ повышают наши олигархи, наглым образом обворовывая народ!
Сказки про злой МВФ пишуться на Банковой теми, кто еще вчера возмущался этим при Януковиче!
Порошенко зацитируй.
немаючи навіть уявлення про реальну кількість спожитого газу населенням.
При наданні першої черги субсидій. ці уроди. взяли цей показник і охуїли.
з тих переплат. наступного року почали різати куби. але споживання виявилося ще меншим.
І рева зараз варнякає про переплату 5 - ти мільярдів по субсидіям.
Реально ж. про кількість споживання ніхто незнає. а уроди з нахтогазу. ніяк неможуть
отримати кількість споживачів газу від облгазів. бо ті їм ненадають таку інформацію.
А вся різниця по газу ішла на підприємства і іде. любих друзім. і МВФ це добре знає...
Пенсионерам и безработным - субсидии.
Труженикам - повышение коммуналки. Меньше денег на продукты останется, которые тоже вырастут...
Будем меньше жрать!!!!!!
Селянин без 20% НДС покупал все? И хлеб, и бензин для трактора и запчасти???
Не платил в каждом литре бензина на котором поле пахал сбор на ремонт дорог???
О какой ты умный, п-тролль! Сразу видно, что методичку тебе "прохфессор икономики" писал!
ленина жывым видел????
Метод выкачивания народных денег олигархами за тех людей, кто не может им платить их высосанную из шоколадного зада цену!
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Рева, у меня пенсия 2600 гривен. Других доходов нет, так как я даже из дома редко выхожу.
Но мне субсидию не назначают, так как у меня квартира больше 120 кв. м
Почему такое ограничение? Ведь субсидия на отопление назначается не на всю площадь, а на социальную норму - 58.5 кв.м не зависимо от отапливаемой площади. Хоть 70 м.кв, хоть 300 м.кв. (до этого отапливаемого сезона)
Как площадь квартиры на 1 кв.м больше ограничения - 121 кв.м по сравнению с 120 кв.м может оплачивать коммуналку? Ведь по твоему, тариф известен, доход не изменился...
Хоть у тебя 300 кв.м
Я бы вообще ужесточил выдачу тех субсидий по максимуму.
Мировая цена на природный газ видели на бирже какая ? То то же...Рыночная экономика а не КОММУНИЗМ...халявщики...
и бензинчик по 1€ поставь
где есть газ и нефть - СВОИ
Irina @Irysika20 23 ч.23 часа назад
ОлигархиМафиози несмотря на бедственное положение народа с каждым годом увеличивают свой капитал, иногда даже в разы. Принадлежащий по закону народу газ и уголь находятся в руках ахметовофирташеобразных приматов, которые дергают за долларовые ниточки привязанные к рукам депутоидов которые давят на заветную кнопку и даже не на одну повышая цену. Пора нам бы отдавать долги за счет украденных огромных денег у нашей страны которая относительно недавно по экономическому развитию входила в первую десятку развитых стран Европы. А списывать свою безграничную жадность и экономическую безлаберность на счт МВФ или на совковое наследие глупо т.к. последние почти треть столетия непрерывного грабежа страны показывают истинное положение с великими "деяниями" нашей власти.
Успокоил - нищие останутся нищими.
А вот это прикольно - Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги.
Сразу видно кто бормочет. Одни деньги зарабатывают, а другой ходит ищет, где их взять. Из этой ситуации есть масса выходов - можно пойти в другой магазин,можно попросить скидку, можно купить в кредит,можно отложить деньги и купить в следующий раз, можно купить подобный товар, но дешевле, можно просто отказаться от покупки и тд и тп. Ну и какие из этих финтов можно проделать с твоей коммуналкой? Классическая рыночная ситуация - это свобода, а ваша коммуналка это ярмо.
Прекрасно понимает Потому и поставила вопрос сначала слом системы а потом Юля Но а мы
как невменяемое население на первом месте в Европе должны помочь себе и тем хлопцам
котрые разработали суспильный договор для себя и для нас Враг не петя враг челядь
Котороя его поддерживает Короля делает свита
головы с руками Никто не даст нам избавления ни Рада не Громада пока не договоримся
Суспильный договор называется
Зато есть приятная новость: доходы Кондитера и Ахметова вырастут. И наш През останется на вершине самых богатых Презов