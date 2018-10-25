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Все про:Газ (8947) Рева Андрей (412)

 Для тех людей, которые нуждаются в субсидиях, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил схему от чего зависит предоставление субсидии.

Как передает Цензор.НЕТ, об это он сказал в эфире "Прямого".

Рева заявил: " Субсидия - это государственная помощь. Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги, для того чтобы купить этот товар или услугу.

Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, то здесь ситуация несколько иная. Человек не может прожить без жилищно-коммунальных услуг. Разве можно прожить в доме зимой, если он не отапливается? И когда у человека нет возможности приобрести это отопления, тепло по той цене, которая установлена ​​производителем, значит обязанность государства - ему помочь. И эта помощь называется субсидией. Субсидия зависит от двух вещей: от размера тарифа и от доходов граждан. Если доходы не изменяются, а тариф растет, то сумма средств, которые человек платит, не меняется. То есть та часть, которую человек, в абсолютном размере она остается неизменной. А вот сама субсидия, если только вырос тариф увеличивается. То есть сумма, которую платит государство за человека, растет по мере роста тарифов и не меняется для человека. Если же доходы человека растут, а тариф не меняется, то увеличивается доля, которую платит гражданин. Поэтому в этой ситуации, которая сейчас есть, когда тариф увеличивается, а доходы остаются теми, они же платят такую ​​точно сумму, а сама субсидия увеличивается. И для людей это не ощутимо".

Также читайте: В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3093249
 
 
 Топ комментарии
 
Власть - бабловые наркованы. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало!
Этот вид наркомании не лечится. Он неизлечим. Единственный способ уберечься от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах!

Есть народная примета, которая у нас безотказно работает веками: если власть вдруг призналась, что в чём-то перегнула палку, и за это пообещала выдать пряник, то все вокруг будут так нещадно этим пряником отпижженны, что палку не раз вспомнят добрым словом. Палка, в данном случае - увеличение цены на газ для населения, ну а пряник - субсидии. И вот с этими субсидиями мы еще оберемся горя. Едва анонсировав субсидии, власть сразу же предупредила - контролировать назначение субсидий будут строго, а за нарушение подачи данных будут наказывать жестко. Не думаю, что прям уж будут сразу тащить в кутузку, но отбирать эти самые "подачки" будут массово, заставляя платить по полной. Ну а за неуплату... Нет, не тюрьма, но на улице вы оказаться можете. Поэтому, как ни крути, единственное, что получат от очередного транша МВФ простые украинцы, это очередную удавку на их и так тощие шеи. И самое омерзительное во всей этой вакханалии - это абсолютная неспособность власти взять ответственность на себя. Они ведут себя как наркоман, у которого в том, что он дырявит себе вены, виноваты все вокруг - плохое окружение, город, родители, друзья, "ПОПЕРЕДНИКИ"... Эти бабловые наркоманы вытащили из нашего дома все, что можно. Они вывозят природные богатства, продают наш газ, вырубывают и "толкают" леса. Они запустили свои лапы в наши карманы, обчистили стариков пенсионеров, обокрали детей и инвалидов. Они не останавливаются перед убийством. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало! Их денежная "ломка" толкает их на все новые и новые схемы и кидки, лишь бы урвать очередную "дозу" бабла. И вот этот вид наркомании уж совсем не лечится. Он неизлечим. Этих уродов не подошьешь, не закодируешь, не вылечишь терапией. Единственный способ уберечь себя и свой дом от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах! Надолго! Без права на обжалования! С полной конфискацией! Пожизненно!
http://ua24ua.net/vlast-ukraini-bablovie-narkovani-oni-shiryayutsya-bablom-torguya-dage-na-krovi-no-im-vse-malo/
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Вранье власти? Да это их стиль жизни - еще с времен торговли носками на колхозном рынке в Виннице!
Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 6652
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Вранье власти по газу подтвердилось.

Ранее ваш покорный слуга пару раз писал, что вскоре непременно станет известно о следующих этапах повышения цены на газ для населения в 2019 году и это станет дополнительным козырем для критиков власти - в первую очередь, Юлии Тимошенко. Так и случилось.

Как сегодня передала УП, в рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения ориентировочно вырастет еще на 40%.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.

По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.

«Я слышал, что сейчас начинают говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет!», - сказал этот клоун на заседании правительства.

Как известно, отопительный сезон оканчивается 15 апреля. При этом первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а второй тур - как раз накануне окончания отопительного сезона.

Отмечу, что Тимошенко получает сразу два козыря.

Первый - это само дальнейшее повышение цены на газ в следующем году.

Второй - вранье власти на сей счет.

Напомню, в минувший понедельник в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.

«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.

Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.

Это - тоже брехня.

МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения.

Напомню, Тимошенко в последние несколько раз пообещала снизить цену на газ в 2-3 раза в случае победы на выборах…
https://goo.gl/27crfa
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Вранье власти по газу подтвердилось.

Ранее ваш покорный слуга пару раз писал, что вскоре непременно станет известно о следующих этапах повышения цены на газ для населения в 2019 году и это станет дополнительным козырем для критиков власти - в первую очередь, Юлии Тимошенко. Так и случилось.

Как сегодня передала УП, в рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения ориентировочно вырастет еще на 40%.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.

По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.

«Я слышал, что сейчас начинают говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет!», - сказал этот клоун на заседании правительства.

Как известно, отопительный сезон оканчивается 15 апреля. При этом первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а второй тур - как раз накануне окончания отопительного сезона.

Отмечу, что Тимошенко получает сразу два козыря.

Первый - это само дальнейшее повышение цены на газ в следующем году.

Второй - вранье власти на сей счет.

Напомню, в минувший понедельник в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.

«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.

Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.

Это - тоже брехня.

МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения.

Напомню, Тимошенко в последние несколько раз пообещала снизить цену на газ в 2-3 раза в случае победы на выборах…
https://goo.gl/27crfa
Ніжками на гіллякі подригаєш...
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Вранье власти? Да это их стиль жизни - еще с времен торговли носками на колхозном рынке в Виннице!
Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 6652
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Кароче, лавочник дрОва, варовка чемпіон.
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Власть - бабловые наркованы. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало!
Этот вид наркомании не лечится. Он неизлечим. Единственный способ уберечься от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах!

Есть народная примета, которая у нас безотказно работает веками: если власть вдруг призналась, что в чём-то перегнула палку, и за это пообещала выдать пряник, то все вокруг будут так нещадно этим пряником отпижженны, что палку не раз вспомнят добрым словом. Палка, в данном случае - увеличение цены на газ для населения, ну а пряник - субсидии. И вот с этими субсидиями мы еще оберемся горя. Едва анонсировав субсидии, власть сразу же предупредила - контролировать назначение субсидий будут строго, а за нарушение подачи данных будут наказывать жестко. Не думаю, что прям уж будут сразу тащить в кутузку, но отбирать эти самые "подачки" будут массово, заставляя платить по полной. Ну а за неуплату... Нет, не тюрьма, но на улице вы оказаться можете. Поэтому, как ни крути, единственное, что получат от очередного транша МВФ простые украинцы, это очередную удавку на их и так тощие шеи. И самое омерзительное во всей этой вакханалии - это абсолютная неспособность власти взять ответственность на себя. Они ведут себя как наркоман, у которого в том, что он дырявит себе вены, виноваты все вокруг - плохое окружение, город, родители, друзья, "ПОПЕРЕДНИКИ"... Эти бабловые наркоманы вытащили из нашего дома все, что можно. Они вывозят природные богатства, продают наш газ, вырубывают и "толкают" леса. Они запустили свои лапы в наши карманы, обчистили стариков пенсионеров, обокрали детей и инвалидов. Они не останавливаются перед убийством. Они "ширяются баблом" торгуя даже на крови! Но им все мало! Их денежная "ломка" толкает их на все новые и новые схемы и кидки, лишь бы урвать очередную "дозу" бабла. И вот этот вид наркомании уж совсем не лечится. Он неизлечим. Этих уродов не подошьешь, не закодируешь, не вылечишь терапией. Единственный способ уберечь себя и свой дом от этих гнилых нариков - ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ! В тюрьмах! Надолго! Без права на обжалования! С полной конфискацией! Пожизненно!
http://ua24ua.net/vlast-ukraini-bablovie-narkovani-oni-shiryayutsya-bablom-torguya-dage-na-krovi-no-im-vse-malo/
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Нет радикализма в твоих словах, а значит, нет искренности. Тюрьма не пройдет. Кто будет ловить, судить, сажать, где они, эти неподкупные, откуда возьмутся? Очевидно, что всех купят или убьют. А конфискация может длиться десятилетиями, если вообще состоится, это утопия. Что потеряно, то уже не вернуть. Начинать придется с нуля. Но для начала надо зачистить территорию, уничтожить это племя воров и бандитов на корню, пусть даже в этом аду погибнут тысячи как бы "невиновных", они это заслужили. А если нет - то пусть все остается, как есть, не фиг мутить воду, пусть каждый получит по делам своим, как с одной стороны, так и с другой. Когда общество будет наконец уничтожено, очищение наступит само собой.
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Но просто очищения мало. Нужно знать, что строить после очищения. А вот об этом никто не задумывается. Главное - уничтожить. И получится как в 2004 и в 2014. Уничтожили (вроде как) кучмизм, затем ющенкизм, затем януковича и они возродился опять, как птица феникс, из пепла. И новые оказались еще более прожорливые чем те, которых отогнали от власти. Никто из тех, кто сегодня рвется к власти, не сказал народу, какова предполагается форма собственности на ресурсы и средства производства. Какая социальная защита гарантируется государством и сколько за это необходимо платить налогов. Будет ли разрешено владение нормальному гражданину нарезным короткоствольным оружием, будет ли введена смертная казнь за казнокрадство по примеру Китая? Все оглашают лозунги для терпил типа: "Будемо жити по-новому, Новый економічний курс, Бандитам - тюрьми і т.п". А народ борется с последствиями , а не с первоисточником бед. Но пока - нет идеи, нет вождя, нет движущей силы революции. Необходимо уже начинать глубоко изучать труды Маркса и Ленина. А программа действий существует и сто лет назад была воплощена в "Первых декретах советской власти 1917-1918 г.г.". Очень интересное чтиво. Есть в свободном доступе в нэте.
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В очередной раз ПАПа, мягко говоря, обманывает народ, объясняя, что повышение цен на газ - это требование МВФ. Сегодня любой экономист, знакомый с требованиями МВФ, скажет, что это не соответствует действительности. Перед выдачей очередного транша у МВФ одно главное требование - сбалансированный баланс бюджета. То есть, расходы должны соответствовать доходам. Если руководство Украины хочет увеличить расходы, то, пожалуйста, покажите в доходах источник повышения.
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Только мвф говорит не дам кредит пока не повысите.
Такая вот неправда.
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Ты методички меньше читай, DI GI. Может за умного сойдешь. Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 9705
МВФ - это не контора по повышению или понижению цен на что -либо в мире, в том числена газ. МВФ интересует ТОЛЬКО сбалансированный бюджет.
А цены на газ повышают наши олигархи, наглым образом обворовывая народ!
Сказки про злой МВФ пишуться на Банковой теми, кто еще вчера возмущался этим при Януковиче!
Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 1001
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это не Порошенко.
Порошенко зацитируй.
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как может сойти за умного человек, который за Овоща голосовал?
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Весь абсурд в тому. що 18-ть мільярдів кубів газу. вони списували на населення.
немаючи навіть уявлення про реальну кількість спожитого газу населенням.
При наданні першої черги субсидій. ці уроди. взяли цей показник і охуїли.
з тих переплат. наступного року почали різати куби. але споживання виявилося ще меншим.
І рева зараз варнякає про переплату 5 - ти мільярдів по субсидіям.
Реально ж. про кількість споживання ніхто незнає. а уроди з нахтогазу. ніяк неможуть
отримати кількість споживачів газу від облгазів. бо ті їм ненадають таку інформацію.
А вся різниця по газу ішла на підприємства і іде. любих друзім. і МВФ це добре знає...
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источник повышения расходов - та сама рента с укргазвидобування которая повысится так же на 20%
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аха, правда они ее перед этим снизили на 50%
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Молодец Рева.... Заботится о рабочем люде!
Пенсионерам и безработным - субсидии.
Труженикам - повышение коммуналки. Меньше денег на продукты останется, которые тоже вырастут...
Будем меньше жрать!!!!!!
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зрозуміло, що держава знаходиться в стані необ'явленої війни, що економіка у зв'язку з цим пробуксовує. Але ніяк не зрозуміло, чого селянин, який вік пахав на полі, повинен отримувати пенсію в півтори тисячі гривень, а якась вискочка в Нафтогазі - по три мільйона. От Рева хай перейде на зарплату в 4 тис. грн - подивимось який він буде тоді завзятий....
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селянин и налоги то не платил. На себя работал.
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Шо ты говоришь!
Селянин без 20% НДС покупал все? И хлеб, и бензин для трактора и запчасти???
Не платил в каждом литре бензина на котором поле пахал сбор на ремонт дорог???
О какой ты умный, п-тролль! Сразу видно, что методичку тебе "прохфессор икономики" писал! Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 7852
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нет, не покупал, сам себе выращивал на огороде.
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Он не только для себя выращивал - но и тебя кормил . А ты что сделал хорошего в жизни, кроме как тут строчишь за копейки с барского плеча ?
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Ну и пусть требуют субсидии, то есть подачки, которые в любой момент можно и отменить!" Главное для Гройсманов чтобы не требовали зарплат, пенсий, борьбы с коррупцией и экономического развития и чувствовали себя "свободными" с хреном в кармане и котелком картошки на столе.
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Субсидия- не подачка, а афера в масштабах страны!
Метод выкачивания народных денег олигархами за тех людей, кто не может им платить их высосанную из шоколадного зада цену!
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Субсидия зависит от двух вещей: от размера тарифа и от доходов граждан.Источник: https://---------------
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Рева, у меня пенсия 2600 гривен. Других доходов нет, так как я даже из дома редко выхожу.
Но мне субсидию не назначают, так как у меня квартира больше 120 кв. м
Почему такое ограничение? Ведь субсидия на отопление назначается не на всю площадь, а на социальную норму - 58.5 кв.м не зависимо от отапливаемой площади. Хоть 70 м.кв, хоть 300 м.кв. (до этого отапливаемого сезона)
Как площадь квартиры на 1 кв.м больше ограничения - 121 кв.м по сравнению с 120 кв.м может оплачивать коммуналку? Ведь по твоему, тариф известен, доход не изменился...
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Добавлю. Отопление площади выше соц.нормы 58.5 кв.м оплачивается на общих основаниях!
Хоть у тебя 300 кв.м
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ну и правильно, имеешь больше нормы - нефиг деньги из бюджета просить.
Я бы вообще ужесточил выдачу тех субсидий по максимуму.
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короче льошапеця субсидия такдержать !
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Как ничего? В этом году мало кому дали субсидии. Придумали кучу новых способов чтобы субсидии не давать.
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Сначала, если в семье есть безработный, считали, что его доход 3 минимальных зарплаты, а теперь вообще субсидию не дают.
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ну и правильно. Если человек не хочет работать, то с каких ему должны выделять деньги на субсидию?
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Какой же тупой дэбилы этот Рева,но таких дэбилы специально ставят на такие должности,оно тупое чмо продаст и мамашу свою шлюху за три копейки,поэтому и замполитом оно было,в замполиты коммунистические именно таких ублюдков как Рева набирали
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На РАБссии вводят налог на огород Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 3608
Мировая цена на природный газ видели на бирже какая ? То то же...Рыночная экономика а не КОММУНИЗМ...халявщики...
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на кацафорумах плюются вовсю! а я им объясняю, что имперские понты дорого стоят... Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 845
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Чергова маячня від риго-соєвого мішка з лайном. Цю потвору реву придавити мало.
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Цена на газ привязана к цене за баррель нефти.Хотя нахер я вам объясняю прописные простые истины мирового капитализма,что об стену горохом.... Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 6619 Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 8319 Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 8319
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ты эту херню в эмиратах расскажи
и бензинчик по 1€ поставь
где есть газ и нефть - СВОИ
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Умник, напиши лучше по чем газ в Европе, а также какие у них доходы.
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Для тех, кто лежит на кладбище в красивом уютном ящике, тоже...
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Катаклизм смывает город мой любимый, город Туапсе,а вы про газ.... Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 76Стихия бушует что ураган Катрина...
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Петр Алексеевич пошел на уступки плешивому Хмырю и РАБссии...Ноябрские Санкции США,объявят после нового года....,,Новый газовый договор Украина-РАБссия подпишет Юля Тимошенко сроком на 25 лет...Плешивый Педофил весь мир паБЕДил включая Ангелу Меркель после встречи с ТРАМПОМ..Пам Пам... Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 8456Мавзолейные...РАДУЙТЕСЬ,..
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Псих, ты хоть заголовки статей читаешь? Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ - Цензор.НЕТ 3018
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Сказочник Рёва выдал очередную партию брехни.
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выберем снова эту власть- точно будет повышение цен, обнищание
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хочется верить, что по весне все эти ревы окажутся в канавах придорожных..
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Олигархи Мафиози несмотря на бедственное положение народа с каждым годом увеличивают свой капитал, иногда даже в разы. Принадлежащий по закону народу газ и уголь находятся в руках ахметовофирташеобразных приматов, которые дергают за долларовые ниточки привязанные к рукам депутоидов которые давят на заветную кнопку и даже не на одну повышая цену. Пора нам бы отдавать долги за счет украденных огромных денег у нашей страны которая относительно недавно по экономическому развитию входила в первую десятку развитых стран Европы. А списывать свою безграничную жадность и экономическую безлаберность на счт МВФ или на совковое наследие глупо т.к. последние почти треть столетия непрерывного грабежа страны показывают истинное положение с великими "деяниями" нашей власти.
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ну так, а кому надо спасибо сказать? Кто столько лет такую власть выбирает?
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Когда вы враги Украины нажретесь ? НЕНАВИЖУ !
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Якийсь вшивий міністр , від якого нічого не залежить в країні , своїй черговій курві дав зарплату 93000грн. А скільки таких самих "міністрів " і їх "помічниць"?!!!!!!!!! Чому МВФ не питає про витрати з бюжету ?!!! Народе , пробудися благаю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Раз народмолчит (под радой я никого не вижу) значит пусть платит! и пусть те кто получают субсидию не думают что их это не касается! за повышение тарифов вы заплатите в магазинах и на заправках и в транспорте!! повышение коснется всех и бизнеса то же, а следовательно бизнес повысит цены даже уже повышает поэтому ЗАПЛАТЯТ ВСЕ и те что без субсидий и те что с субсидиями!! РАБЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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Цю владу треба видалити хірургічно, як ракову пухлину
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Для тех людей, которые требуют субсидий, ничего не изменилось, - Рева (Министр субсидий)
Успокоил - нищие останутся нищими.
А вот это прикольно - Чем отличается ситуация с коммунальными услугами от классической рыночной ситуации? Мы идем в магазин, мы хотим купить какой-то товар или получить какую-то услугу, но у нас не хватает денег. У нас есть только один выход - идти искать, где взять деньги.
Сразу видно кто бормочет. Одни деньги зарабатывают, а другой ходит ищет, где их взять. Из этой ситуации есть масса выходов - можно пойти в другой магазин,можно попросить скидку, можно купить в кредит,можно отложить деньги и купить в следующий раз, можно купить подобный товар, но дешевле, можно просто отказаться от покупки и тд и тп. Ну и какие из этих финтов можно проделать с твоей коммуналкой? Классическая рыночная ситуация - это свобода, а ваша коммуналка это ярмо.
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Враг не петя но система которая его поставила Не будет пети будет Юля И Тимошенко это
Прекрасно понимает Потому и поставила вопрос сначала слом системы а потом Юля Но а мы
как невменяемое население на первом месте в Европе должны помочь себе и тем хлопцам
котрые разработали суспильный договор для себя и для нас Враг не петя враг челядь
Котороя его поддерживает Короля делает свита
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та прям ЮЛЯ ламает систему, в каком месте? где у нее показано что чинуши сядут на нары!! изминение конституции это не слом системы это просто перетасовка полномочий!! так что не путай реальные изминения с косметическим макияжем!!
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Рева, ой Рева. Не верно он излагает обязанности государства. Ой не верно. Государство должно обеспечить такой уровень заработной платы своим гражданам, чтоб им, гражданам, было легко и без особых трат обеспечивать оплат тех же коммунальных услуг, налогов. А не драть с народа столько, что в результате тому-же государству не приходилось давать подачки ибо народ передохнет и не будет с кого драть шкуру. И да "слугам народам" при этом перестать всё вокруг киздить.
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На нары сталин сажал а ломает систему сначала просветление в голове потом уже действия
головы с руками Никто не даст нам избавления ни Рада не Громада пока не договоримся
Суспильный договор называется
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Вот рецепт от Ревы: ничего не изменится кто был голодранцем - голодранцем и останется.
Зато есть приятная новость: доходы Кондитера и Ахметова вырастут. И наш През останется на вершине самых богатых Презов
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля тех людей, которые нуждаются в субсидиях, ничего не изменилось, - Рева о повышении цены на газ
 
 
 
 
 
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