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Все про:КГГА (2104) Киев (16659) отопительный сезон (175)

 В Киеве к централизованному отоплению подключены 72% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, - КГГА

По состоянию на 24 октября в Киеве к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов, обслуживаемых коммунальными жилищно-эксплуатационными участками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице отопительный сезон начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С субботы, 20 октября, в связи с похолоданием начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА

Как отмечают в КГГА, на сегодня поданно тепло ко всем зданий бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие тепла в этих учреждениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются).

Источник: https://censor.net.ua/n3093245
 
   
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