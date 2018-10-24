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 Москва не оставит в спокойствии украинскую церковь, - Филарет

Москва не оставит в покое украинскую церковь и будет вредить, потому что они мечтают, чтобы в Украине не было мира и согласия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

"Я не только верю, а я знаю, что Москва не оставит в покое украинскую церковь и будет вредить. В каком направлении? Чтобы не было у нас мира, чтобы не было у нас согласия, чтобы у нас была постоянная борьба и разделение. И об этом они мечтают. и не только мечтают, но и действуют. Поэтому не надо удивляться тому, что там кто-то из украинцев выступает против, выдвигает свои идеи. Да, это влияние извне. но мы должны преодолеть это. Преодолеть спокойно, мирно, но уверенно", - сказал Филарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093244
 
   
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Попи, ви там вже визначайтесь якось конкретніше. Кацапські попи зло - забирайте у них лаври (Київську, Почаївську). Що вони тут роблять?
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Проводьте Об'єднавчий Собор жвавіше... А там Бог покаже свою волю...
Або чорт....
На Сьогодні завдання "намбер ван" - не тягнути з проведення Собору...
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Надо не заниматься проклятиями сил на которые мы не можем повлиять, а самим делать то, что в наших силах...
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Маас ква якою була, такою і залишиться до скону.
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Теж мені відкрив Америку, Москва капостить з усіх сил, що в неї залишилися.

Ти краще скажи, коли собор намічається, які протиріччя (що заважає його провести) між вами. Як ви збираєтесь їх подолати.
Щось здається мені, що ваша мирська частина є перешкодою більщою за московські капості. Москва не залишить у спокої українську церкву, - Філарет - Цензор.НЕТ 5981
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У першу чергу, допомогти повинно українське суспільство, яке повинно зрозуміти, що є випадки, де ми повинні забувати всі наші чвари, для побудови Держави, Руси-України.
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Відомо, що деякі "патріоти" не з'являються на таких темах, або обливають брудом устремління українців до незалежної церкви. Чому? Саме тому, що вони є інструментом протидії Україні для москви, про яку говорив Філарет.
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И что мордва может сделать? Опять присесть на бутылки с осатаненной водой от удмурта гюндяева? Да народу Украины посрать на русню , ибо монголоидные свинособаки еретики и раскольники и поклоняются они лукавому азиатскому зверю и злобному божеству мардуку.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМосква не оставит в спокойствии украинскую церковь, - Филарет
 
 
 
 
 
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