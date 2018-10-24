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 Контрабандист сигарет задержан на Закарпатье при попытке дать взятку пограничнику, - военная прокуратура. ФОТО

Житель Закарпатья, причастный к контрабанде, задержан при попытке подкупить старшего техника отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского погранотряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Западного региона.

Контрабандист сигарет задержан на Закарпатье при попытке дать взятку пограничнику, - военная прокуратура 01

Вторая часть взятки в сумме 13 тыс. грн (первая часть - 20,5 тыс. грн) предназначались за содействие в перемещении около 46 ящиков сигарет через государственную границу Украины в Венгрию.

Смотрите: Фигурант уголовного дела, вышедший под залог, вторично задержан за попытку подкупить следователя в Одессе. ФОТОрепортаж

Контрабандиста задержали, взятка в сумме 13 тыс. грн обнаружена и изъята при проведении осмотра места происшествия.

Контрабандист сигарет задержан на Закарпатье при попытке дать взятку пограничнику, - военная прокуратура 02

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыск по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Смотрите также: На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3093241
 
 
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Коротше, контрабанда не прайдьоть! А те, що ліс вивозиться сотнями вагонів, то таке...
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Причем тут пограничник до сигарет это же парафия таможенников... вероятно что карантинный инспектор этим тоже будет заниматься.
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Що, четверо не могли одному наручники одіти? Треба отак показово сісти на злочинця для селфі?
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Маловато давал - обидел начальника, вот и результат.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрабандист сигарет задержан на Закарпатье при попытке дать взятку пограничнику, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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