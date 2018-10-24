 Ряд британских лордов находится в финансовой зависимости от Москвы, - "The Times"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times.

"В расследовании издания Тhe Times говорится о том, что ряд пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией в финансовом плане и, более того, поддерживали эти связи даже после химической атаки на семью Скрипалей в Солсбери", - пишет издание.

В частности, лорд Роберт Скидельски, который занимает должность в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов совета директоров российской компании "Роснефть". Интересно, что в 2014 году он в ходе своего выступления в Палате общин протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма. А лорд Понсонби Шелбредский, член Лейбористской партии, признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Между тем, она зарегистрирована на Кипре, но действует в России.

Также лорд Питер Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund - фонда, который инвестирует в частные акции.

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