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Все про:Великобритания (2016) лоббирование (58) Россия (70849)

 Ряд британских лордов находится в финансовой зависимости от Москвы, - "The Times"

Целый ряд членов Палаты лордов Соединенного Королевства в настоящее время находятся в финансовой зависимости от Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times.

"В расследовании издания Тhe Times говорится о том, что ряд пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией в финансовом плане и, более того, поддерживали эти связи даже после химической атаки на семью Скрипалей в Солсбери", - пишет издание.

В частности, лорд Роберт Скидельски, который занимает должность в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов совета директоров российской компании "Роснефть". Интересно, что в 2014 году он в ходе своего выступления в Палате общин протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма. А лорд Понсонби Шелбредский, член Лейбористской партии, признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Между тем, она зарегистрирована на Кипре, но действует в России.

Также лорд Питер Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund - фонда, который инвестирует в частные акции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093239
 
   
 Топ комментарии
 
Англійські пери зв'язались з кацапськими хєрами...
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Не только британгских.Венгерских,болгарских,немецких,армянских,казахских, и т.д.
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Сэры, пэры, вы же джентльмены, как вы могли позволить себе связаться а тем более быть зависимыми от червяка смердючего ботоксного.. фу
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Не только британгских.Венгерских,болгарских,немецких,армянских,казахских, и т.д.
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Англійські пери зв'язались з кацапськими хєрами...
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що вказує на те, що вони такі ж хєри, а не пери....
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В России практически во всех крупных компаниях производителей или добычи в Совете Директоров есть вполне известные и влиятельные Граждане Иностранных Государств!
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Сэры, пэры, вы же джентльмены, как вы могли позволить себе связаться а тем более быть зависимыми от червяка смердючего ботоксного.. фу
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Не удивлюсь, если половина республиканских конгрессменов Америки тоже прикуплены. Выходит неважнецки функционирует современная демократия, протухла, а публика расслабилась и кроме зрелищ ничего не требует. Например, в Германии, хоть камни с неба, но на первом месте - футбол.
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відносно республіканських не знаю, а от дерьмократів назвати можу - мадам клінтон отримала бабло до свого фонду за продаж американської галузі атомного палива росатому, її чоловік отримав півмільйона баксів за одну-єдину лекцію в мацкві, бабама - не має власного бізнесу, прийшов на пост президента з голою жопою, пішов мільярдером. Ну і бундесрепублік дойчланд - шредер член ради директорів роснєфті та й шмерхельша не за спасибу лобіює "північний потік-2". Частина британських лордів фінансово залежні від Москви, - "The Times" - Цензор.НЕТ 5452
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Запроданці є усюди і Англія не виняток у нас їх більше всіх.
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Та там глибше на тих лордів копнуть, то виявиться, що це Беня Зільбельшухер з Жмеринки в сьомому поколінні, похований в Одесі.
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В нашому випадку лорд Скидельський-з білоруських євреїв
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Та да, как и землячок Кушнер при Трампе.
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а шо, кушнер продав кацапам якусь галузь американської промисловості - як клінтониха з обамкою? Частина британських лордів фінансово залежні від Москви, - "The Times" - Цензор.НЕТ 2274
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В принципе вся экономика Британии и ЕС в зависимости от капиталов олигархов и диктаторов из нестабильных нехороших стран, вроде РФ, Украины, Индии, Филипинн, Ливии и т.д. Из таких стран воры и диктаторы, вроде Каддафи, вывозят в Европу через офшоры триллионы баксов, которые развитые страны беспроцентно вкладывают в свою экономику, потому они и развитые, а ограбленные страны - наоборот, там нарастают нестабильность и воровство, которые в свою очередь усиливают бегство капиталов. Так умные живут за счет глупых и ради наживы поддерживают эту глупость.
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Шото лорды обнищали.
Овсянки им! Шоб жизнь малиной не казалась.
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Ну ряд британских лордов симпатизировал и Гитлеру. В итоге все кончилось хорошо - кого отослали на Мадагаскар, а кто умер раньше времени...
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О! Сколько нам открытий дивных готовит вдруг палата ,друг...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРяд британских лордов находится в финансовой зависимости от Москвы, - "The Times"
 
 
 
 
 
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