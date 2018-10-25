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 Общество
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Все про:лотерея (96) Ложенко (3)

 Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налоги на 6 млрд. грн ежегодно

По расчетам специалистов "М.С.Л.", лотерейный рынок уже с 2016 года мог выйти на уровень уплаты налогов 5-6 млрд. грн. ежегодно, но этому помешали действия украинских чиновников.

 Об этом заявил президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко в прямом эфире на телеканале EspresoTV, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, именно с 2014 года началась разрушение и искусственное перераспределение лотерейного рынка, и каждый последующий министр финансов это разрушение успешно продолжал. Таким образом, чиновники своими действиями создали условия для появления нелегальных лотерей - что и привело к потерям государственного бюджета. "Если люди организуют какие-то игры, даже в "тени", то это означает, что им дали возможность работать нелегально. Кому-то у власти захотелось перераспределить рынок", отметил Георгий Ложенко.

Одним из инструментов для создания "теневых" лотерей были изменения в налоговое законодательство - платить налог должен был каждый игрок независимо от размера выигрыша. "Обычному игроку не важно платит лотерейный оператор налоги или нет - его интересует только свой выигрыш. Если игрок выиграл 5 гривен, а лотерейный оператор выплачивает ему 4,56 гривен, то он больше не придет к этому оператору. И это проблема власти, а не потребителя", подчеркнул Георгий Ложенко.

Также, Георгий Ложенко подчеркнул, что денежный оборот лотерейного рынка до сих пор не прозрачен: "Нужно измерять сколько денег получено от игроков, сколько получил оператор после выплаты выигрышей, сколько он заплатил налогов, сколько потратил на социальные и гуманитарные проекты. Такая система работает во всем мире. Но никто не хочет применять такую ​​систему у нас".

Полный эфир можно посмотреть по ссылке

Источник: https://censor.net.ua/n3093237
 
   
 Топ комментарии
 
в лотерею лише ляшки виграють
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Он и платит...Наличкой Третьякову (его жене) и ментам, сбушникам........ну и доляха заносится на Банковую.
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Так ці податки і так сплачуються з 2016-го року тільки не до бюджету, а в "общак".
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на що люди витрачають кошти.. Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налоги на 6 млрд. грн ежегодно - Цензор.НЕТ 5803
і не шкода їм на лохотрон..
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математик, формулу знает, а потом сразу.....перебегает в другую фракцию. Совпадение?
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Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налоги на 6 млрд. грн ежегодно

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А легалезація проституції та наркотиків ще би більше принесла прибутку в державу Сотні мільярдів доларів ! Це мсл не прорахувало чомусь... Лотерейний ринок міг із 2016 року платити податки на 6 млрд грн щорічно - Цензор.НЕТ 6525
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Так ці податки і так сплачуються з 2016-го року тільки не до бюджету, а в "общак".
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Он и платит...Наличкой Третьякову (его жене) и ментам, сбушникам........ну и доляха заносится на Банковую.
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Это на сколько нужно было обдурить лохов, что бы заплатить такие налоги?
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игровые автоматы тоже могли бы, как и проститутки, но ... но....
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Ви що, прагнете "лишити маленьких дітей" наших політиків і їх спонсорів бех молока...?
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игорный бизнес по своей сути - классическое паразитирование,изъятие,конвертирование и вывод оборотных средств,плюс его тотальная асоциальная направленность,особенно в бедной,терзаемой войной и внутренними распрями стране..
тут некоторые прикормленные трактуют,что поступления в бюджет в виде"налогов" средств,полученных мошенническим путем - это великое благо !
но скромно молчат о том,что более предпочтителен (для страны) вариант этих поступлений через развитие экономики,роста числа рабочих мест и оживления потребительского рынка - многие богатые страны живут без этой дряни,и протестов граждан по этому поводу -нет!
в наших условиях - тут только хирургия,или напалм..
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Любая лотерея - лохотрон. Но люди верят в свою удачу, поэтому играют. И будут играть. Глупо государству не брать с этого налоги. Иначе наживаются дельцы-мошенники и менты-крышеватели.
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И что же производит лотерейный рынок? Или это такая услуга?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛотерейный рынок мог с 2016 года платить налоги на 6 млрд. грн ежегодно
 
 
 
 
 
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