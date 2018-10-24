 Европейские страны, разместившие американские ракеты, поставят свою территорию под угрозу ответного удара, - Путин

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, - что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидные вещи", - отметил Путин.

По его словам, таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" в Европе" (ракеты средней дальности, были демонтированы и вывезены из Европы после подписания договора РСМД).

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"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", - подчеркнул Путин.

Он также заявил, что надеется обсудить заявления о возможном выходе США из РСМД с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже. "Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы "накоротке", на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов поговорить", - сказал Путин.

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По его словам, Конгресс США уже включил расходы на проведение работ по ракетам средней и малой дальности, это значит что решение уже принято. "Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно", - заверил Путин.

Он отметил, что технологии развиваются, а ограничения в этой сфере наложены только на Россию и США. "Нас беспокоит, что вот ликвидирован Договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности, не понятна судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений. Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной - не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал он.

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