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Все про:Путин (24319) США (14302) угрозы (582) ядерное оружие (574)

 Европейские страны, разместившие американские ракеты, поставят свою территорию под угрозу ответного удара, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы станут целями для ответного удара в случае размещения у себя американских ракет после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, - что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидные вещи", - отметил Путин.

По его словам, таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" в Европе" (ракеты средней дальности, были демонтированы и вывезены из Европы после подписания договора РСМД).

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"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", - подчеркнул Путин.

Он также заявил, что надеется обсудить заявления о возможном выходе США из РСМД с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже. "Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы "накоротке", на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов поговорить", - сказал Путин.

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По его словам, Конгресс США уже включил расходы на проведение работ по ракетам средней и малой дальности, это значит что решение уже принято. "Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно", - заверил Путин.

Он отметил, что технологии развиваются, а ограничения в этой сфере наложены только на Россию и США. "Нас беспокоит, что вот ликвидирован Договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности, не понятна судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений. Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной - не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093236
 
 
 Топ комментарии
 
На расии слух прошёл -

Государь с ума сошёл...
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Пупок не развяжется всем грозить ? Мал клоп да вонючь Европейские страны, разместившие американские ракеты, поставят свою территорию под угрозу ответного удара, - Путин - Цензор.НЕТ 9080
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Европейские страны, разместившие американские ракеты, поставят свою территорию под угрозу ответного удара, - Путин - Цензор.НЕТ 4059
рано или поздно все схлопнется и раска федераска обанкротится..
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Под чей удар? Не тех ли полярных аборигенов, что уже заочно собрались в рай в качестве жертв агрессии?
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Все это понты.Ну как они будут "бомбить" Европу ,если у них там недвижимость,дети учатся,все на мази(вклады,бизнес).Новости для дэбилов.
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А они и не будут, они уже в раю будут. Бомбить будет автоматика - система "Мёртвая рука".
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яка там мертва рука ми бачили як падає "союз". Як рашка стріляє по Сириї з каспію а ракети чомусь падають в Ірані. Івани рукодупі.
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Хуйло, припини. Ніхто тебе не боїться. Ти просто кумедне старе пердло.
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Под угрозой ответного удара только Воронеж Європейські країни, які розмістили американські ракети, поставлять свою територію під загрозу удару у відповідь, - Путін - Цензор.НЕТ 3058
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пхаха срасею за один день размажут
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на рашке мешкає 138 млн расеян які займайють 1/6 суходолу планети Земля. Вже то є парадокс, діспропорція, колись все одно їх роздербанять на шматки сусідні країни як Китай то неминуче. Їм
би своє втримати а тупін мріє ще якийсь шмат землі урвати, стратег невдалий.
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Європейські країни, які розмістили американські ракети, поставлять свою територію під загрозу удару у відповідь, - Путін - Цензор.НЕТ 9094

Евгений ПлатонСговор США и СА: ''бензоколонку'' всем составом отправляют в ''рай''
https://www.obozrevatel.com/economics/sgovor-ssha-i-sa-benzokolonku-vsem-sostavom-otpravlyayut-v-raj.htm
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропейские страны, разместившие американские ракеты, поставят свою территорию под угрозу ответного удара, - Путин
 
 
 
 
 
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