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 Политика Украины
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Все про:Жданов (156) ОГА (1384) увольнение (1480)

 Кабмин согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской ОГА, - Жданов

Кабинет Министров Украины на заседании 24 октября утвердил проекты указов президента об увольнении глав четырех ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщает LIGA.net.

По его словам, президент подписал представление на увольнение главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Также на заседании Кабмин утвердил экс-главу столичного отделения полиции Александра Терещука на должность губернатора Киевской области. Александр Вельбивец утвержден на должность главы Черкасской ОГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093235
 
 
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Пенсионера москаля когда? Он на должности в нарушение всех Законов
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Глав ОГА увольняют, что то жареным запахло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской ОГА, - Жданов
 
 
 
 
 
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