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 Без распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море - Госрыбагентство

Сессия Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.

"С 23 по 25 октября в Киеве в одном из гостиничных комплексов проходит очередная 30 сессия Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Цель проведения - создание надлежащих правовых основ для хозяйственной деятельности в Азовском море... Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, регулирующие деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами", - сказал он.

Также читайте: "Здесь сидит преступник! Призываю немедленно прекратить это сборище!" - Чубаров срывает заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. ВИДЕО

По словам Кравченко, хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий, которые получили разрешения и квоты на вылов рыбы. Например, в прошлом году этими предприятиями было выловлено более 37 тысяч тонн рыбы.

"Без такого распределения наши рыбаки не имеют возможности в правовом поле осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море", - объяснил он.

Кравченко добавил, что проведение сессии согласовано с Министерством иностранных дел, а в состав комиссии с украинской стороны включены представители МИД, ГПС, Минюста, Минэкологии, представители промышленных предприятий, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность в Азовском море.

Также читайте: Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал милицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3093234
 
 
 Топ комментарии
 
странно, а мокши могут? пусть лучше никто не ловит, море от вас отдохнёт.
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кацапы ловят рыбу и им никто не указ. они в териториальных водах Украины уже и песок воруют.
эта комисия - это просьба Украиной официально разрешения от росии ловить рыбу в азовском море.
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Совсем сдурели? У Украины отобрали Крым. Вы и крымские карты хотите отдать? Идиоты.
СКОЛЬКО ЛОВИЛИ ДО 2014 года- столько и продолжать ловить .
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странно, а мокши могут? пусть лучше никто не ловит, море от вас отдохнёт.
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Патриотизм Чубарова это конечно круто но если не договорятся по квотам то украинские рыбаки останутся без работы.
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Ловить то они будут но тоже незаконно, правда их там могут прикрывать военные корабли.
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Пропаде український нарід без бичків та кільки в томаті.....
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Не тормозите . Сколько ловили до 2014 , столько и ловить
НИКАКИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЙ В ПОЛЬЗУ РАШИ
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Эти квоты обговариваются каждый год, при чем здесь 2014 и польза рашки, просто раньше шумиху не поднимали.
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ніффуя... ти, любєзная, давай не заливай тут... там навіть встановлені кацарилими економічні зони НЕЗАКОННІ
давай так... ти кинеш сюди скрінів підписаних, з твоїх слів, з 2014го. окай?
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Совсем сдурели? У Украины отобрали Крым. Вы и крымские карты хотите отдать? Идиоты.
СКОЛЬКО ЛОВИЛИ ДО 2014 года- столько и продолжать ловить .
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кацапы ловят рыбу и им никто не указ. они в териториальных водах Украины уже и песок воруют.
эта комисия - это просьба Украиной официально разрешения от росии ловить рыбу в азовском море.
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это все потому что в росии власть нерушимая а значит смелая. а в Украине постоянно власть меняется, а потому все боятся напакостить росии, дабы кацапы их не убили когда они уже без госохраны будут.
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Війни немає, ніхто щодня не гине, не отримує поранень...В правовому полі воно не може існувати. Ще таке цинічне збиткування?
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Чего ещё ожидать, если мальдивкин зависит от хыла своим бизнесом на срю.
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Ну так пусть идет в окопы и сидит сам под обстрелами.
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Насколько помню - в керчи всегда бандюки ловили хамсу и делали на ней большие деньги- Хамсу отправляли в рашу мороженной . Это криминальный бизнес . Значит сейчас бандюки хотят взять хамсу под себя и вытолкнуть из темы Украину
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И кто им запретит?????
А ГДЕ МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ЗАСрашка НАЧНЁТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УКРАИНЕ ЛОВЛЕ РЫБЫ В ЕЁ ВОДАХ И В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ ТО ЕЁ МОЖНО И НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ НА НОВЫЕ САНКЦИИ?????
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Азовское Море не Международные воды! А Внутренне Море Двух Государств. Взаимодействие и пользование ресурсами определяется Двухсторонними Договорами. Законы Международного Морского Права - не применимы!
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Да КОНЕЧНО. АГА, ЩАС кацапчики КАК вы ХОТИТЕ ТАК И БУДЕТ.
СМОТРИ ШОБ И ТУРЦИЯ НЕОТМЕНИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ДЛЯ вас-УБЛЮДКОВ В СВОИХ ВНУТРЕННИХ ПРОЛИВАХ.
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Афигеть... Без распределения квот украинцы не смогут рыбачить на Азове, - Госрыбагентство Украины.
Вдумайтесь в эти слова...
Государственный орган Украины, фактически заявляет, что без договора с пуйловскими оккупантами, украинцы не могут ловить рыбу в своих водах, в Азовском море...
Вот это и есть апогей зрады... И зрадники это - порошенковская власть, которая опустилась до этого.
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Вообще-то рыба водится в магазинах, будут тут всякую чепуху городить. Чубаров прав!
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Я рыбу обычно делю по справедливости. Голову коту, кошке хвост, остальное себе.
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Как обычно пытаемся "победить" агрессора переговорами и торговыми отношениями.
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"Хто вкрав лісапета біля ларка-забери,скотина,й насоса,він мені тепер не потрібен!" Приблизно таке волають "патріоти-ідіоти" з Чубаровим разом! Де всі вони були з язиками у дупі коли Азов ділили з Росією?!
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я еще вот чего скажу.
Украине обязательно подсунут документ, в котором будет чегото типа: "азовское море омывается с севера Украиной, с востока, запада и юга росией". помните что на юго-западе Крым. и наши эту ахинею подпишут!!!!!
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Если рыбаки лишатся работы, то пусть в армию идут. В Азовский флот.
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"Здесь сидит преступник! Призываю немедленно прекратить это сборище!" - Чубаров срывает заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
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Так...петеботы заспамили.Давайте опять:Мы с ними воюем-или вась-вась?Там трупы,а там-квоты?(в наших водах)Озвучьте,наконец,внятную доктрину...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБез распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море - Госрыбагентство
 
 
 
 
 
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