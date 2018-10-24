 Без распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море - Госрыбагентство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.
"С 23 по 25 октября в Киеве в одном из гостиничных комплексов проходит очередная 30 сессия Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Цель проведения - создание надлежащих правовых основ для хозяйственной деятельности в Азовском море... Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, регулирующие деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами", - сказал он.
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По словам Кравченко, хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий, которые получили разрешения и квоты на вылов рыбы. Например, в прошлом году этими предприятиями было выловлено более 37 тысяч тонн рыбы.
"Без такого распределения наши рыбаки не имеют возможности в правовом поле осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море", - объяснил он.
Кравченко добавил, что проведение сессии согласовано с Министерством иностранных дел, а в состав комиссии с украинской стороны включены представители МИД, ГПС, Минюста, Минэкологии, представители промышленных предприятий, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность в Азовском море.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал милицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.
НИКАКИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЙ В ПОЛЬЗУ РАШИ
давай так... ти кинеш сюди скрінів підписаних, з твоїх слів, з 2014го. окай?
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Сохраненная копияПохожие
13 нояб. 2015 г. - В Сочи прошло заседание XXVII сессии Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
СКОЛЬКО ЛОВИЛИ ДО 2014 года- столько и продолжать ловить .
эта комисия - это просьба Украиной официально разрешения от росии ловить рыбу в азовском море.
А ГДЕ МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ЗАСрашка НАЧНЁТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УКРАИНЕ ЛОВЛЕ РЫБЫ В ЕЁ ВОДАХ И В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ ТО ЕЁ МОЖНО И НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ НА НОВЫЕ САНКЦИИ?????
СМОТРИ ШОБ И ТУРЦИЯ НЕОТМЕНИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ДЛЯ вас-УБЛЮДКОВ В СВОИХ ВНУТРЕННИХ ПРОЛИВАХ.
Вдумайтесь в эти слова...
Государственный орган Украины, фактически заявляет, что без договора с пуйловскими оккупантами, украинцы не могут ловить рыбу в своих водах, в Азовском море...
Вот это и есть апогей зрады... И зрадники это - порошенковская власть, которая опустилась до этого.
Украине обязательно подсунут документ, в котором будет чегото типа: "азовское море омывается с севера Украиной, с востока, запада и юга росией". помните что на юго-западе Крым. и наши эту ахинею подпишут!!!!!