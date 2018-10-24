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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (600) Кабмин (10697) Гройсман (4380)

 Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет, - Гройсман

Кабмин отчитался за 9 месяцев работы. В частности, глава правительства отметил, что завершается октябрь, и задача - качественно завершить 2018-й и войти спокойно в 2019 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

При этом важно принять реалистичный и правдивый Государственный бюджет. "Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет. Это означало, что мы прогнозируемо и качественно будем смотреть в 2019 год ", - добавил Владимир Гройсман.

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Напомним, Владимир Гройсман 24 октября во время заседания правительства также сообщил, что подготовлены к приватизации 10 больших объектов государственной собственности, а рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года составил 3,8%.

Источник: https://censor.net.ua/n3093233
 
 
 Топ комментарии
 
"Это означало, что мы прогнозируемо и качественно будем смотреть в"...Источник: https://censor.net.ua/n3093233
ваші кишені. Свого награбованого нам шкода і не вистачає.
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Президент США Дональд Трам и Ангела Меркель пришли к соглашению о поставках американского газа в Германию...
Вселенскому Патриарху Варфоломею предоставлена личная охрана из соства морской пехоты США...
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Совет форумчанПравила форума
 
последние месяцы на посту премьера... скоро счёт пойдёт на дни...
Гройсман обязан со своей порошенковской бандой как можно больше воровать из бюджета, поднимать всевозможные тарифы и цены для населения, грабить народ... как в последний день.
Ибо недолго им осталось... и по логике, должны ускорить процесс грабежа народа и самоликвидации своей воровской власти.
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"Это означало, что мы прогнозируемо и качественно будем смотреть в"...Источник: https://censor.net.ua/n3093233
ваші кишені. Свого награбованого нам шкода і не вистачає.
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Украина это не Порошенко, и тем более не его воровская власть. Не путай.
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Гораздо важнее, получить бюджет развития. Но такое впечатление, что нынешнее правительство, как и большинство предыдущих, не понимают, что это такое и какие механизмы его определяютю
Потому, ждать прорыва не стоит. Так, сегодня прошла такая информация: "Падение промышленного производства ускорилось до 1,3%, - Госстат"!
Пока, эксперты не станут определять политику государства, мы будем топтаться на месте, периодически проходя системные и структурные кризисы!
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***
чтобы остановить носовое кровотечение,
ударьте молотком по указательному пальцу
и быстро засуньте его в ноздрю.
опухнув, он плотно заткнет ее....
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Президент США Дональд Трам и Ангела Меркель пришли к соглашению о поставках американского газа в Германию...
Вселенскому Патриарху Варфоломею предоставлена личная охрана из соства морской пехоты США...
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да вам клептоманам никакого бюджета не хватит... шоб вы им подавились
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В США спущены на воду 2 новейшие атомные подлодки "Дэлавер" и "Вермонт" поплачьте Крысы Мавзолейные...
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И что теперь зима будет теплая или газ дешевле станет?
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Иди лучше труселя шей и продавай, на зоне пригодится.
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бюджет от труснякой это трындец - снова комуналка вздетит ракетой и цены следом Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8068
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14 месячная поддержка Украины со стороны финансовых структур Запада является ключевой позицией поддержке реформ в Украине..., заявил представитель Госдепа США... Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4045Мавзолейные Крысы,пора открывать керосин и Мильдоний.... Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9260
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Куда уже сбалансированей. Гнойсману и чиновникам поднял зарплаты на 25% рабам поднял налоги и тарифы на 25%. Я считаю что все поровну фсе по справедливости. народ етого заслужил.
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Американцы требуют от Трампа уменьшения цены на последние Айфоны,украинцы требуют снижение цены на газ.... Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6092
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А смешного чего? То что у американцев бензин и газ в 2 раза дешевле чем у нас при зарплатах в 20 раз больше чем у нас или то что нам не до айфонов когда зубы стучат?
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25 и 26 октября в городе над Сожем состоится Форум регионов Беларуси и Украины, который посетят руководители стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
К этому мероприятию город в авральном режиме пытались привести в порядок: укладывали новый асфальт и плитку на тротуарах, мыли фонари, красили крыши, но «вишенкой на торте» стало возведение самого дорогого туалета в стране, пишет «Белсат».

Итоговый счет туалета, который возник на набережной Сожа, составил ровно миллион долларов. Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации строительство должно было начаться в феврале 2018 года и закончится в июне. По неизвестным причинам строить туалет начали только в июне и должны были закончить в декабре. Но, как мы видим, построили значительно раньше.

В том же тендере источником финансирования указан местный бюджет. Но реальная стоимость разошлась с проектной почти на 25 процентов: строительство туалета должно было обойтись в $ 750 тысяч.
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Туалет делайте для нашего Пети побольше чтобы он свою жопу на него поместил и унитаз в очко не зашол. Петя как насрет так у вас еще долго вонять будет.
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а ему идет. Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7016 Главное клетчатое одеяло не дать ему схватить.
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Бюджет будет принимать РАДА,а не Порошенко и Гройсман
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Сбалансированный бюджет - это когда страна производит, власть экономит а народ потребляет.
Наш бюджет - страна берет в долг, власть потребляет, народ экономит
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Украина Парламентко-президенская республика,а не наоборот....
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Вован, вали вже до стіни плачу, баригозлодій.
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На РАБссии красивее...,учимся... пенсия 7 800 ржублей,6 400 коммунсуслуги... Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1168 Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1168
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Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет общак, - Гройсман.
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РАДа не прийме бюджет,нахер он вам БАРАНАМ.... Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1238 Сподіваюся, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1238
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гройсман так лоснится, что его скоро можно будет на хлеб намазывать

или кусками класть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет, - Гройсман
 
 
 
 
 
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