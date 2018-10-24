 Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
При этом важно принять реалистичный и правдивый Государственный бюджет. "Надеюсь, до 1 декабря Украина получит сбалансированный реалистичный Государственный бюджет. Это означало, что мы прогнозируемо и качественно будем смотреть в 2019 год ", - добавил Владимир Гройсман.
Напомним, Владимир Гройсман 24 октября во время заседания правительства также сообщил, что подготовлены к приватизации 10 больших объектов государственной собственности, а рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года составил 3,8%.
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..юююю
Гройсман обязан со своей порошенковской бандой как можно больше воровать из бюджета, поднимать всевозможные тарифы и цены для населения, грабить народ... как в последний день.
Ибо недолго им осталось... и по логике, должны ускорить процесс грабежа народа и самоликвидации своей воровской власти.
ваші кишені. Свого награбованого нам шкода і не вистачає.
Потому, ждать прорыва не стоит. Так, сегодня прошла такая информация: "Падение промышленного производства ускорилось до 1,3%, - Госстат"!
Пока, эксперты не станут определять политику государства, мы будем топтаться на месте, периодически проходя системные и структурные кризисы!
чтобы остановить носовое кровотечение,
ударьте молотком по указательному пальцу
и быстро засуньте его в ноздрю.
опухнув, он плотно заткнет ее....
Вселенскому Патриарху Варфоломею предоставлена личная охрана из соства морской пехоты США...
К этому мероприятию город в авральном режиме пытались привести в порядок: укладывали новый асфальт и плитку на тротуарах, мыли фонари, красили крыши, но «вишенкой на торте» стало возведение самого дорогого туалета в стране, пишет «Белсат».
Итоговый счет туалета, который возник на набережной Сожа, составил ровно миллион долларов. Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации строительство должно было начаться в феврале 2018 года и закончится в июне. По неизвестным причинам строить туалет начали только в июне и должны были закончить в декабре. Но, как мы видим, построили значительно раньше.
В том же тендере источником финансирования указан местный бюджет. Но реальная стоимость разошлась с проектной почти на 25 процентов: строительство туалета должно было обойтись в $ 750 тысяч.
Наш бюджет - страна берет в долг, власть потребляет, народ экономит
бюджетобщак, - Гройсман.
или кусками класть.