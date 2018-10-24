 Украинка Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В решающей схватке Черкасова победила француженку Кумбу Селен Фанта Ларрок со счетом 15:10.
На пути к финалу украинка в 1/8 финала уверенно победила Марию Мамашук из Беларуси (10:0), в четвертьфинале взяла верх над представительницей Болгарии Викторией Ивановой Бобевой (4:0), а в полуфинале выиграла у китаянки Фэн Чжоу (12:8).
Это вторая медаль Черкасовой на чемпионатах мира после бронзы в 2010 году. На счету украинки также серебро и две бронзы на чемпионатах Европы, золото и серебро Кубка мира.
Спасибо, Леди!!! От имени всей Украины - Спасибо, дорогая!!!
))
Ех, потиснув би ручку... Яка дівчина... Мічта!
с победой!