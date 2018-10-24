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 Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет

Будущий глава Единой украинской поместной православной церкви будет соответствовать отдельным критериям, по которым его смогут выбрать на объединительном Архиерейском соборе.

Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

"Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет. Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - патриарх киевский и Всея Руси Украины", - рассказал Филарет.

Отвечая на вопрос журналиста, о готовности поступиться собственными амбициями для создания единой поместной православной церкви, патриарх заявил, что хочет довести дело до конца.

"Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом. (на избрание главы единой украинской православной церкви). Нет, ("не готов поступиться амбициями", - ред.), почему нет: не потому что я считаю себя таким. А потому что Москва сделала все для того, чтобы разрушить украинскую православную церковь", - заявил патриарх

Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор.

"Поэтому ради того, чтобы сохранить украинскую церковь и довести (дело, - ред.) к завершению, я должен работать до конца, если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, тогда уже я с себя ответственность снимаю. Тогда они берут на себя ответственность за создание единой в Украине поместной церкви", - добавил он.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093231
 
 
 Топ комментарии
 
Газы пройдут, а Томос останется Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 4662
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Тавай, тавай, только рога об доски не обломай алень хезболинский ! Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 2563
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в таком случае после ухода Патриарха Варфоломея (дай Бог ему многие лета) , при следующем избрании Патриархом Константинопольским станет украинец, как представитель самой многочисленной Киевской метрополии Патриархата. Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 2792
И тогда мы еще посмотрим как попляшет Третий Рим перед Вторым Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 9255
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Ну наконец-то сегодня и про томос животворящий вспомнили. А то про покращення цен на газ уже набрыдло
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И теперь лбом об пол так - бэмсь!
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Тавай, тавай, только рога об доски не обломай алень хезболинский !
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Чувак, не бойся. Солдат ребенка не обидит
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Это я те тебя обижу, ушлепок, попадись ты в мои шершавые руки, иди пей бояру! Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 6316
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RobinHood dfb9bea2

Хватит дурачить народные массы ©

вы, гру-шники, не солдаты

вы пид@расы ©

Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 1226
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по -английски:

Называй меня Бонд, Джеймс Бонд

перевод на русский: Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 8060
называй меня Шпилер, Солсберийский Шпилер
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Я теперь понимаю, что стране кирдык. Раз даже не глупые люди ведутся на эту офшорную шелуху, Гена. Диабетик выиграет выборы без проблем
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Стране кирдык с тех времен,когда выбрали Юща.И уж наверняка кирдык укрепился с выборами бандюковича.А соевый просто окончательно все добил,до ручки.Два кума показали,как надо управлять страной
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Но соевый перед выборами помашет кадилом, и с толпой мацковских попов уже перекрашенных в Киевский патриархат пидэ в люды и толпа верных забывших про остальные реФФормы пойдет за Томосоприносителем (хотя к поповским делам он просто примазался в нужный момент) П.С. А вообще обрати внимание на Томособесие, Гена, на фоне остальных новостей. Это жутко
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Диабетик может и выиграет-но Украина проиграет.Это будет ее концом
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А ты думаешь, что дьякон мацковского парханата "борется за томос" из-за благих бескорыстных побуждений, а не перед выборами, чтоб и дальше вцепиться как вошь в кожух во власть?
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Томос Андерс (Modern Talking)... Лучшие песни молодости, 35 лет спустя
Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 6922
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в таком случае, по крайней мере, ГБистко-пуйловская РПЦ не будет иметь прав на каноническую территорию константинопольского патриархата - Украину.
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в таком случае после ухода Патриарха Варфоломея (дай Бог ему многие лета) , при следующем избрании Патриархом Константинопольским станет украинец, как представитель самой многочисленной Киевской метрополии Патриархата. Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет - Цензор.НЕТ 2792
И тогда мы еще посмотрим как попляшет Третий Рим перед Вторым
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1. Третий Рим это Киев... Первый - это Рим, второй - это Константинополь.
2. У греко-католиков тоже нет патриарха а есть глава украинской поместной церкви - архиепископ, проукраинский по сути, но подчиняющийся юридически Папе Римскому. И в этом ничего плохого нет. Греко-католическая церковь - самая патриотическая и проукраинская.
Аналогично может быть и у православных. Будет глава украинской церкви - архиепископ или митрополит, проукраинский по сути, но просто юридически будет подчиняться Константинопольскому Патриарху...
Плюс в том, что Гбшный патриархат РПЦ в таком случае, теряет власть над приходами православными в Украине и юридически и фактически.
А со временем уже будет и украинский патриарх поместной украинской православной церкви.
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C хрена ли Киев "третий Рим"?
Нет, не было и не будет никакого "третьего Рима". Константинополь называли "вторым Римом" потому, что там вторая столица Римской Империи была, а затем - столица Восточной Римской Империи. Киев к Римской Империи никакого отношения не имеет - не уподобляйтесь мокшам, это они чужую историю воровать любят.
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премственность истории и православия в Киеве, дорогой, потому он и есть "Третьим Римом" Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 4259

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Киев не является наследником Римской Империи и потому не является никаким Римом.
Киевская Русь не является преемником Византии, потому не нужно писать чушь про какую-то там преемственность истории.
Не нужно гнаться за чужой славой - у нас есть своя история, "дорогая".
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В какой то степени, Киевская Русь это правопреемник Византии, по многим параметрах, критериях и истории.
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Киевская Русь-Украина - дочь и преемница Цареградского православия Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 4457
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Киев - древнейший крупный столичный город Киевской Руси, фактически всей славянской цивилизации.
Первым принял христианство и по количеству храмов, христиан, итд.. не было ему равных в славянской циввилизации... Никакой Москвы или даже Варшавы в ту пору и в помине не было.
Киев - Третий Рим в ту пору по христианству.
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А какое отношение Рим имеет к Руси и славянской цивилизации?

"Первым принял христианство "

Первым среди кого? Среди славян - нет, не первым. На Руси - первым, разумеется.

"Киев - Третий Рим в ту пору по христианству."

Константинополь - Второй Рим не по христианству, а потому, что был столицей Римской Империи! Киев столицей Римской империи не был!
Хватит уже рассуждать московскими штампами - нет и не было никогда никакого "третьего Рима".

А Варшава тут вообще ни при чем - столицей Польши с 1038 по 1596 годы был Краков, а не Варшава. И он тоже не претендует ни на какие "третьи римы" - "третий Рим" - это чисто московская выдумка, не нужно за ними подражать.
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Ну тогда «первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать». - Москва не при делах Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 8145
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Ну, если брать фактически, то Рим не погиб... захватили его варвары, но потом они приняли христианство... и подчинились тому же Риму (Ватикану), но уже духовно...
Рим остался Римом.
И вообще, Рим это вечный город.

А вот с Константинополем вышло хуже. Его захватили турки - мусульмане. Теперь это Стамбул. Но исторически и духовно, до сих пор считается Константинополем.
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Неувязочка вышла...
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Коли в 1240 році Київ був спалений армією Батия і на довгий час прийшов до занепаду, московія, яка досить непогано прижилася при татарах, палець об палець не вдарила для того, щоб відновлювати святині першопрестольної столиці. Замість цього, вона вирішила привласнити собі те значення, яке мав для православ'я Київ і наслідки цього ми спостерігаємо до цього дня. Тобто, московія поступила як мародер, і не просто не надала допомоги в біді, але ще і добила «братів». Відомо, що військо Батия наполовину, а то і більше, складалося не з татар, а з «іхтамнєтов», зокрема, і з східних земель Русі-України. Тобто, московітам палити Київ - не уперше… Адже з Константинополем вони поступили таким же самим чином. Адже що таке 1448 рік? Саме в цей час Константинополь піддавався щонайпотужнішому тиску турок-осман, чий султан Мехмед II присягнувся захопити Константинополь в що б те не стало. У 1424 році це вже трохи не вдалося і Константинополь зробив відчайдушну спробу створити коаліцію анти османських сил. Були розіслані гінці до всіх правителів-християн, які знаходилися навколо. Не важко здогадатися, що серед тих, хто погодився допомогти Константинополю - московії не опинилося. А все пояснюється дуже просто. Московія на той час, була васалом Орди, а з 1449 - васалом кримського хана і залишалася такою аж до 1700 року. Тому ніякої допомоги вона і не думала надавати, оскільки про такі речі домовляються не з васалом, а з сюзереном. Якщо ж все це розповісти як є, то від історії московії і московської церкви - не залишиться каменя на камені.
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Якщо вже зовсім просто, Москва відчула, що Константинополю не до неї і взагалі, й там порахували, що Константинопольська митрополія загине якщо не сьогодні, то завтра - напевно. А в цей час можна потягнути на себе її повноваження і стати тим самим «третім Римом». Візантія звалилася, але митрополія збереглася, хоч і побита і така, що жахливо ослабіла, але збереглася, а Москва знову - пальцем не ворухнула, щоб допомогти церкві-матері якщо не військовим шляхом, то хоч би - допомогою при відновленні. Нічого подібного. Але що цікаво, здобувши такий невизначений і напівнезалежний від наполовину загиблої Константинопольської метрополії статус, московська церква, правдами і неправдою почала підпорядковувати собі церкви поза власною юрисдикцією. Той самий синодний лист від 1686 року, який давав московії тимчасовий протекторат над Київською митрополією було здобуто підлим шляхом, використовуючи слабкість материнських церков - Константинопольської і Київської.

Саме цей лист і анулював Уселенський Патріархат, відновлюючи своє право на надання або вірніше - відновлення в правах, Київську митрополію. Тобто, з 1448 року московія використовує свою церкву як зброю і інструмент захоплення. І запам'ятаємо, коли ми (Київ) були ослаблені і розбиті Ордою, вони вкрали у нас історію, церкву і навіть ім'я. Коли Константинополь був розбитий і ослаблений, вони майже вкрали його історію й ім'я, а коли не вдалося - встали в позицію очікування, щоб порвати його і доробити те, що не вдалося доробити тоді. Звідси - вічна тяга всіх московських правителів в тому напрямі. Коли ми були слабкі і знекровлені після протистояння на Майдані, вони вкрали у нас Крим і намагалися вкрасти ще частину нашої території. З ними не можна бути слабкими. Тільки силою у них можна забрати вкрадене. Ані домовленостями, ані договорами, а силою! Так і буде. https://vasylfedorivzaporizhzhya.blogspot.com/2018/10/anti-colorados_99.html?fbclid=IwAR1Azpg57DYHcEa9mp05fup9IwUW8f_mKNSdsaVrLfS0Fp4Jfx4MXQks9fg
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Мене,особисто, кірюха від церкви одвернув. Перетворив на кончєну атейістку!
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Из 20 киевских митрополитов домонгольского периода только двое были из русских, которых Константинопольская патриархия не признала законными...
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Куда пришол русский мир : Белорусские пенсионеры: Куртку ношу 50 лет, мясо не ем

https://charter97.org/ru/news/2018/10/24/310248/
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Опустили нашего раскольника как последнего ........мужчину не традиционной ориентации
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Ви,сподіваюся, кірілку маєте на увазі?)
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и каво это вашего - гундяя чтоль?
да опустили Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 2022
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Как все-таки причудливо ложатся карты Истории. Если бы в 1990-м не проиграл Филарет в борьбе за престол Патриарха Московского Алексию ІІ, то сегодня бы он был главным носителем концепции русского мира и самым непримиримым противником предоставления УПЦ автокефалии.
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Пока о томосе говорить слишком рано. К сожалению, он стал заложнтком политиков. Кацапы сделают все и имеют для этого и желание и ресурсы, чтобы создать видимость реального раскола православия. И тогда когда, если они достигнут своей цели встане вопрос томос Украине или единство. А такие дебилы как гиридный жжд и его миниистр ИД клизмин аовсю "помогают" кацапам. По рос тв по спутнику уже крутят ролики и с их треплом и бигмордаии.
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Организация русской церкви возглавлялась
митрополитом Киевским, который был и митрополитом «всея Руси». Русская
митрополия не была самостоятельной («автокефальной»), но зависела от
константинопольского патриарха, который поставлял в Киев кого-нибудь из
греческих епископов. Из около 20 митрополитов домонгольского периода только
двое были русскими, поставленными великим князем и собором русских епископов,
но их константинопольский патриарх не признавал законными.
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Относительно украинских достижений кацапы проходят два состояния:
1. Вам это никогда не дадут.
2. Вам дали, но не то.
Так было с ассоциацией, безвизом, летальным оружием. Теперь нам дали "не ту" автокефалию, если почитать кацапов. Поки Вселенський Патріарх хоче, щоб українською церквою керував митрополит, а не Патріарх, - Філарет - Цензор.НЕТ 4782
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет
 
 
 
 
 
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