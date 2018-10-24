 Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет

Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет. Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - патриарх киевский и Всея Руси Украины", - рассказал Филарет.
Отвечая на вопрос журналиста, о готовности поступиться собственными амбициями для создания единой поместной православной церкви, патриарх заявил, что хочет довести дело до конца.
"Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом. (на избрание главы единой украинской православной церкви). Нет, ("не готов поступиться амбициями", - ред.), почему нет: не потому что я считаю себя таким. А потому что Москва сделала все для того, чтобы разрушить украинскую православную церковь", - заявил патриарх
Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор.
"Поэтому ради того, чтобы сохранить украинскую церковь и довести (дело, - ред.) к завершению, я должен работать до конца, если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, тогда уже я с себя ответственность снимаю. Тогда они берут на себя ответственность за создание единой в Украине поместной церкви", - добавил он.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Хватит дурачить народные массы ©
вы, гру-шники, не солдаты
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Называй меня Бонд, Джеймс Бонд
перевод на русский:
называй меня Шпилер, Солсберийский Шпилер
И тогда мы еще посмотрим как попляшет Третий Рим перед Вторым
2. У греко-католиков тоже нет патриарха а есть глава украинской поместной церкви - архиепископ, проукраинский по сути, но подчиняющийся юридически Папе Римскому. И в этом ничего плохого нет. Греко-католическая церковь - самая патриотическая и проукраинская.
Аналогично может быть и у православных. Будет глава украинской церкви - архиепископ или митрополит, проукраинский по сути, но просто юридически будет подчиняться Константинопольскому Патриарху...
Плюс в том, что Гбшный патриархат РПЦ в таком случае, теряет власть над приходами православными в Украине и юридически и фактически.
А со временем уже будет и украинский патриарх поместной украинской православной церкви.
Нет, не было и не будет никакого "третьего Рима". Константинополь называли "вторым Римом" потому, что там вторая столица Римской Империи была, а затем - столица Восточной Римской Империи. Киев к Римской Империи никакого отношения не имеет - не уподобляйтесь мокшам, это они чужую историю воровать любят.
Киевская Русь не является преемником Византии, потому не нужно писать чушь про какую-то там преемственность истории.
Не нужно гнаться за чужой славой - у нас есть своя история, "дорогая".
Первым принял христианство и по количеству храмов, христиан, итд.. не было ему равных в славянской циввилизации... Никакой Москвы или даже Варшавы в ту пору и в помине не было.
Киев - Третий Рим в ту пору по христианству.
"Первым принял христианство "
Первым среди кого? Среди славян - нет, не первым. На Руси - первым, разумеется.
"Киев - Третий Рим в ту пору по христианству."
Константинополь - Второй Рим не по христианству, а потому, что был столицей Римской Империи! Киев столицей Римской империи не был!
Хватит уже рассуждать московскими штампами - нет и не было никогда никакого "третьего Рима".
А Варшава тут вообще ни при чем - столицей Польши с 1038 по 1596 годы был Краков, а не Варшава. И он тоже не претендует ни на какие "третьи римы" - "третий Рим" - это чисто московская выдумка, не нужно за ними подражать.
Рим остался Римом.
И вообще, Рим это вечный город.
А вот с Константинополем вышло хуже. Его захватили турки - мусульмане. Теперь это Стамбул. Но исторически и духовно, до сих пор считается Константинополем.
Саме цей лист і анулював Уселенський Патріархат, відновлюючи своє право на надання або вірніше - відновлення в правах, Київську митрополію. Тобто, з 1448 року московія використовує свою церкву як зброю і інструмент захоплення. І запам'ятаємо, коли ми (Київ) були ослаблені і розбиті Ордою, вони вкрали у нас історію, церкву і навіть ім'я. Коли Константинополь був розбитий і ослаблений, вони майже вкрали його історію й ім'я, а коли не вдалося - встали в позицію очікування, щоб порвати його і доробити те, що не вдалося доробити тоді. Звідси - вічна тяга всіх московських правителів в тому напрямі. Коли ми були слабкі і знекровлені після протистояння на Майдані, вони вкрали у нас Крим і намагалися вкрасти ще частину нашої території. З ними не можна бути слабкими. Тільки силою у них можна забрати вкрадене. Ані домовленостями, ані договорами, а силою! Так і буде. https://vasylfedorivzaporizhzhya.blogspot.com/2018/10/anti-colorados_99.html?fbclid=IwAR1Azpg57DYHcEa9mp05fup9IwUW8f_mKNSdsaVrLfS0Fp4Jfx4MXQks9fg
https://charter97.org/ru/news/2018/10/24/310248/
да опустили
митрополитом Киевским, который был и митрополитом «всея Руси». Русская
митрополия не была самостоятельной («автокефальной»), но зависела от
константинопольского патриарха, который поставлял в Киев кого-нибудь из
греческих епископов. Из около 20 митрополитов домонгольского периода только
двое были русскими, поставленными великим князем и собором русских епископов,
но их константинопольский патриарх не признавал законными.
1. Вам это никогда не дадут.
2. Вам дали, но не то.
Так было с ассоциацией, безвизом, летальным оружием. Теперь нам дали "не ту" автокефалию, если почитать кацапов.