 Пока Вселенский Патриарх хочет чтобы украинской церковью управлял митрополит, а не Патриарх, - Филарет

Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет. Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - патриарх киевский и Всея Руси Украины", - рассказал Филарет.

Отвечая на вопрос журналиста, о готовности поступиться собственными амбициями для создания единой поместной православной церкви, патриарх заявил, что хочет довести дело до конца.

"Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом. (на избрание главы единой украинской православной церкви). Нет, ("не готов поступиться амбициями", - ред.), почему нет: не потому что я считаю себя таким. А потому что Москва сделала все для того, чтобы разрушить украинскую православную церковь", - заявил патриарх

Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор.

"Поэтому ради того, чтобы сохранить украинскую церковь и довести (дело, - ред.) к завершению, я должен работать до конца, если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, тогда уже я с себя ответственность снимаю. Тогда они берут на себя ответственность за создание единой в Украине поместной церкви", - добавил он.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.