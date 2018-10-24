 Мининфраструктуры начинает работу над проектом создания глубоководного канала из Дуная в Черное море, - Лавренюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в совещании также приняли участие представители Администрации морских портов Украины, филиала "Дельта-лоцман", ГП "Администрация морских портов Украины" и ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".

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Участники совещания обсудили экономическую целесообразность реализации проекта, состояние гидротехнических сооружений и возможность выполнения работ в условиях действующей ситуации на государственном и международном уровнях.

Юрий Лавренюк отметил, что реализация проекта возможна только после урегулирования вопросов в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо): "Работы на речном участке р. Дунай, а именно - дноуглубление речных перекатов - это работы на пограничных водах, которые регламентируются, кроме Конвенции Эспо, также двусторонним Договором между Правительством Украины и Румынией. Именно поэтому и учитывая решение 7-го совещания сторон Конвенции Эспо (13-16.06.2017 г., г. Минск, Республика Беларусь), Министерством инфраструктуры принято решение о выполнении Дорожной карты для приведения проекта глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море в полное соответствие Конвенции Эспо. Учитывая это, Администрация морских портов Украины должна начать подготовку нового технико-экономического обоснования проекта "Реконструкция объектов строительства "Создание глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты". После чего украинская сторона проинформирует румынскую о планируемой деятельности в соответствии с требованиями Конвенции Эспо".

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Заместитель Министра сообщил, что по результатам подготовки ТЭО будет определен наиболее благоприятный вариант создания глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты р. Дунай, который будет отвечать интересам государства и будет возможным в условиях действующей ситуации на государственном и международном уровнях.

"Ресурсы и потенциал портов Рени и Измаил огромен, и мы должны использовать его на полную мощность. Дноуглубление в канале даст возможность развития портов, привлечения новых грузов и создаст все необходимые условия для развития конкуренции украинских портов с румынскими", - подчеркнул Юрий Лавренюк.