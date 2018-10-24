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 Общество
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Все про:Дунай (50) Черное море (426) канал (89) Мининфраструктуры (587) Лавренюк (6)

 Мининфраструктуры начинает работу над проектом создания глубоководного канала из Дуная в Черное море, - Лавренюк

23 октября под председательством замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка состоялось совещание по реализации проекта "Реконструкция объектов строительства "Создание глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в совещании также приняли участие представители Администрации морских портов Украины, филиала "Дельта-лоцман", ГП "Администрация морских портов Украины" и ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".

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Участники совещания обсудили экономическую целесообразность реализации проекта, состояние гидротехнических сооружений и возможность выполнения работ в условиях действующей ситуации на государственном и международном уровнях.

Юрий Лавренюк отметил, что реализация проекта возможна только после урегулирования вопросов в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо): "Работы на речном участке р. Дунай, а именно - дноуглубление речных перекатов - это работы на пограничных водах, которые регламентируются, кроме Конвенции Эспо, также двусторонним Договором между Правительством Украины и Румынией. Именно поэтому и учитывая решение 7-го совещания сторон Конвенции Эспо (13-16.06.2017 г., г. Минск, Республика Беларусь), Министерством инфраструктуры принято решение о выполнении Дорожной карты для приведения проекта глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море в полное соответствие Конвенции Эспо. Учитывая это, Администрация морских портов Украины должна начать подготовку нового технико-экономического обоснования проекта "Реконструкция объектов строительства "Создание глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты". После чего украинская сторона проинформирует румынскую о планируемой деятельности в соответствии с требованиями Конвенции Эспо".

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Заместитель Министра сообщил, что по результатам подготовки ТЭО будет определен наиболее благоприятный вариант создания глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты р. Дунай, который будет отвечать интересам государства и будет возможным в условиях действующей ситуации на государственном и международном уровнях.

"Ресурсы и потенциал портов Рени и Измаил огромен, и мы должны использовать его на полную мощность. Дноуглубление в канале даст возможность развития портов, привлечения новых грузов и создаст все необходимые условия для развития конкуренции украинских портов с румынскими", - подчеркнул Юрий Лавренюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3093230
 
   
 Топ комментарии
 
Насколько мне помнится, на украинском участке дельты Дуная - биосферный заповедник... Они там "дров не наломают"? Там же единственные оставшиеся в Украине гнездовья водно - болотных птиц - пеликанов, караваек, колпиц!
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А Гиперлуп Омелян уже построил?
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мордовецвася ты выглядишь полным лохом, ты уже отбросил навоз от дверей своего барака,что сунешь свое рыло с советами и рекомендациями?
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Ще один проект розпилювання бюджету.
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Бездарно просрали Крым, теперь еще и набарыжить на этом хотят....
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Пізно бариги! Час на вихід!
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канал из черного моря в азовское море копайте, импотенты политические. украинские судна плавают через керчь только с разрешения хуйла. значит Украина где то сдает национальные интересы в обмен на это
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Насколько мне помнится, на украинском участке дельты Дуная - биосферный заповедник... Они там "дров не наломают"? Там же единственные оставшиеся в Украине гнездовья водно - болотных птиц - пеликанов, караваек, колпиц!
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На украинском участке всегда стояли порты Измаил и Рени. И активно работали. Про биосферный заповедник ВДРУГ заговорили не без по они рашки- остановили порты. Надо еще разобраться как эту тему внедряли .
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Я знаю, что они "работали"... Но дело в том, что зона дельты постоянно изменяется, и там, где год-два назад было глубоководье, возникают мели и даже острова... Я в тех местах рыбачил ещё при СССР. Потом ездил с экспедицией университета - товарищ пригласил, когда я был в отпуске. И в дельте был, и на озёрах Придунавья... И вопрос заиливания и изменения береговой линии, стоял ещё в те времена...Так что "российский след" тут искать не следует... У румын западный берег - они идут по фарватеру, у нас такая "везуха отсутствует, так как русло рек, текущих на юг, в Северном полушарии, имеет именно такой вид - глубоководье под западным берегом, и наносная зона - на востоке, и само русло смещается на запад ... (То же самое и на Днестре, и Днепре, и десне, и Дону с Волгой...).
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селюк, а ти знаєш, що означає це ,смішне для тебе слово ?
Ні? То почитай:
"A Hyperloop is a proposed mode of passenger and/or freight transportation, first used to describe an open-source vactrain design released by a joint team from Tesla and SpaceX."
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И? Вы это лучше Омеляну расскажите!
В 2019 году в Украине планируют начать строительство инновационной транспортной системы Hyperloop. Об этом 22 февраля заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
https://korrespondent.net/ukraine/3944119-Hyperloop-v-ukrayne-sotssety-veseliatsia
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мордовецвася ты выглядишь полным лохом, ты уже отбросил навоз от дверей своего барака,что сунешь свое рыло с советами и рекомендациями?
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с 2004-го года на этом "глубоководном канале" заработал и чучма, и ющер, и януковощь. как-то поздно прызыдентмыру и его банда о нем вспомнили. это же эльдорадо для рехворматоров.
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Ющ на этом участке точно заработал. Потом собирал РНБО и вызывал одесситов , спроектировавших новый судоходный канал и ТАМ ИХ СТИРАЛИ В ПОРОШОК. Они мне лично расказывали про жто РНБО
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Не совсем понятно в чём будет конкурентное преимущество? К примеру зачем заходить в порты Украины, если потом всё-равно идти в Румынию?
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Ну так "цигане" "жидобандеровцам" все уже занесли...
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В портах Украины можно разгружать и загружать грузы. Ведь Дунай- активная судоходная река , на нем стоит Австрия, Словакия, Венгрия, Румыния, Украина, и вроде Германия
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В подобных мега-гипер проектах может быть два результата! Первый - перспектива быстрой окупаемости и в дальнейшем сверх-прибыли! Если первый не просматривается, значит второй - Украсть Много Бабла!
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Давайте мабуть, що б два раза не ходити, почати проектувати і канал по Чонгару, в обхід Азовської протоки. Такий, щоб есмінці США могли вільно пройти.

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Как-то вилеоа туристический теплозод на Дунае с украинскими флагами и названием . Проплывает мимо Братиславы. Выходит , что теплоход стартует из Одессы. И мог бы и из Измаила
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМининфраструктуры начинает работу над проектом создания глубоководного канала из Дуная в Черное море, - Лавренюк
 
 
 
 
 
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