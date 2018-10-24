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 Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте

Италия не будет применять право вето относительно продления европейских санкций против Российской Федерации, введенных из-за агрессии против Украины.

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, наложит ли Италия вето на автоматическое продление санкций против России, Конте сказал: "Очевидно, что проблема кризиса в Украине – это проблема, которая создала трещину и замедлила некоторым образом, блокировала диалог, который сложился за 25 лет".

"Мы не можем этого допустить и обязаны преодолеть этот этап – он даже слишком долго продлился. Вы задаете мне вопрос по поводу вето. Италия считает плодотворным путем работы убеждать всех европейских партнеров двигаться в русле одного направления. Мы хотели бы не принимать решения сейчас, мы будем предпринимать его в должное время", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ "должны быть временными", - премьер-министр Италии

Конте подчеркнул, что Италия "очень амбициозна, но хотела бы убедить всех партнеров, что диалог - лучший путь к выработке решения".

Он также отметил, что условия, которые привели к санкциям со стороны ЕС, сохранились, но правильным является поддерживать экономические связи между Италией и Россией. "Я не раз говорил и здесь хочу подтвердить, что для Италии санкции никогда не являются целью. Они представляют собой инструмент, который нужно как можно скорее оставить за спиной, потому что диалог – это лучшее решение", - заверил он.

Читайте также: Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3093229
 
   
 Топ комментарии
 
Это Италия стала такая, после того как кацапы поломали в Риме эскалатор!👏
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Подумаешь, одним "ножом в спину" больше" Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте - Цензор.НЕТ 4679. Рашке от санкций только лучше.
Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте - Цензор.НЕТ 106
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Если италия наложит вето, то ей пи...ец. Эта .... страна, вторая после греции, по долгам в Европе. Сидят на шее, а сосут у хуйда по отдельной таксе.
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- Дон Вито, вы знаете что путин - хуйло ?
Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте - Цензор.НЕТ 360
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Подумаешь, одним "ножом в спину" больше" Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте - Цензор.НЕТ 4679. Рашке от санкций только лучше.

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Дипломат прям)))
Дипломатия придумана для того, чтобы не сказать собеседнику прямо в лицо то, что ты на самом деле думаешь о нём.)
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Т.е. наука лгать. Т.е. все дипломаты иными словами, если говорить прямо, - лжецы.)
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не лжецы - интеллигенты... человека - кондома, называют контрацептивом
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Это Италия стала такая, после того как кацапы поломали в Риме эскалатор!👏
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О-о!Дошло! После прыжка кацапских ублюдков на эскалаторе ,приведшем к массовым травмам самих ублюдков, а так же ни в чем не повинных людей. Пусть дойдет лучше поздно,чем никогда!
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Ничего там не дошло. Просто у Италии сейчас войнушка с ЕС и впрягаться еще и за рашку она сейчас не будет.
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дострибалися кацапи. В метро Риму.
Мабуть кричали класичне: " ...кто скачєТ тот маскаль..."
Взагалі, мабуть вони перестануть сміятися з українців з "хто не скаче". Тепер їм зразу римське метро згадають.
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Диалог в Мюнхене 1938 был очень продуктивным. Результат Вторая мировая и итальянцы тоже там как то участие принимали. Забывчивые однако....
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Посмотрим на итальянскую дипломатию, когда поднимется вопрос кто кому денег должен за эскалатор!
Или Рашка (клуб цска) оплатит поломку эскалатора, или итальянцы оплатят лечение быдлоболельщиков из Рашки!
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так уже сказали - пяное быдло сломали, так что вместо компенсации придётся ущерб заплатить.
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представляют собой инструмент, который нужно как можно скорее оставить за спиной - а вофка не вздрогнул и не посмотрел назад после этих слов
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Если италия наложит вето, то ей пи...ец. Эта .... страна, вторая после греции, по долгам в Европе. Сидят на шее, а сосут у хуйда по отдельной таксе.
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Хуйло зовсім іпанулся!!!
Болтону: На гербі США зображений орлан, який тримає з одного боку 13 стріл, а з іншого 13 оливок, як знак миролюбної політики. Ваш орлан все оливки склював, залишилися одні стріли?
https://twitter.com/i/status/1054772411999154178
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какие же мелкие эти итальяшки.......
Итальянская компания «Эни» не выходит из совместных проектов с «Роснефтью»
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Кацапы наскакали продление санкций в метро😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИталия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте
 
 
 
 
 
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