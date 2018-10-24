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 Политика Украины
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 Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов

Решение Правительства о повышении цены на природный газ обусловлено необходимостью возвращать Международному валютному фонду долги бывших премьер-министров Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.

Об этом председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил сегодня журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Кабинет министров, как орган, который согласно Конституции отвечает за социально-экономическое развитие государства, в пределах своей компетенции принял решение о повышении цены на газ. Реакция общества естественная и понятная, поскольку это решение является непопулярным и болезненным. Президент Украины поставил перед Правительством жесткое требование - защитить людей, увеличить программу субсидий, расширить количество средств, выделяемых на эту программу, чтобы не пострадала ни одна украинская семья для которой это повышение является критическим. Я считаю, что правительству необходимо наладить не только эффективную систему выплаты субсидий, но и провести большую разъяснительную работу для того, чтобы дать отпор тем популистам, которые вместо работы над решением конкретных проблем государства и людей пытаются заработать на этом политические дивиденды", - заявил Артур Герасимов.

Председатель фракции БПП подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть несколько принципиальных вещей: "Поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Текущее состояние экономики Украины позволяет  обойтись от заимствований если  бы не безумное количество старых долгов, пиковые выплаты которых приходятся на 2019 год. Больше всего приложились к созданию этой долговой ямы те политические силы, которые сегодня громче "защищают" украинцев. Это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Артур Герасимов отметил, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины она дополнительно набрала и передала последующим поколениям для выплат $ 24 млрд. долгов.

"Янукович добавил к этой сумме еще $ 41 млрд и на момент его побега, суммарный размер гарантированного государственного долга составлял $ 73 млрд. Наиболее ужасно, что значительная часть этих средств шла на переплату по кабальным газовым контрактам Путина-Тимошенко. Как вы понимаете, Кремль эти деньги тратил на оружие, которым сегодня убивает граждан Украины. Поэтому прямую ответственность за создание этой долговой ямы несут именно "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" ", - подчеркнул председатель фракции.

Артур Герасимов также отметил, что политическое решение о выравнивании цен на газ украинской добычи и импортированный газ приняла именно Юлия Тимошенко 31 октября 2008 года, когда как премьер-министр Украины она поставила свою подпись под меморандумом с МВФ. Тем самым Тимошенко сделала это обязательствам украинского государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3093227
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко официально заявил, что цены на газ нужно повышать, ибо неповышение цены на возможно только при возврате в орбиту "русского мира".
А если глава фракции Порошенко в парламенте Герасимов заявляет, что в к поднятию цены на газ причастны оппоблок и Юлька, то по логике Порошенко именно оппоблок и Юлька отдаляют Украину и вырывают её из лап "русского мира"...
Выходит, что Герасимов высказал комплимент Юльке и рыгам?
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Ага, то Тягнибок ПР засновував і був міністром економіки в Азарова ! Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5046 Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5046 Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5046
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Порохоботы забыли что во время премьерства ЮВТ был мировой финансовый кризис, из-за которого легла Греция?
Так что мы при ЮВТ были круче Греции
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Помним пандемию с томифлю, бензиновый, сахарный и пр. кризисы и заверение украинцев, что никакого кризиса в Украине не будет, а в результате падение курса гривны с 4.80 до 8 и кредитное рабство, взявших займы в валюте..... и 10-ти летний кабальный договорняк с хуйлом по газу.
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Не с 4.8 а с 5.5
Зато сейчас бензин, сахар и пр. шару стоит
Кроме нее с ху%лом все ссали разговаривать, а бабка меркель кричала подписывайте что угодно а то мы замерзнем
А на сколько при пеце курс скаканул?
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сахарный кризис спровоцировал пэдра, желая подосрать Юле, пользуясь практически монополией, приостановил продажу. Только Юля быстро закупила за бугром и продала населению, а великий соевый бизнесюк остался обосрамшись. Кстати, он и гривну грохнул с фирташем, стельмахом и ющером, будучи главой набсовета НБУ.
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при Юле зп 500 евро при янику 400 при пєтє 130
все всем ясно без агитаций писаний плакатов баннеров и прочей хренотени
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Про те чому теорія "безкоштовного (дешевого) газу" є прикладом номенклатурного комунізму та обкраданням самих себе.
В попередньому пості писав про це коментом, але, судячи по рівню деградації українських політиків, треба повторити це окремо.
Є ви, середньостатистичний українець, який живе в місті, в 2-кімнатній квартирі, площею 50 кв.м. Ваш рахунок за тепло в опалювальний період складає близько 1500-2000 грн в місяць, що еквівалентно спожитому газу в об'ємі 300 кубів.
Є ваша мама/бабуся, вона живе в селі, в якому немає газу. Опалює вона вугіллям та/чи дровами. Вугілля вона має купити сама, за свої гроші. Наскільки мені відомо, в багатьох містах Донбасу теж немає газу, і там опалюють вугіллям.
Є ваш друг, він живе в особняку за містом, район забудували відносно недавно, газ туди ще не провели, в друга електричне опалення.
Є Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко живе в елітному районі Конча-Заспа в орендованому особняку, площею 700 кв.м. Не здивуюся, якщо там є ще всякі басейни і т.д. За місяць Юлія Тимошенко напалює 5000 кубів газу в опалювальний період.
А тепер давайте подивимося, чи справедливо розподіляються загальні суспільні блага у випадку, якщо газ для всіх безкоштовний. Та сама історія буде у випадку, якщо газ для всіх буде значно дешевший ринкової вартості, бо не має особливого значення, чи не заплатили за газ нічого, чи заплатили якусь смішну суму.
В такому випадку:
Ви отримаєте свої 300 кубів газу. Безкоштовно (по версії Рабіновича). За 600 грн (по версії Тимошенко). За 300 грн (по версії Тягнибока). Право-консервативна партія Свобода, бугага Прямо відповідальні за підвищення цін на газ "Батьківщина" та "Опозиційний блок", – Герасимов - Цензор.НЕТ 3951
Зекономите на оплаті за газ/тепло, тобто отримаєте благ від держави, на суму 2000 грн (Прізідєнт Рабінович), 1400 грн (Прізідєнт Тимошенко), 1700 грн.(Прізідєнт Тягнибок).
Ваша мама/бабця отримає благ від держави на суму 0 грн. І змушена буде купляти вугілля за свої гроші.
Ваш друг отримає благ від держави на суму 0 грн. І сам платитиме за електроенергію.
Юлія Тимошенко отримає благ від держави на суму 30 000 грн (Прізідєнт Рабінович), 20 000 грн (Прізідєнт Тимошенко), 25 000 грн.(Прізідєнт Тягнибок).
Одною з функцій влади є справедливий розподіл благ між громадянами. Існує багато концепцій "справедливого розподілу благ" - капіталістична, соціалістична, їхні підвиди, але нібито всі вони мають здійснюватися в ім'я справедливості. Звісно, в кожної з цих теорій своє розуміння поняття "справедливість".
Але теорія безкоштовного чи дешевого (суттєво заниженого по відношенню до ринкової вартості) газу не має нічого спільного зі справедливим розподілом благ. Це не соціалізм, тим більше не капіталізм, це якийсь номенклатурний комунізм, де обмежене коло осіб безкоштовно користується левовою часткою ресурсів, що належать всім.
Вже не кажучи про те, що "безкоштовне/занижене у вартості" ніяк не сприяє економії та енергоефективності, це історія про проїдання.
Тому в цій ситуації немає ніякого більш справедливого виходу ніж змусити всіх оплачувати за спожите по ринкових цінах і надавати адресну допомогу соціально незахищеним категоріям.
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Ай да Герасімов, ай да с...("молодець"), бреше і оком не моргне... І пофіг що за Юлі зовнішній борг складав 26,5 млрд.дол., після Проффесора - 37,5 млрд. - а за барижної камарільї досяг майже 49 млрд., все одно винні папєрєднікі. І це при тому , що якщо брати новий борг для погашення старого, то загальна сума заборгованості не має збільшуватись.
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И где вы такие "ыкономисты" и "математеги" берётесь?
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Цена на газ не может быть ниже себестоимости, поэтому Юлька, Ляшко, Бойко и другие парашостанские друзья заткните свою пасть. В Украине на сегодняшний день цена на газ для населения ниже чем на парашостане и в странах Европы.
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Премии деятелям "Нафтогаза" включены в себестоимость?...
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херАсимов - конченный !!!
янукодло = порохокубло .
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Злые языки говорят , что водителем у Герасимова был авторитет руцкого мира на даунбасе, некто безлер (бес).
Надо порохоботов спросить, правду говорят злые языки, или то огендкрымля наговаривают?
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из всего сказанного здесь,
становится ясно.
что Юлька для соєвых ,
страшнее путина,
потому как в мордоре свои по ремеслу(воровству)
и всегда могут договориться.
чего как все гопники, барыги и наПРсточники утверждают ,
с той шовкралафсе, не получается.
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Это правда. Жюлеботы тут радостно вывешивают списки типа достижений " при Юле" забывая правда сказать что Жюля рекордсмен по взятию кредитов. Заметили как у жюлеботов всё хитро - если что хорошего то они визжат что это " при Юле" и полностью заслуга Жюли, а если чего плохого то все жюлеботы сразу начинают визжать что это "при Ющенко" и ещё при куче других фамилий..Хитро устроились...КОсатая воровка так научила???
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При варовкє люди жили краще ніж при лавочнику. Всьо, я все сказав.
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В пенсионном калькуляторе меня смущает одно, что выбрав предприниматель , я получу минимальную какую-то пенсию, но выбрав при такой же сумме дохода пункт судья - пенсия выше ровно в 11 раз. Зачем я плачу в ПФ? Чтобы содержать в старости госслужащих.
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Війська швидкого коментування підняті по тривозі. Новина про варовку. Не дає вона вам спокою. Далі буде. Прямо відповідальні за підвищення цін на газ "Батьківщина" та "Опозиційний блок", – Герасимов - Цензор.НЕТ 1192
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Небоженко: Предоставление Томоса Украине изменит исторический путь России или о том как порошенко использовали в качестве болванчика для получения томоса.
https://www.youtube.com/watch?v=x7seFFhfq6s
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Шоколадное опг корме как методами гебельса-путлера ответить за свои деяния неспособны!
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БПП і очільник цієї будки макіївський риг Герасимов - майстри по перекладанню свого лайна під двері іншим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов
 
 
 
 
 
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