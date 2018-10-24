 Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов

Об этом председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил сегодня журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Кабинет министров, как орган, который согласно Конституции отвечает за социально-экономическое развитие государства, в пределах своей компетенции принял решение о повышении цены на газ. Реакция общества естественная и понятная, поскольку это решение является непопулярным и болезненным. Президент Украины поставил перед Правительством жесткое требование - защитить людей, увеличить программу субсидий, расширить количество средств, выделяемых на эту программу, чтобы не пострадала ни одна украинская семья для которой это повышение является критическим. Я считаю, что правительству необходимо наладить не только эффективную систему выплаты субсидий, но и провести большую разъяснительную работу для того, чтобы дать отпор тем популистам, которые вместо работы над решением конкретных проблем государства и людей пытаются заработать на этом политические дивиденды", - заявил Артур Герасимов.

Председатель фракции БПП подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть несколько принципиальных вещей: "Поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Текущее состояние экономики Украины позволяет обойтись от заимствований если бы не безумное количество старых долгов, пиковые выплаты которых приходятся на 2019 год. Больше всего приложились к созданию этой долговой ямы те политические силы, которые сегодня громче "защищают" украинцев. Это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Артур Герасимов отметил, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины она дополнительно набрала и передала последующим поколениям для выплат $ 24 млрд. долгов.

"Янукович добавил к этой сумме еще $ 41 млрд и на момент его побега, суммарный размер гарантированного государственного долга составлял $ 73 млрд. Наиболее ужасно, что значительная часть этих средств шла на переплату по кабальным газовым контрактам Путина-Тимошенко. Как вы понимаете, Кремль эти деньги тратил на оружие, которым сегодня убивает граждан Украины. Поэтому прямую ответственность за создание этой долговой ямы несут именно "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" ", - подчеркнул председатель фракции.

Артур Герасимов также отметил, что политическое решение о выравнивании цен на газ украинской добычи и импортированный газ приняла именно Юлия Тимошенко 31 октября 2008 года, когда как премьер-министр Украины она поставила свою подпись под меморандумом с МВФ. Тем самым Тимошенко сделала это обязательствам украинского государства.