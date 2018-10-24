 Прямую ответственность за повышение цен на газ несут "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", - Герасимов

Об этом председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил сегодня журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Кабинет министров, как орган, который согласно Конституции отвечает за социально-экономическое развитие государства, в пределах своей компетенции принял решение о повышении цены на газ. Реакция общества естественная и понятная, поскольку это решение является непопулярным и болезненным. Президент Украины поставил перед Правительством жесткое требование - защитить людей, увеличить программу субсидий, расширить количество средств, выделяемых на эту программу, чтобы не пострадала ни одна украинская семья для которой это повышение является критическим. Я считаю, что правительству необходимо наладить не только эффективную систему выплаты субсидий, но и провести большую разъяснительную работу для того, чтобы дать отпор тем популистам, которые вместо работы над решением конкретных проблем государства и людей пытаются заработать на этом политические дивиденды", - заявил Артур Герасимов.
Председатель фракции БПП подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть несколько принципиальных вещей: "Поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Текущее состояние экономики Украины позволяет обойтись от заимствований если бы не безумное количество старых долгов, пиковые выплаты которых приходятся на 2019 год. Больше всего приложились к созданию этой долговой ямы те политические силы, которые сегодня громче "защищают" украинцев. Это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".
Артур Герасимов отметил, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины она дополнительно набрала и передала последующим поколениям для выплат $ 24 млрд. долгов.
"Янукович добавил к этой сумме еще $ 41 млрд и на момент его побега, суммарный размер гарантированного государственного долга составлял $ 73 млрд. Наиболее ужасно, что значительная часть этих средств шла на переплату по кабальным газовым контрактам Путина-Тимошенко. Как вы понимаете, Кремль эти деньги тратил на оружие, которым сегодня убивает граждан Украины. Поэтому прямую ответственность за создание этой долговой ямы несут именно "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" ", - подчеркнул председатель фракции.
Артур Герасимов также отметил, что политическое решение о выравнивании цен на газ украинской добычи и импортированный газ приняла именно Юлия Тимошенко 31 октября 2008 года, когда как премьер-министр Украины она поставила свою подпись под меморандумом с МВФ. Тем самым Тимошенко сделала это обязательствам украинского государства.
Так что мы при ЮВТ были круче Греции
Зато сейчас бензин, сахар и пр. шару стоит
Кроме нее с ху%лом все ссали разговаривать, а бабка меркель кричала подписывайте что угодно а то мы замерзнем
А на сколько при пеце курс скаканул?
все всем ясно без агитаций писаний плакатов баннеров и прочей хренотени
В попередньому пості писав про це коментом, але, судячи по рівню деградації українських політиків, треба повторити це окремо.
Є ви, середньостатистичний українець, який живе в місті, в 2-кімнатній квартирі, площею 50 кв.м. Ваш рахунок за тепло в опалювальний період складає близько 1500-2000 грн в місяць, що еквівалентно спожитому газу в об'ємі 300 кубів.
Є ваша мама/бабуся, вона живе в селі, в якому немає газу. Опалює вона вугіллям та/чи дровами. Вугілля вона має купити сама, за свої гроші. Наскільки мені відомо, в багатьох містах Донбасу теж немає газу, і там опалюють вугіллям.
Є ваш друг, він живе в особняку за містом, район забудували відносно недавно, газ туди ще не провели, в друга електричне опалення.
Є Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко живе в елітному районі Конча-Заспа в орендованому особняку, площею 700 кв.м. Не здивуюся, якщо там є ще всякі басейни і т.д. За місяць Юлія Тимошенко напалює 5000 кубів газу в опалювальний період.
А тепер давайте подивимося, чи справедливо розподіляються загальні суспільні блага у випадку, якщо газ для всіх безкоштовний. Та сама історія буде у випадку, якщо газ для всіх буде значно дешевший ринкової вартості, бо не має особливого значення, чи не заплатили за газ нічого, чи заплатили якусь смішну суму.
В такому випадку:
Ви отримаєте свої 300 кубів газу. Безкоштовно (по версії Рабіновича). За 600 грн (по версії Тимошенко). За 300 грн (по версії Тягнибока). Право-консервативна партія Свобода, бугага
Зекономите на оплаті за газ/тепло, тобто отримаєте благ від держави, на суму 2000 грн (Прізідєнт Рабінович), 1400 грн (Прізідєнт Тимошенко), 1700 грн.(Прізідєнт Тягнибок).
Ваша мама/бабця отримає благ від держави на суму 0 грн. І змушена буде купляти вугілля за свої гроші.
Ваш друг отримає благ від держави на суму 0 грн. І сам платитиме за електроенергію.
Юлія Тимошенко отримає благ від держави на суму 30 000 грн (Прізідєнт Рабінович), 20 000 грн (Прізідєнт Тимошенко), 25 000 грн.(Прізідєнт Тягнибок).
Одною з функцій влади є справедливий розподіл благ між громадянами. Існує багато концепцій "справедливого розподілу благ" - капіталістична, соціалістична, їхні підвиди, але нібито всі вони мають здійснюватися в ім'я справедливості. Звісно, в кожної з цих теорій своє розуміння поняття "справедливість".
Але теорія безкоштовного чи дешевого (суттєво заниженого по відношенню до ринкової вартості) газу не має нічого спільного зі справедливим розподілом благ. Це не соціалізм, тим більше не капіталізм, це якийсь номенклатурний комунізм, де обмежене коло осіб безкоштовно користується левовою часткою ресурсів, що належать всім.
Вже не кажучи про те, що "безкоштовне/занижене у вартості" ніяк не сприяє економії та енергоефективності, це історія про проїдання.
Тому в цій ситуації немає ніякого більш справедливого виходу ніж змусити всіх оплачувати за спожите по ринкових цінах і надавати адресну допомогу соціально незахищеним категоріям.
Украина-20 рублей
янукодло = порохокубло .
Надо порохоботов спросить, правду говорят злые языки, или то огендкрымля наговаривают?
становится ясно.
что Юлька для соєвых ,
страшнее путина,
потому как в мордоре свои по ремеслу(воровству)
и всегда могут договориться.
чего как все гопники, барыги и наПРсточники утверждают ,
с той шовкралафсе, не получается.
https://www.youtube.com/watch?v=x7seFFhfq6s