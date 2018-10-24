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 Завтра команда ветеранов АТО вылетает в США для участия в Марафоне морской пехоты, - Минобороны

25 октября украинская команда участников АТО из вылетает в США для участия в 43-м Марафоне морской пехоты США, главной целью которого является реабилитация военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Два года подряд, в 2016 и 2017 годах, Украина участвовала в Марафоне морской пехоты США. Нашу страну представляли бойцы, получившие ранения в АТО и прошли не один курс лечения и восстановления. Потеря конечностей и тяжелые ранения не помешали украинским бойцам преодолевать дистанции в 10 и 42 километров. Тогда свои невоенные победы участники забега посвятили тем, кто вернулся с войны раненым и, возможно, отчаялся и впал в депрессию.

Смотрите: Около сотни бывших воинов АТО боролись за право представлять Украину в марафоне морской пехоты США. ВИДЕО

В этом году украинских военных в третий раз пригласили принять участие в Марафоне, который состоится в конце октября. Речь идет о приглашении для 9 бойцов и сопровождающих. Пятеро из них будут участвовать в полном марафоне (дистанция - 42 км), остальные - в дистанции 10 км.

После отбора, проведенного летом, была сформирована команда, в состав которой вошли два бойца, которые полностью потеряли зрение. Один из них - Саша Дарморос, имеет также ампутацию нижней конечности.

Смотрите также: Девять человек вошли в состав национальной команды ветеранов АТО, которая примет участие в марафоне морпехов США, - АП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3093226
 
   
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...Победитель "Игр непокоренных" не воевал в АТОЗавтра команда ветеранов АТО вылетает в США для участия Марафоне морской пехоты, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2892
Победитель "Игр непокоренных" не воевал в АТОЯкобы ветеран АТО, Александр Белобоков из Мариуполя, который завоевал золото в Сиднее на "Играх Непокоренных", оказывается, вообще не принимал участи в войне на Востоке Украины.Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Станислав Краснов. "Похоже, очередной эпик фейл. Ветеран АТО, что на днях завоевал золото в Сиднее на Играх Непокоренных, оказался совсем не ветераном а обычным здоровым ватником - лжецом", - пишет Краснов.На сайте города Мариуполя 0629 говорится, что Белобокову "взрывом гранаты оторвало руку и он нес ее здоровой рукой чтобы ее пришили".Завтра команда ветеранов АТО вылетает в США для участия Марафоне морской пехоты, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8164"Граната разрывает руку на куски. Что там были за врачи, у него рука на фото с небольшим старым шрамом с внутренней стороны руки?", - пишет Краснов, публикуя соответствующее фото.https://antikor.com.ua/articles/265898-pobeditelj_igr_nepokorennyh_ne_voeval_v_ato
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Краснов, Станислав Александрович



Краснов, Станислав Александрович (Гонта)

Завтра команда ветеранів АТО вилітає в США для участі в Марафоні морської піхоти, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1657
Агент ГРУ ГШ МО РФ. Активист Евромайдана.Биография
Родился 12 сентября 1986 года.Оперативное дело
28 февраля 2016 года Служба безопасности Украины задержала активиста Станислава Краснова (позывной Гонта) и его подругу Оксану Шелест. Его обвили в незаконном хранении оружия, а также сотрудничестве со спецслужбами РФ.http://dosye.info/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хлопці , успіхів Вам і перемог !! 😊
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра команда ветеранов АТО вылетает в США для участия в Марафоне морской пехоты, - Минобороны
 
 
 
 
 
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