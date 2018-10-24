 Завтра команда ветеранов АТО вылетает в США для участия в Марафоне морской пехоты, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Два года подряд, в 2016 и 2017 годах, Украина участвовала в Марафоне морской пехоты США. Нашу страну представляли бойцы, получившие ранения в АТО и прошли не один курс лечения и восстановления. Потеря конечностей и тяжелые ранения не помешали украинским бойцам преодолевать дистанции в 10 и 42 километров. Тогда свои невоенные победы участники забега посвятили тем, кто вернулся с войны раненым и, возможно, отчаялся и впал в депрессию.

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В этом году украинских военных в третий раз пригласили принять участие в Марафоне, который состоится в конце октября. Речь идет о приглашении для 9 бойцов и сопровождающих. Пятеро из них будут участвовать в полном марафоне (дистанция - 42 км), остальные - в дистанции 10 км.

После отбора, проведенного летом, была сформирована команда, в состав которой вошли два бойца, которые полностью потеряли зрение. Один из них - Саша Дарморос, имеет также ампутацию нижней конечности.

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