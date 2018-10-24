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Все про:Киевская область (1534) прокуратура (3361) стрельба (2368)

 Рабочий на предприятии открыл огонь по коллегам- один убит, двое ранены, - прокуратура

Прокуратура объявила в розыск 45-летнего мужчину, который открыл огонь по работникам предприятия в селе Олизаровка Иванковского района Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Как установило следствие, подозреваемый с ружьем пришел в столовую предприятия и выстрелил в двух мужчин, с которыми у него был личный конфликт. Обоим пострадавшим удалось убежать.

После чего злоумышленник совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему мужчине, он умер на месте происшествия. После стрельбы подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Следователи считают, что мужчина решил убить трех работников предприятия на почве личных неприязненных отношений.

По факту преступления мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.

Проводятся розыскные мероприятия для задержания 45-летнего подозреваемого.

В прокуратуре не указали, когда именно произошла стрельба и на каком предприятии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093225
 
 
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И кто ему выдал разрешение на оружие? Не очень похоже на Керчь, но мы тоже от этого не гарантированы. К сожалению.
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Интересно, на фотографии (которая не имеет отношения к данной новости) видны по 4 нареза в каждом стволе, или это что-то другое?
Т.к. "В прокуратуре не указали, когда именно произошла стрельба и на каком предприятии", то и писать по теме особо нечего...Источник:https://censor.net.ua/n"
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поэта может обидеть каждый
но не каждый сможет убежать
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В будь-якому суспільстві, де політичними спекулянтами безкарно нагнітається психоз і ненависть, таке трапляється. Бо це є спусковим гачком для психічно неврівноважених.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРабочий на предприятии открыл огонь по коллегам- один убит, двое ранены, - прокуратура
 
 
 
 
 
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