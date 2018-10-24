 Суд по делу о смертельном ДТП в центре Харькова по ходатайству защиты назначил новые экспертизы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Суд определил: ходатайства защитников Перепелицы и Мельниченко удовлетворить частично. Назначить по уголовному производству дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу и экспертизу видео- и аудиозаписи", - говорится в определении, вынесенном судьей Виктором Попрасом.
На рассмотрение экспертов суд поставил следующие вопросы: можно ли по материалам уголовного производства, в том числе по имеющимся в наличии видеозаписям, определить границы перекрестка, можно ли графически обозначить стоп-линию и установить, где именно по правилам дорожного движения должен был остановиться Volkswagen Touareg с учетом того, что разметка нанесена не была.
Суд также определил, что экспертиза должна быть проведена в кратчайшие сроки, до 2 ноября.
Следующее заседание по делу назначено на 7 ноября.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
24 Жовтня 2018 20:07
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