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Все про:ВР (22401) школа (1772) Гончаренко (243) буллинг (2)

 Нардеп Гончаренко пригласил на чаепитие в Верховную Раду харьковскую школьницу Диану, которой отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают денег

Алексей Гончаренко сообщил, что народные депутаты будут инициировать принятие закона против буллинга в школах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Связался с мамой маленькой девочки Дианы из Харькова. Представьте, родители Дианы абсолютно законно отказались сдавать деньги в копилку очередных школьных поборов. "Родительский комитет" все же собрал с остальных деньги и устроил сладкий стол для всего класса. Специально забыв эту единственную девочку. Вместо того, чтобы отпустить ребенка домой или же просто угостить ее кусочком торта вместе со всеми - и классный руководитель, и один из членов родительского комитета при всем классе отказали Диане, сообщив о том, что ее семья не сдала деньги и потому ей ничего не достанется.

Ужасная жестокость и настоящая травля ребенка на глазах у других. Боюсь, что страшный пример со своих родителей в будущем могли взять и одноклассники девочки. Случаи буллинга в школах, к сожалению, нередки. Заверил маму Дианы, что мы как можно скорее будем инициировать принятие закона против буллинга, разработанного моей коллегой Оксаной Билозир.

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И попросил передать самой Диане, что мы ее ждем в Верховной Раде. И, вместо класса, она сможет поесть торт с народными депутатами.

Давайте будем чуточку добрее друг к другу. Это действительно важно", - написал нардеп.

Нардеп Гончаренко пригласил на чаепитие в Верховную Раду харьковскую школьницу Диану, которой отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают денег 01

Накануне в соцсетях родители и учителя школы №151 Харькова стали писать, что в одном из классов ученице по имени Диана отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают деньги на нужды школы. Девочка разрыдалась и попросилась домой, но ее не отпустили.

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В учебном заведении "Обозревателю" подтвердили, что одна из мам, которая присутствовала во время инцидента, действительно работает в школе по совместительству. Однако уточнить, она ли обидела девочку, отказались.

Источник: https://censor.net.ua/n3093222
 
   
 Топ комментарии
 
Учитель в данном случае подонок.
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Дело хорошее, а тошнит от Лёши Гончаренко - дешёвый пиар. Но сам факт возмутителей, согласен. Гончаренко лучше бы наехал на школьное руководство - от директора школы то пани министерши! Та в своем Фейсбуке такого небось и не видит.
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У батьків нема грошей бо такі як кустусів молодший допомагають грабувати країну і гальмують її розвиток.
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... але іноді навіть "сліпа білка знаходить жолудь", як це сталося з сином Костусєва. В даному випадку він зробив гарний вчинок і якщо доведе до кінця, чим поставить на місце харківську бидлоту, я буду йому вдячний.
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А что если просто на законом уровне запретить поборы в школах? В прямом смысле ввести их в ранг криминальной ответственности. Так смотри и образование улучшиться так как в школах будут работать особенно директорами не хапуги а нормальные люди которые хотят учить детей а не заработать в такой способ себе на дачу и машину.
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Ну нельзя быть таким наивным. Думаешь, поборы это инициатива директора и учителей? В том числе и в ВР сидят люди, "курирующие" эти потоки.
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Ну разве что по цепочке образования. Я видел реальные примеры в своей жизни когда директрисы зарабатывали себе работая в школе на хорошие машины и недвижимость. Что не соответствовало их зарплатам. Схемы простые. Каждый год дети сдают деньги на пластиковые окна, компьютерные классы и так д. Собираются деньги на охрану и по документам платиться им довольно большая зарплата, или даже охранник числиться не один. А на деле охрана это одна бабушка вахтёрша которая по совместительству ещё и уборщица и платят ей в конверте минималку. Ну и там таких схем много.
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Этот член родительского совета, который был рядом с классным руководителем, он в первую очередь должен был смотреть, чтобы такого не произошло, а он скотина ещё и подстрекателем был!!!
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Журналисты! Опубликуйте пофамильный список учеников класса Ни секунды не сомневаюсь что подавляющее большинство дети кацапской лимиты.
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Припадок чергової передвиборчої "доброти"навіть в грабіжників свого народу просипається...
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И никто из одноклассников своим куском тоже не поделился. Хорошая смена фашистов растет.
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"...- а если бы у меня был мандарин я бы с тобой поделился.
- жаль что у тебя нет мандарина .." Нардеп Гончаренко запросив на чаювання до Верховної Ради харківську школярку Діану, якій відмовили в шматочку торта через те, що батьки не здають грошей - Цензор.НЕТ 4637
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Знаешь, зачем надо делиться в обществе хотя бы из корыстных целей? Чтобы из таких не выростали брейвики. А еще отличников потом часто на работу нанимают середнячки, которые просили списывать.
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Заборонити будь-які побори. Який нах подарунок вчительці? А податки вона з нього заплатить? Які "солодкі столи"? Які "ремонти" і "штори"? Директорка однієї з київських гімназій збирала гроші на шкіряні дивани в коридорах. Бо їх родич займався меблями. І зібрала. Директорка державної гімназії!
Таку гниль, як в Україні, можна знайти лише в Росії. Або в Таджикистані чи Туркменістані.
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дешёвый пиар от Гончаренко, в городе Балта Одесской области не без участия "куратора" Гончаренко А. построили футбольную площадку для мини футбола за счёт бюджета, которую сразу же "прихватизировали" и ввели почасовую оплату за пользование... за баблище с площадки торт купил..
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Это Украина детка , а людей нет , живонтние . Так и живут .
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Или сдавай деньги или не ешь торт, адназначно!
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Задачка по философии и психологии: Должен ли хороший человек показывать на каждом углу что он хороший? Или он не тот, за кого себя выдает?
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тогда как отличить хорошего человека от плохого?
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Представляю, как ВСЕХ заставляли сдавать деньги на этот торт. (Подозреваю, надо было "отмыть" бОльшую сумму денег) . Вот так, хотели "сплотить" коллектив, а получился чистой воды буллинг.
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Кто халявких ? Откуда это совдепия ? Сердца нет ? Может нет денег у родителей этой девочки?
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Гончаренко конечно пиарится. но сладкие столы в школах вовсе не обязательны, я считаю.
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Почему я не могу себе приставить такого в Дании ?
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Лёша - поц. Учитель - тупарь, родкомитет - быдло, родители девочки... Допускаю может тупо нет денег. Девочка - заложник взрослого идиотизма. Бросать добрые дела в воду это не совместимо с поцом Гончаренко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп Гончаренко пригласил на чаепитие в Верховную Раду харьковскую школьницу Диану, которой отказали в кусочке торта из-за того, что родители не сдают денег
 
 
 
 
 
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