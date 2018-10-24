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 Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, жители могут возвращаться в свои дома, - Чечеткин

Пожар на 6-ом арсенале Минобороны в Черниговской области ликвидирован.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Ичнянского района могут возвращаться в свои дома: в 18:00 24 октября руководитель тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил о его ликвидации!", - написал Чечеткин.

Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и.о. председателя Черниговской ОГА подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе.

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Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03 ч. 25 октября.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован, жители могут возвращаться в свои дома, - Чечеткин 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3093220
 
 
 Топ комментарии
 
А чи є куди вертатися? Попереду зима..
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Все так гарненько і гладенько, як тепер боєприпаси поповнити, самодури хренові.
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а нельзя ли перед приездом людей составить хотя бы список разрушенного и объемы необходимых стройматериалов туда, где еще можно что-то отремонтировать
дожди и зима... подгонять должны ремонтировать...а не рапортовать-планировать
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може скаже, який наступний з трьох неутилізованих нашими командувачами Пожежу на арсеналі під Ічнею ліквідовано, мешканці можуть повертатися до своїх домівок, - Чечоткін - Цензор.НЕТ 8014
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кожному командувачу-по парі червоних революційних шароварів-за бдітєльность і опєратівность.
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петрушка-арсенальный будет лично перерезать ленточки для вернувшихся
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Якби було куди повертатись, то люди вже давно були б вдома.
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а нельзя ли перед приездом людей составить хотя бы список разрушенного и объемы необходимых стройматериалов туда, где еще можно что-то отремонтировать
дожди и зима... подгонять должны ремонтировать...а не рапортовать-планировать
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Все так гарненько і гладенько, як тепер боєприпаси поповнити, самодури хренові.
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Тупость и неспособность избранных по принципу личной преданности петрушке залазит всем нам в карман. Ещё раз его выберем ?
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ну ось іще один привід шоколадному медальки роздати...
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так скільки боєприпасів поця продав в лугандон?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на арсенале под Ичней ликвидирован, жители могут возвращаться в свои дома, - Чечеткин
 
 
 
 
 
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