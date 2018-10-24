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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2740) Климкин (1893)

 Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован Министерством иностранных дел в Фейсбуке.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем", - заявил Климкин.

По его словам, Россия пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы.

"Считаю, что это наш общий украинский-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - добавил глава МИД.

Также читайте: Укрепление восточного фланга НАТО не может произойти без взаимодействия с Украиной, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3093219
 
   
 Топ комментарии
 
Спросите Гриба. Он знает...
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Стєпашка, словосполучення "НА Україні" вказує на те, що ти живеш на росісі
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Скоріше де-факто перестала існувати сама Бєларусь.
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где это чипухло ВКЛ_ВЫКЛ ? ауу!! беларашка- по словам Климкина -говно ФСБшное! сначала пусть рашню выметет у себя, а потом тут на форуме что-то вякает
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В Украине сейчас опаснее всего там, где громче всего звали российские войска. И в Приднестровье. И в Абхазии. И в Южной Осетии. И в Сирии.
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Скоріше де-факто перестала існувати сама Бєларусь.
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Білоруська мова відрізняється від української лише російськими літерами.
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Стєпашка, словосполучення "НА Україні" вказує на те, що ти живеш на росісі
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И заметь, Санди, именно мокшанцы, когда хотят насрать на ветке на Украину, пишут по-украински, типа маскируются!
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не ломай юрин инкубатор доморощенных зрадофилов - загубишь новую кладку яицаккаунтов.
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это хрюшесобака под степашку маскируется.
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Може ще й потрібно писати "Куів" замість Київ?
Перебування українців у Білорусі є потенційно небезпечним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6400

Та хоч усріться. А було, є і буде - на Україні. Так як писав свого часу Т.Г.Шевченко - "...на Вкраїні милій....."
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Ждем Порошенко(с Климкиным) в гости на форум регионов в Гомель, там подготовка идет полным ходом. Гости приедут и уедут, а красота останется жителям города.
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Павло Кириленко

5 год ·
«Я - націоналіст!»
Така полум'яна промова Дональда Трампа в Техасі звичайно не була задумана ним як підтримка ідеї висунення в Президенти України від націоналістів Руслана Кошулинського.
Але для нас, українських націоналістів, це знамення!
Трамп вже не вперше сигналізує цілому Світу, що зміни насуваються.
Одразу після обрання президентом він чітко сигналізував, що відтепер в США політика сприяння лобі захисту прав ЛГБТ не буде у фаворі. І після слів - реально перейшов до справ.
Кілька днів тому адміністрація Трампа заявила про свої наміри чітко закріпити на державному рівні визначення статі людини виключно за біологічним принципом. Це покладе край будь-яким маніпуляціям ліво-ліберальних пропагандистів навколо «гендерів», боротьби за розширення прав трансгендерів і т.п.. Натомість, в правовій системі США скоро взагалі не буде такого поняття, як «трансгендер». Є чоловік і є жінка. Крапка.
На міжнародній арені республіканець Дональд Трамп теж встиг змінити правила гри. Він викрив блюзнірську, підступну політику провідних лідерів ЄС, таких як Меркель та Олан , які насправді потурали агресії Путіна в Україні, а не боролися з нею. Трамп змінив вектор світової геополітики: Кремль та РФ почали реально ставити на місце, а не загравати та плазувати перед Путіним.
Тепер президент наймогутнішої країни у Світі заявляє, що він є націоналістом.
Не дивно що українські інформаційні ресурси, що знаходяться в руках олігархії та пристосуванської, влади, сьогодні ніяк не висвітлюють цю заяву президента США. Це і не дивно, бо для них зберегти владу в Україні у руках нинішньої дегенеративної псевдо-еліти - це питання життя і смерті.
Допустити перемогу у президентській компанії в Україні представника націоналістів вони аж ніяк не хочуть.
Але світові тенденції, на тлі переможного ренесансу націоналістичного світогляду по всьому західному світу, виглядають значно сильнішими за українську містечкову олігархію.
Тож чи спроможна вона зупинити силу, час якої настав?
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2333381310068364&set=a.461171177289396&type=3
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230: Октябрьский сюрприз

https://www.youtube.com/watch?v=uunNSWFHCDk&t=145s
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Это пребывание климкина в Украине является потенциально опасным для Украины
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присутствие кремлядей и Хуйла на планете Земля, является потенциально опасным для людей....
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Українські етнічні землі на території Білорусі - це Берейстейська і південна частина Гомельської області південніше ріки Прип'ять. Українськими етнічними землями в Білорусі є території на південь лінії Гомель-Мозир і далі на Пінськ, а також майже вся Берестейщина http://bervy.org.ua/2014/12/ukrajinski-etnichni-zemli-poza-suchasnymy-administratyvnymy-mezhamy/
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интересный чувак этот граждаин курский соловей - Штирлиц Климкин.
на публику брешет одно, а по факту делает - совершенно другое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин
 
 
 
 
 
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