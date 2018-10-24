 Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован Министерством иностранных дел в Фейсбуке.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем", - заявил Климкин.
По его словам, Россия пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы.
"Считаю, что это наш общий украинский-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - добавил глава МИД.
яицаккаунтов.
Та хоч усріться. А було, є і буде - на Україні. Так як писав свого часу Т.Г.Шевченко - "...на Вкраїні милій....."
5 год ·
«Я - націоналіст!»
Така полум'яна промова Дональда Трампа в Техасі звичайно не була задумана ним як підтримка ідеї висунення в Президенти України від націоналістів Руслана Кошулинського.
Але для нас, українських націоналістів, це знамення!
Трамп вже не вперше сигналізує цілому Світу, що зміни насуваються.
Одразу після обрання президентом він чітко сигналізував, що відтепер в США політика сприяння лобі захисту прав ЛГБТ не буде у фаворі. І після слів - реально перейшов до справ.
Кілька днів тому адміністрація Трампа заявила про свої наміри чітко закріпити на державному рівні визначення статі людини виключно за біологічним принципом. Це покладе край будь-яким маніпуляціям ліво-ліберальних пропагандистів навколо «гендерів», боротьби за розширення прав трансгендерів і т.п.. Натомість, в правовій системі США скоро взагалі не буде такого поняття, як «трансгендер». Є чоловік і є жінка. Крапка.
На міжнародній арені республіканець Дональд Трамп теж встиг змінити правила гри. Він викрив блюзнірську, підступну політику провідних лідерів ЄС, таких як Меркель та Олан , які насправді потурали агресії Путіна в Україні, а не боролися з нею. Трамп змінив вектор світової геополітики: Кремль та РФ почали реально ставити на місце, а не загравати та плазувати перед Путіним.
Тепер президент наймогутнішої країни у Світі заявляє, що він є націоналістом.
Не дивно що українські інформаційні ресурси, що знаходяться в руках олігархії та пристосуванської, влади, сьогодні ніяк не висвітлюють цю заяву президента США. Це і не дивно, бо для них зберегти владу в Україні у руках нинішньої дегенеративної псевдо-еліти - це питання життя і смерті.
Допустити перемогу у президентській компанії в Україні представника націоналістів вони аж ніяк не хочуть.
Але світові тенденції, на тлі переможного ренесансу націоналістичного світогляду по всьому західному світу, виглядають значно сильнішими за українську містечкову олігархію.
Тож чи спроможна вона зупинити силу, час якої настав?
https://www.youtube.com/watch?v=uunNSWFHCDk&t=145s
ШтирлицКлимкин.
на публику брешет одно, а по факту делает - совершенно другое