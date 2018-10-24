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Все про:Медведчук (754) Нагорный Тимофей (3)

 СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала видео и аудиозаписи переговоров бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в государственной измене.

На записях Нагорный рассказывает, что сотрудничал с российскими спецслужбами и должен был получить от них деньги на создание пророссийской политической партии в Украине, пишет Апостроф.

Кроме этого, на записях фигурируют несколько имен, в частности, один из лидеров партии "За життя" Виктор Медведчук, а также и помощника президента РФ Владислава Суркова – они указаны как "руки, линии влияния" России в Украине.

"Они действуют через несколько разных рук влияния… Основная линия – Медведчук, еще одна линия – Сурков. Я с тем и с тем встречался", - рассказал на видео Нагорный.

Друг Нагорного - журналист Роман Реведжук утверждает, что Медведчук планировал выставить Нагорного кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году.

Ранее СМИ утверждали, что "За життя" будет предлагать пост министра по делам семьи молодежи и спорта Григорию Суркису, который является давним соратником и партнером Медведчука и Шуфрича.

Отметим, что в партии "За життя" помимо Медведчука есть еще несколько одиозных персонажей, таких как Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

При этом, это уже не первый скандал с соратниками Медведчука за последнее время. Ранее под подозрение попал также юрист Григория Суркиса Олег Скупинский, который стремится стать кандидатом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Сообщалось, что он посещает оккупированные регионы Донбасса, Крым и даже встречался с чиновниками самопровозглашенной "ЛНР", внесенными в базы "Миротворца".

Источник: https://censor.net.ua/n3093213
 
   
 Топ комментарии
 
Ніхто не сумнівається, що Медведчук людина путіна і є ворогом України.
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Медведчук недавно прямым текстом заявил, что не считает россию агрессором.
Сильно по нему ударило? То-то же, повоняют и разойдутся (с).
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А Шуфрич як відомо дуже пов'язані з Тимошенко! СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 8304
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законтаченным на Неньки кроме ямы вдоль дороги ниче не светит.
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Медведчук-людь Порошенка. потому что под санкциями США , потому что еще не сидит и свободно летает в рашку,нарушая закон. и прошенко молчит по этому по этим фактам
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Порох на має серйозного впливу на Мертветчука. Воно існує тут лише завдяки потужному російському лоббі, яке ніяк поки не вдається сутьтево зменшити.
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іншими словами- порохло сцить щось зробити проти медведчука
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Не без того... Але державні структури повільно, з великом спротивом, але копають під нього.
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Это просто ппц, панове! Суркисы заказывали Рабиновича, а теперь в одной партии .
Бесхребетные амёбы ( ещё и прорасейские)
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опять кино. Опять заговор века раскрыли. Без минометов обошлось. И зачем создавать новую партию проросийскую, как их и так в достатке?
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Ніхто не сумнівається, що Медведчук людина путіна і є ворогом України.
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В том то и дело, что по нелюдям Медведчука ударить невозможно, все и так знают что они поддерживают кремлевских оккупантов.
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Ні, сумніваються. Адже зробив його ПОП фігурою на сьогоднішньому політичному Олімпі!
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А Шуфрич як відомо дуже пов'язані з Тимошенко! СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 8304
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І в тебе є докази, чи займаєшся пустозвонством?
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Думаешь две кремлевские проститутки не связаны между собои? Может и не связаны...
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Медведчук недавно прямым текстом заявил, что не считает россию агрессором.
Сильно по нему ударило? То-то же, повоняют и разойдутся (с).
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А Хмыря Мураева надо вернуть РАБссии, к Индюковичу СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 1172
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А храм у них як не як один.
Там десь Червонець десь поряд треться.
А це значитьщото вже не йдеться про президентські перегони, це вже інша стаття КК України.
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"СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине" - и как ударит? В миротролец-базу всех занесут с медвечуком-воргом Украины, но не главноворующего? Или рейтинг упавший нарисуют в ближайшем "опросе"? СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 9645
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Если РАБссиянские Штирлицы Украины вернутся на РАБссию,на РАБссии будет Майдан....,Индюкович президент РАБссии Медведчук Премьер,а Юля Генпрокурор РАБссии, вместо Чайки с сыновьями...
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Тобто - можливо скоро заарештують і Пороха ?
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У вас в Ольгино шампанское на такои случаи заготовлено или нет?
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А кого ж петя назначит главным переговорщиком? А соя?
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Паскуды Кремлевские,Суд Гааги ждёт вас Шакалов....,а вы про Украину денно нощно на всех Сикелев Соловьев гоффноканалах Украину строите на РАБссии...Скабееву Дупу Круглую вам в Дупло... СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 158Спасибо что Скабеева ЕСТЬ..она вас сдает БАРАНОВ... СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине - Цензор.НЕТ 158
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Серед росіян як стрибали на ескалаторі в Італії були громадяни України, про це сказал посол, як виявилося в Україні діє фан-клуб ЦСКА а то були члени фанклубу. ЦСКА це "центральний спорт клуб армії" рф, фактично то фани русіш армії.
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Если Плешивый Педофил назначит кума своего Ведмедчука премьером РАБссии,Омерике Кирдык...,А Оксана Марченко должна стать начальником Росвардии...Пентагон распадется на следующее утро...
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Да ни кому ни чего не будет.Это же не Корбан и не Коломойский.
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Какая нафик измена?! Опять спектакль СБУ для отвлечения внимания и видимости работы. Нагорный тупо разводил бизнесмена (который вероятно был в сговоре с СБУ) на бабки. И нёс всякую ахинею, чтобы охмурить "клиента". И про связи с Трампом и с АП РФ, и с самим Пу. И с ФСБ. И с ЦРУ. И вообще со всеми-всеми. Клиенты частенько на это ведутся и быстрей раскошеливаются. Это называется "мошенничество". Статья в УК имеется. Суд, приговор, зона. Приплетут измену и дело заимеет шанс развалиться.
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Пока все заняты Нагорным,не имеющим силы...Силу набирает подзабытый Тигипко скупая банковские активы.А для кого ж,он их скупает?Бо Тигипко для себя ничего не покупает и не покупал никогда,а только собирал до купы и продавал в нужные руки.Чьи це будут руки,ось,що цiкаво СБУ опублікувала відео з Нагорним, яке вдарить по людях Медведчука в Україні - Цензор.НЕТ 1759
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Никому ничего не будет. Щас гарант заявит, что они верные патриоты и поэтому враги на них волну гонят.
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)))) Вдарять не по самому Медведчуку, а по людям Медведчука. ))))
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Делаем ставки!
Кто первый прибежит брать это "напаруки"...
Я на косатую ставлю...)))
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А с чего ты решил, что медведчуковский дружок Барыга будет кого-то сажать? )))
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Граждане,ну шо ж вы так засуетились,-медведчук,медведчук....логичнее надо мыслить.....
А с какого перепугу фамилия нагорного вылезла? мимо проходил?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине
 
 
 
 
 
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