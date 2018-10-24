 СБУ опубликовало видео с Нагорным, которое ударит по людям Медведчука в Украине

На записях Нагорный рассказывает, что сотрудничал с российскими спецслужбами и должен был получить от них деньги на создание пророссийской политической партии в Украине, пишет Апостроф.

Кроме этого, на записях фигурируют несколько имен, в частности, один из лидеров партии "За життя" Виктор Медведчук, а также и помощника президента РФ Владислава Суркова – они указаны как "руки, линии влияния" России в Украине.

"Они действуют через несколько разных рук влияния… Основная линия – Медведчук, еще одна линия – Сурков. Я с тем и с тем встречался", - рассказал на видео Нагорный.

Друг Нагорного - журналист Роман Реведжук утверждает, что Медведчук планировал выставить Нагорного кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году.

Ранее СМИ утверждали, что "За життя" будет предлагать пост министра по делам семьи молодежи и спорта Григорию Суркису, который является давним соратником и партнером Медведчука и Шуфрича.

Отметим, что в партии "За життя" помимо Медведчука есть еще несколько одиозных персонажей, таких как Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

При этом, это уже не первый скандал с соратниками Медведчука за последнее время. Ранее под подозрение попал также юрист Григория Суркиса Олег Скупинский, который стремится стать кандидатом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Сообщалось, что он посещает оккупированные регионы Донбасса, Крым и даже встречался с чиновниками самопровозглашенной "ЛНР", внесенными в базы "Миротворца".