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 Военнослужащий Госпогранслужбы задержан на Одесчине при продаже амфетамина. ФОТО

В Одесской области за хранение и сбыт наркотических средств задержали пограничника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Военнослужащий Госпогранслужбы задержан на Одесчине при продаже амфетамина 01

23 октября во время оперативной закупки амфетамина весом 2 г правоохранителями задокументирован факт сбыт наркотического средства военнослужащим хозяйственного отделения отдела ресурсного обеспечения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Измаил" солдата Г.

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Военнослужащий Госпогранслужбы задержан на Одесчине при продаже амфетамина 02

Установлено, что указанное лицо в течение текущего года хранило и сбывало жителям г. Измаил наркотические средства.

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В настоящее время военнослужащему готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093209
 
 
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ну, а шо... Быстрота реагирования в данном деле вещь великая! Только позвонили - быстро доставил Военнослужащий Госпогранслужбы задержан на Одесчине при продаже амфетамина - Цензор.НЕТ 3648 Профит
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Тепер барижна влада Лоліти Мальдівської посадить за ґрати ще одного військовослужбовця...
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