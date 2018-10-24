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 Один украинский воин ранен с начала суток 24 октября. Враг применил минометы под Гнутово, - штаб ООС

В течение суток 24 октября российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Опорные пункты наших войск вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчуку - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Свободного. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Также смотрите: Во вторник от пули снайпера под Волновахой погиб воин 128-й ОГПБр Александр Ур, - Закарпатская ОГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3093208
 
 
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найскорішого одужання пораненому воїну
спасибо что живые!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток 24 октября. Враг применил минометы под Гнутово, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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