 Один украинский воин ранен с начала суток 24 октября. Враг применил минометы под Гнутово, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Опорные пункты наших войск вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчуку - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Свободного. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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