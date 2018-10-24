 Украинским медучреждениям разрешили использовать рекомендации ВОЗ наряду с международными протоколами, - ЦОЗ

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения Украины, который позволяет учреждениям здравоохранения использовать в своей работе клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения как международные клинические протоколы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Именно по инициативе этой организации Минздрав приказом от 26.09.2018 № 1752 внес изменения в приложение № 4 Методики разработки и внедрения медицинских стандартов медицинской помощи на принципах доказательной медицины (зарегистрирован Министерством юстиции Украины №1161/32613).

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Отныне в Перечень источников клинических руководств внесены сайты Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского комитета по определению антимикробной резистентности (EUCAST).

"Для внедрения принципов доказательной медицины в современную медицинскую практику в сфере социально опасных заболеваний существовала потребность дополнить источники клинических руководств базой Всемирной организации здравоохранения. Такая необходимость обусловлена ​​тем, что ВОЗ предоставляет рекомендации для стран на основе доказательств, которые учитывают эпидемическую ситуацию по туберкулезу и ВИЧ/СПИД в стране, а также уровень дохода. Внесение в перечень источников клинических руководств ВОЗ позволяет Украине внедрять в медицинскую практику современные методы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, эффективность которых доказана контролируемыми исследованиями, и тем самым повышать качество и результативность оказания медицинской помощи пациентам", - отметил первый заместитель Генерального директора ЦОЗ Виктор Ляшко.

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