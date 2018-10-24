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 Украинским медучреждениям разрешили использовать рекомендации ВОЗ наряду с международными протоколами, - ЦОЗ

Клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения отныне можно использовать как международные клинические протоколы.

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения Украины, который позволяет учреждениям здравоохранения использовать в своей работе клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения как международные клинические протоколы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Именно по инициативе этой организации Минздрав приказом от 26.09.2018 № 1752 внес изменения в приложение № 4 Методики разработки и внедрения медицинских стандартов медицинской помощи на принципах доказательной медицины (зарегистрирован Министерством юстиции Украины №1161/32613).

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Отныне в Перечень источников клинических руководств внесены сайты Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского комитета по определению антимикробной резистентности (EUCAST).

"Для внедрения принципов доказательной медицины в современную медицинскую практику в сфере социально опасных заболеваний существовала потребность дополнить источники клинических руководств базой Всемирной организации здравоохранения. Такая необходимость обусловлена ​​тем, что ВОЗ предоставляет рекомендации для стран на основе доказательств, которые учитывают эпидемическую ситуацию по туберкулезу и ВИЧ/СПИД в стране, а также уровень дохода. Внесение в перечень источников клинических руководств ВОЗ позволяет Украине внедрять в медицинскую практику современные методы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, эффективность которых доказана контролируемыми исследованиями, и тем самым повышать качество и результативность оказания медицинской помощи пациентам", - отметил первый заместитель Генерального директора ЦОЗ Виктор Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093207
 
   
 Топ комментарии
 
Разрешили наряду с международными протоколами. выполнение международных протоколов в Украине весьма затруднительно. они , протоколы , подразумевают использование конкретного препарата который реально работает. А в Украине чиновники заставляют использовать более дешевые аналоги в т.ч. украинские. которые по эфективности и рядом не стоят. Поэтому результаты лечения такими , т.н. протоколами ...уевые.За сопротивления такой политике чиновников уже пострадали врачи Охмадета. Их тупо уволили.
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Можна. Але їх переклад- на совісті лікаря.
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В разі чого- хрін докажеш що ти її знаєш. Протоколи мають бути затверджені МОЗ.
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Действующие вещества лекарств переводить не нужно - у них единые латинские наименования. Дозировка тоже единая.
Меня удивляет другое - а как раньше лечили? Как придется или кто из производителей лекарств больше взятку даст?
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Зараз платять лікарю за призначення більш дорогих ліків. А раніше- не знаю.
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Разрешили наряду с международными протоколами. выполнение международных протоколов в Украине весьма затруднительно. они , протоколы , подразумевают использование конкретного препарата который реально работает. А в Украине чиновники заставляют использовать более дешевые аналоги в т.ч. украинские. которые по эфективности и рядом не стоят. Поэтому результаты лечения такими , т.н. протоколами ...уевые.За сопротивления такой политике чиновников уже пострадали врачи Охмадета. Их тупо уволили.
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Якщо ти про... Ну, той самий чудодійний емцеф по 120 гривень, то це той самий цефтріаксон по 14 гривень. Я можу продовжувати весь вечір.
Коммівояжер і лікар- дещо різні вагові категорії. Раджу тобі злитися.
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А щодо комерсантів з Охматдиту- повір, далеко не секрет що призначаючи певні визначені препарати можна додатково отримувати ще 20 зарплат від фарм-компаній.
Жоден лікар тоді не постраждав.
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ВОЗ предоставляет рекомендации для стран на основе доказательств, которые учитывают эпидемическую ситуацию по туберкулезу и ВИЧ/СПИД в стране, а также уровень дохода. Источник: https://censor.net.ua/n3093207
Ключевые слова уровень дохода. Если на лечение по протоколам (а там дорогие, но єффективные препараты и процедуры) нету денех, то тогда - по рекомендациям ВОЗ (которая учла уровень доходов Украинским медучреждениям разрешили использовать рекомендации ВОЗ наряду с международными протоколами, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2544 ) Вот и вся суть.
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Про ці структури (ВОЗ/ЦОЗ) є блискучій британський серіал - "Утопія" Сподобається дуже тим, хто марить "міровим заговором" і т.п.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраинским медучреждениям разрешили использовать рекомендации ВОЗ наряду с международными протоколами, - ЦОЗ
 
 
 
 
 
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