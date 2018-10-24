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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (736) Сийярто (56)

 $50 млн кредита, каникулы для детей из зоны ООС и стипендии на обучение в венгерских вузах, - Сийярто озвучил предложения для Украины

Будапешт хочет подписать с Киевом соглашение о защите нацменьшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Венгрия предложила, чтобы Украина заключила соглашение о защите меньшинств", – сказал Сийярто в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что между странами необходимо восстановить доверие.

Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Также соглашение должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления.

"Украинская сторона пообещала изучить это предложение", – сказал Сийярто и выразил надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали этого предложения на следующей встрече в Милане, которое запланировано на 7 декабря.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надеюсь, что венгерская сторона будет вести конструктивные переговоры в рамках НАТО, - Климкин после встречи с Сийярто

Кроме этого, глава МИД Венгрии заявил, что "в духе восстановления основания к доверию" венгерская сторона готова активизировать предоставление кредита в размере 50 миллионов долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье.

"Венгрия также готова продолжить программу, в рамках которой она уже обеспечила для пострадавших от войны на востоке Украины детей бесплатные каникулы на озере Веленце", – подчеркнул Сийярто.

Также Венгрия продолжит предоставлять 100 стипендий из государственного бюджета украинским студентам для обучения в венгерских университетах.

"В интересах Венгрии, чтобы возникший конфликт был урегулирован как можно скорее", – заявил Сийярто.

Также на Цензор.НЕТ: В МИД появится должность по вопросам трансграничного сотрудничества, - Климкин

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093203
 
 
 Топ комментарии
 
ТРОЯНСИЙ КОНЬ - вот что такое эти предложения. Какая "защита нацменьшинств"? Какую это нацменшину в Украине обижают? Не верю ни одному слову-предложению подхуйловника-мадьяра. Нам Донбасса с типа обиженными, угнетённым русскими хватает.
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Надо было начинать по человечески, а не с понтов. Засунь свои 50 млн в ж..
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Шлите это сиряйто нахер!
Ему америкосы за гланды вставили и намекнули, что могут и глубже достать, вот оно и приползло...
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Ну ублюдки, не миттям так катанням. $50 млн кредиту, канікули для дітей із зони ООС і стипендії на навчання в угорських вузах, - Сійярто озвучив пропозиції для України - Цензор.НЕТ 6517
Україні потрібно назначити 200 для освітницької програми в Угорщині, демостративно сплатити за відпочинок своїх дітей і послати нах їхній кредит разом з дебільною пропозицією.
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Сіярто - благодійник великий! По пиріжку на кожного українця розщєдривсь! А може краще нехай Угорщіна розблокує рух України до НАТО? А пиріжки ми і самі йому напечемо? $50 млн кредиту, канікули для дітей із зони ООС і стипендії на навчання в угорських вузах, - Сійярто озвучив пропозиції для України - Цензор.НЕТ 7093
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До хрена просит. "Избегать ассимиляции" - это как? "Избегать изменения этнического состава" - это как? Вводить квоты для украинцев на украинской территории? А что делать, если венгр захочет ассимилироваться? На подвал как в лугандонии! Бред какой-то! $50 млн кредиту, канікули для дітей із зони ООС і стипендії на навчання в угорських вузах, - Сійярто озвучив пропозиції для України - Цензор.НЕТ 5084
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...соглашение должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах... государственного управления.

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Я не понял... Эти цыгане собираются в Украине законодательствo менять?
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І кредит під 50 відсотків,доки ця венгерська вонь буде мозги Україні парити.
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ОЙ а се такое? Амеры по мадярским рогам опять надавали?)
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Подачек от страны, блокирующих сотрудничество НАТО - Украина нам не надо. Покупаться на такие подачки - себя не уважать
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І кредит під 50 відсотків,доки ця венгерська вонь буде мозги Україні парити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины$50 млн кредита, каникулы для детей из зоны ООС и стипендии на обучение в венгерских вузах, - Сийярто озвучил предложения для Украины
 
 
 
 
 
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