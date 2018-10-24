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 Задержанному на взятке $500 следователю полиции в Киевской области объявлено о подозрении, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений Нацполиции Киевщины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал у фигуранта дела пятьсот долларов США за переквалификацию правонарушения на менее тяжкое преступлением в сфере оборота наркотиков.

Правоохранители задержали полицейского после получения второй части взятки в Дарницком районе Киева на одной из станций метрополитена. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются неотложные следственные действия". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093195
 
 
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Значит за 500 баксов задерживаем?
А за 8 лямов - не видим оснований?
Фуууууууу!
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передать начальству, объявить ай-я-я...
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Вот обратите внимание как власти задерживают мелкую сошку и уважаемых людей. Мордой в пол, сзади наручники, спецназовец сбоку. Так берут во всем мире только вооруженных бандитов и серьезных преступников. Этот же цирк расчитан на людей, которые в этом не разбираются. Мол, гляньте какого бандюгу и взяточника взяли. Мне лично этот взяточник вообще не интересен. Таких должны брать пачками и не афишировать как самое высокое достижение в области борьбы с преступностью. При Януковиче это тоже было в тренде. Но сейчас за 4 года не посадили ни одного судьи уровня Зварича-колядника. А то что Коболев выписывает многомиллионные премии - это ерунда. В учебниках криминалистики четко прописано, что воровство бюджетных денег осуществляется в т.ч. и через завышенные премии. Разве кто-то такие премии до них получал? Если государство молчит, значит часть премии или вся была заранее раздерибанена между своими. Такое проходили уже в 2014 или 2015 в Гос. исполнительной службы, где получатель миллионной премии объяснил, что не при делах и не в курсе кто вместо него ее получил. Такая же фигня творится во всех госструктурах.
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ахаха поделится и продолжит
он же не патриот Задержанному на взятке $500 следователю полиции в Киевской области объявлено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 2663
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанному на взятке $500 следователю полиции в Киевской области объявлено о подозрении, - СБУ
 
 
 
 
 
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