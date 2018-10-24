EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  156  4
Материалы по теме:
Все про:Крым (20726) Минобразования (1020) Донбасс (17237) абитуриент (90)

 Более 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН

1 749 абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"За 3 года работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" количество поступающих через них увеличилось почти вдвое. Так, если во время вступительной кампании 2016- через образовательные центры вступили около тысячи абитуриентов, то в этом году их количество достигло 1 749", - говорится в сообщении.

В частности, в 2018 году через центры "Донбасс-Украина" поступило 1 522 человека. В прошлом году их количество составляло 1 346, а в 2016 - 855 человек. В текущем году больше всего абитуриентов выбрали Луганский национальный университет им.Тараса Шевченко - 219, Восточноукраинский национальный университет им.Владимира Даля - 181, Таврический национальный университет им.Вернадского - 134.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети погибших защитников Украины, зачисленные в вузах на контракт, будут переведены на бюджет, - Минобразования

Через центры "Крым-Украина" в 2018 году в вузы поступило 227 человек. В прошлом году таких абитуриентов было 204, а в 2016 - 153. Больше всего абитуриентов выбрали Таврический национальный университет им.Вернадского - 88, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 31, Львовскую политехнику - 24.

"Эта статистика - это не сколько всего в украинские вузы поступило крымчан или жителей неподконтрольной территории Донбасса. Речь идет лишь об упрощенном поступлении через образовательные центры. Те дети, которые получили полное общее среднее образование дистанционно и прошли внешнее независимое оценивание, имели возможность поступать в любой вуз Украины. Но такая статистика не ведется прежде всего по соображениям безопасности", - подчеркивают в Минобразования.

Читайте также: В ОРДЛО создают препятствия выпускникам, которые хотят вступить в украинские вузы, - Минобразования

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в приказах о зачислении фамилии поступающих с оккупированных территорий обязательно шифруются. Большинство абитуриентов, которые по тем или иным причинам поступили на контракт, по их заявлению переводятся на бюджет. Также каждый вуз старается максимально обеспечить поступающих с оккупированных территорий общежитиями как на время обучения, так и при поступлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3093194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А папы мамы когда перестанут стрелять по украинцам? Не спрашивал у них никто?
 показать весь комментарий
 
Они используют наши ВУЗы в корыстных целях, потому что дипломы ЛДНР котируются разве что на оккупированной территории, их даже раша не признает.
 показать весь комментарий
 
Хто небудь знає навіщо Україна видає біометричні паспорти кримській і лугандонській мерзоті?Одних грабель після совку мало? Треба ще раз наступити? Чи може думають,таким чином з них щирих українців зліпити?Боюсь що марна і непродуктивна спроба.Треба навпаки,запровадити паспорт не громадянина і при спробі одержати біометричний паспорт на основі українського паспорта,останній відбирати і замість нього видавати "вовчий білет".Крисаки дуже полюбляють на двох стільцях однією сракою сидіти...Звісно,там є і українці-патріоти,яких треба всіляко підтримувати,але це вже робота спеціальних органів-фільтрувати потік кацапського лайна.
 показать весь комментарий
 
 
Теж саме стосується і всіляких ділових документів і документів для роботи за кордоном,які кримські хитросракі легко отримують в Україні,маючи при цьому крім українського паспорта,ще й кацапський аусвайс.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН
 
 
 
 
 
 вверх