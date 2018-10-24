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Все про:ДТП (5246) суд (21442) убийство (5041) Ноздровская (93) Россошанский (14)

 Дмитрия Россошанского приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, - племянница погибшей

Дмитрий Россошанский, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, получил 7 лет лишения свободы без права на амнистию.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила племянница погибшей Светланы Сапатинской Анастасия Ноздровская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:00 состоялось судебное заседание в Обуховском районном суде, ему дали 7 лет без права на амнистию", - отметила она.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093188
 
 
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Деньги ещё не доделали свое. Будут многочисленные апеляции и фактор угасания внимания общественности. Да и как его достать из Австрии то? Противная история с купленными наглухо родственниками потерпевшей стороны.
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Так и родственничка судью за служебное злоупотребление тоже на нары надо
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Вы бы с темой познакомились получше. На момент совершения ДТП он уже был не судьей, племянник не родной, а троюродный, он его даже не видел до этого происшествия! Дмитрий наркоманом никогда не был, халтурил на своем ржавом ведре по поселкам. Светлана шла по проселочной дороге, в кривой он её просто не увидел, в блике солнца. 7 лет за такое? Если бы Ноздровская, известная всей округе скандалистка-правозащитница не подняла бучу! Условка была бы максимум. Но активисты сделали свое дело! Это не Суд! Это Судилище. Просто ознакомьтесь со всеми фактами и выслушайте обе стороны! Там не все так просто!
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Лапшу то ты не вешай. Как пить дать связями "не судьи" вопользовались и убийству нет НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ!!!!
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думаю, что мусора как всегда повесили вину на непричастного, а убийцы дали взятку оборотням в погонах и они бандитов отмазали. инфа 100%.
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За хорошее "поведение" на дороге фраер заслуживает освобождения еще до посадки.
Как шуфрылёнок!..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДмитрия Россошанского приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, - племянница погибшей
 
 
 
 
 
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