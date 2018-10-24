 Дмитрия Россошанского приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, - племянница погибшей

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила племянница погибшей Светланы Сапатинской Анастасия Ноздровская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:00 состоялось судебное заседание в Обуховском районном суде, ему дали 7 лет без права на амнистию", - отметила она.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

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