 "Ощадбанк" прокомментировал дело НАБУ о хищении $20 млн: "С 2015 года банк пытается вернуть деньги"

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление пресс-службы финучреждения опубликовано на официальном сайте.

"В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица ЗАО "Креатив", сын Станислава Березкина и двое сотрудников банка. Обращаем внимание на то, что объявление подозрений сотрудникам банка является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов о виновности указанных лиц", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ

Подчеркивается, что в рамках следствия детективам НАБУ передавали выводы независимых экспертов о деятельности банка, в частности Государственной аудиторской службы, которая не выявила нарушений со стороны "Ощадбанка" по операциям, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Также отмечается, что детективы НАБУ расследуют дело с мая 2016 года - и с тех пор банк давал пояснения и запрашиваемые документы, чтобы посодействовать следствию. Кроме того, с 2015 года банк пытается вернуть деньги, предоставленные в кредит группе "Креатив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев, Захаров, Чубаров и Зисельс заявили о нарушении закона со стороны НАБУ в ряде дел. ДОКУМЕНТ

"В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей – физических лиц Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. Получено 11 судебных решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу "Ощадбанка" и таких, которые набрали законной силы, на общую сумму 212,7 млн. долл. США, 12,7 млн. евро и 255 млн. грн", - отмечают в учреждении.

""Ощадбанк" выражает уверенность, что истина о виновности или невиновности соответствующих лиц будет установлена судом при объективном и беспристрастном рассмотрения дела по существу в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро у нас не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех судебных заседаниях, - САП