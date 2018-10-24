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 Украина входит в топ-8 стран по риску распространения полиомиелита, - ВОЗ

Украина входит в список 8 стран мира с высоким риском распространения полиомиелита и низким уровнем иммунизации против этой инфекционной болезни.

Об этом на пресс-конференции заявила специалист по иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Вусала Аллахвердиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мире есть 8 стран, где наблюдается высокий риск циркуляции дикого вируса полиомиелита или вакциносемейного вируса полио в случае попадания на эти территории. Украина входит в список этих стран. Эти государства объединяет, прежде всего, проблема низкого охвата иммунизацией и пробелов в иммунитете населения этих стран. В Украине, по сравнению с другими европейскими странами, почти вдвое ниже охват вакцинацией против вакциноуправляемых инфекционных болезней", - подчеркнула Алахвердиева.

По ее словам, Украина среди 8 стран занимает второе место после Нигерии по уровню вакцинации против полиомиелита.

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"В мире низкий уровень охвата вакцинацией против полио детей первого года жизни зафиксирован в Нигерии - 33% и Украине- 52%. Глобальная рекомендация для стран с высоким риском распространенности полиомиелита и низким уровнем вакцинации - использовать оральную вакцину, чтобы закрыть пробелы в иммунизации восприимчивых к этой инфекции людей ", - сказала представитель ВОЗ.

Она также подчеркнула, чтобы в Украине есть значительные запасы оральной вакцины против полиомиелита.

"Ее достаточно, чтобы закрыть пробелы в вакцинации в Украине за последние 10 лет", - подчеркнула Аллахвердиева.

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Полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Он очень быстро распространяется, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек, но наиболее уязвимыми к вирусу полиомиелита дети до 5 лет. Вирус полио может передаваться от человека к человеку и инфицировать без симптомов, пока не приведет к заражению того, кто не имеет прививки.

Лекарства против полио не существует, единственная защита - вакцинация. У одного из 200 больных полиомиелитом развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.

Источник: https://censor.net.ua/n3093183
 
 
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доворовались, докерувалысь, гаже ,паскуднее власти не было
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Действительно обидно. Пётр Алексеевич обычно любит во всём быть первым со своими нарезанными на лоскуты ленточками.
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Вакцинацию нужно делать обязательной, а родителей, выступающих против прививок - кастрировать, чтобы больше не плодились.
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В нашей стране ,вообще, противопоказано лечиться.
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Очень плохо, что не показывают социальный состав тех, кто заболел , например, корью. А ведь это в большинстве асоциальные слои общества. Например, кочующие народы, напрочь отказывающиеся от вакцинации. А потом становятся разносчиками инфекции.
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Один відомий президент (Алієв) сказав: "ШИРОКО КРОКУЄ."...УКРАЇНА. Рошен солодкий у... мишоловки! .
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Частично в этом виноваты и журналисты. Когда в Украине вдруг умирал от алергической реакции при прививке ребенок. то в прессе такой хай подымался, и потом мамочки бежали массово писать отказы от прививок. А теперь пожинаем, то что у нас уровень вакцинации населения на уровне Африки.
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Общая тенденция. В Украине смертность превысила рождаемость почти вдвое

За первые четыре месяца 2018 года на 100 умерших приходится 54 новорожденных.
Госстат информирует, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысячи человек. -- "Мы страстно желаем освободиться от несовершенных коррумпированных человеческих взглядов и эмоций, которые превратили в кладбище половину мира. Несмотря на все законы, декларативные заявления и религиозные учения, предназначенные для сохранения и поддержания демократических процессов в кредитно-денежной мировой экономике, везде проглядывает безнравственность. Даже Организация Объединенных Наций, самая просвещенная организация наших дней, мотивирована, главным образом, собственными и национальными интересами, а не всеобщей пользой для человечества.Многие полагают, что правительственные лидеры привносят изменения, беспокоясь о благе населения. Ничего подобного! То же касается предыдущих общественных реформ, которые не были следствием соответствующего воспитания в школе и дома. Существующие правительственные системы стремятся сохранить и поддержать свои собственные интересы и политическую власть.Люди, лишенные источника дохода, будут зачастую делать то, что нужно для обеспечения предметов первой необходимости для себя и членов своих семей. Их ценности могут быть образцовыми, но их поведение будет служить отражением реальной ситуации. Например, после Второй мировой войны даже самые почтенные немецкие семьи рылись на помойках в поисках объедков, дабы обеспечить свое выживание. В ориентированном на дефицит обществе великодушие - редкое качество.Законы природы нерушимы. Человек, который не получает надлежащее питание, не сможет иметь хорошую физическую форму, заболеет и, в конце концов, умрет. Есть определенные свойства материального мира, которые ни одно законодательство не в силах изменить. Хотя законы природы всем известны, сколько людей вынуждено нарушать их из-за нашей социально-экономической несостоятельности?Хотя богатство всегда позволяло «купить» политический пост, именно в начале девятнадцатого века финансовые круги начали всерьез играть ведущую роль в принятии неадекватных решений. Политические деятели идут на любые уловки, чтобы упрочить свои позиции, повторяя лозунги, используемые в течение многих столетий: «возвращение к семейным ценностям», «служить Богу и стране» и другие словесные выражения неопределенных целей. Они говорят о любой проблеме, не произнося ни слова по существу, подчеркивая роль закона и правопорядка в правительстве и в международных соглашениях. Они принимают новые законы, контролирующие поведение граждан, и если они не работают, правящие круги прибегают к силе, бойкотам и блокадам. "Книга: Все лучшее, что не купишь за деньги Жак Фреско.
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ЧТО БУДЕТ МОТИВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ?
Некоторые люди утверждают, что система свободного предпринимательства и конкуренция создают мотивацию. Это верно только отчасти. Система свободного предпринимательства также порождает жадность, растраты, коррупцию, преступность, конфликты, экономические тяготы и незащищенность. Большинство главных событий в науке и технике стало результатом усилий очень немногих людей, которые работали независимо ни от кого и часто шли против сильной оппозиции: среди них Годдард, Галилео, Дарвин, Тесла, Эдисон, Эйнштейн и т. д. Эти люди были действительно обеспокоены решением проблем и улучшением общественных процессов, а не финансовой выгодой. Несмотря на нашу убежденность в том, что деньги создают мотивацию, мы редко доверяем тем людям, единственное желание которых - финансовая выгода. Это касается врачей, адвокатов, работников сферы развлечений, да и практически любой области.
Если нам станет доступно все необходимое для жизни, что же будет мотивирующим фактором? Все просто: то, что нам небезразлично. Дети, выросшие в богатстве и не испытывавшие нужды в пище, одежде, домашнем очаге, образовании и многом другом, тем не менее, демонстрируют мотивацию и инициативу. С другой стороны, огромное количество фактов подтверждают идею о том, что недоедание, безработица, минимальная оплаты труда, слабое здоровье, отсутствие ориентиров, плохое образование, отсутствие постоянного места жительства, отсутствие поощрения чьих-то усилий, никчемные образцы для подражания, бедность и мрачные перспективы на будущее могут разрушить и действительно разрушают мотивацию и желание добиваться поставленных целей.Книга: Все лучшее, что не купишь за деньги Жак Фреско
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраина входит в топ-8 стран по риску распространения полиомиелита, - ВОЗ
 
 
 
 
 
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