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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10697) оценка (33)

 Кабмин оценит результативность работы топ-чиновников

"Оценки" получат госсекретари и руководители центральных органов власти.

Кабинет министров в среду запустил процедуру оценки результативности работы чиновников категории "А".

Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Александр Саенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы дали старт оценке топ-служащих, которая состоится впервые и пройдет уже в следующем месяце. Госслужащие категории "А" – это государственный секретарь КМУ и его заместители, государственные секретари министерств, руководители ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) и их заместители", – написал он о проверке.

По мнению Саенко, это важная часть реформы госуправления. Такой взгляд позволяет сместить фокус с процесса на результат.

"Важно, не как долго ты просидел за столом, или сколько совещаний провел, а какого общественно важного результата достиг", – написал Саенко.

Он напомнил, что в апреле правительство утвердило ключевые показатели эффективности работы топ-чиновников на 2018 год.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко на брифинге в свою очередь сказал, что оценки будут выставляться в декабре.

"Должны быть подготовлены отчеты чиновников, потом состоится собеседование с профильным министром, который выставит свою оценку. Окончательное решение будет принимать Кабинет Министров в декабре, ориентировочно 12 декабря, когда каждый высокопоставленный чиновник получит свой результат. Аналогичная история с руководителями центральных органов исполнительной власти", – сказал он.

По словам Ващенко, чиновники могут получить одну из трех оценок – отлично, хорошо или плохо.

Если чиновник получил негативную оценку, на протяжении трех месяцев он должен будет пройти повторное оценивание, и в случае его провала его уволят.

Источник: https://censor.net.ua/n3093182
 
   
 Топ комментарии
 
кто будет оценивать?
опишите их имущество и доходы сейчас и потом... после "оценивания"
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Парадокс. Кабмин,которому не доверяют,будет проверять чиновников,которым не доверяют ,тоже...Бессмыслица какая-то.
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100% тут не оценивать надо , а садить, надолго.
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Да мы уже проходили и аттестации и люстрации и шо?
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утешайся мыслью что ты не один на подработке в твоей троль-фабрике, если тебе от этого легче...Нехай щастить...
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Парадокс. Кабмин,которому не доверяют,будет проверять чиновников,которым не доверяют ,тоже...Бессмыслица какая-то.
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кто будет оценивать?
опишите их имущество и доходы сейчас и потом... после "оценивания"
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Неуч, который понимает в экономике как свинья в апельсинах еще хочет кого то оценивать. Например , Кобеля, который имеет многомиллионную зарплату м при этом проиграл первый иск в Стокгольме, когда другие европейские компании при аналогичных обстоятельствах выиграли.
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Уряд котрий не здатний забезпечити рост промисловості не менше 10-20%, як в КНР - лише пробазарює дорогоцінний час для України. Тягне державу на дно. Бачити шо не вистачає розуму - пишіть заяви та йдіть нах.........й. Не гальмуйте Україну.
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бадит сам себя посадит
палач растреляет
а грося лишит себя диплома и вернется на рынок торговать труселями Кабмин оценит результативность работы топ-чиновников - Цензор.НЕТ 3210

скорее рак на горе свиснет Кабмин оценит результативность работы топ-чиновников - Цензор.НЕТ 561
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Кабмин оценит результативность работы топ-чиновников...

Это типа пересчитают кто сколько занёс ГНОЙсману?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин оценит результативность работы топ-чиновников
 
 
 
 
 
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