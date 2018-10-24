 На строительство центра подготовки паралимпийцев на Львовщине перенаправлено 23,1 млн грн, - Жданов

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на заседании правительства в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас была прекрасная паралимпийская база в Евпатории, но после оккупации и аннексии Крымского полуострова наши паралимпийцы не могут пользоваться этой базой… По инициативе главы Национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича правительством было принято решение о строительстве Западного спортивного реабилитационного центра. Там создаются прекрасные условия для подготовки, но нужны дополнительные средства для завершения второй очереди", - заявил он.

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Согласно тексту пояснительной записки к постановлению о перераспределении средств, объем средств на строительные работы был увеличен за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных на выплату вознаграждений призерам зимних Паралимпийских игр в 2018 году и летних Дефлимпийских игр в 2017 году.

Часть этих средств будет также направлена на завершение строительства стадиона с лыжероллерной трассой и на предварительную оплату 70% стоимости капитального ремонта, реконструкции, проектно-изыскательских работ и строительства в 2018-2019 годах объектов Западного реабилитационно-спортивного центра.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение на 283 млн грн (10%) расходов на Министерство молодежи и спорта по сравнению с 2018 годом. В частности, на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию предлагается выделить 752,5 млн грн, на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх – 142,5 млн грн.

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