 Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.

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Там сказали, что таможенники приняли решение отказать мужчине в пересечении границы на основании того, что он нарушил правила таможенно-пограничного контроля.

По словам представителя харьковской полиции, гражданин РФ обязан был указать в документах при пересечении границы, что в его автомобиле находится мертвое тело.

"Наши коллеги (из таможенной службы. - Ред.) приняли решение, что их въезд на территорию Украины нежелателен", - сказала сотрудница пресс-службы полиции.

На вопрос, предложила ли украинская сторона мужчине варианты легализации его пересечения границы с телом супруги, в полиции ответили, что не могут комментировать это, так как подобное якобы не входит в их полномочия.

В пресс-службе также добавили, что факт смерти женщины был зарегистрирован на территории РФ, и "объективных данных о том, что в действиях этих граждан есть признаки преступления, совершенного на территории Украины, не установлено".

Вчера из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Тело обнаружили пограничники в автомобиле Ford в сидячем положении на заднем сидении. Также в автомобиле находился сын мужчины, который имеет украинский паспорт. Они пояснили, что везли тело в Запорожскую область для захоронения.