 Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.
Там сказали, что таможенники приняли решение отказать мужчине в пересечении границы на основании того, что он нарушил правила таможенно-пограничного контроля.
По словам представителя харьковской полиции, гражданин РФ обязан был указать в документах при пересечении границы, что в его автомобиле находится мертвое тело.
"Наши коллеги (из таможенной службы. - Ред.) приняли решение, что их въезд на территорию Украины нежелателен", - сказала сотрудница пресс-службы полиции.
На вопрос, предложила ли украинская сторона мужчине варианты легализации его пересечения границы с телом супруги, в полиции ответили, что не могут комментировать это, так как подобное якобы не входит в их полномочия.
В пресс-службе также добавили, что факт смерти женщины был зарегистрирован на территории РФ, и "объективных данных о том, что в действиях этих граждан есть признаки преступления, совершенного на территории Украины, не установлено".
Вчера из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Тело обнаружили пограничники в автомобиле Ford в сидячем положении на заднем сидении. Также в автомобиле находился сын мужчины, который имеет украинский паспорт. Они пояснили, что везли тело в Запорожскую область для захоронения.
Женщина хотела быть похоронена в Украине.. а на в Орде.
Можно было по-человечески понять ее последнее желание и пропустить...
Не пишите бред.
Хорошо, что я оборудован чувством чёрного юмора... иначе это читать было бы невозможно.
импортировать из Мокшандии...
https://www.youtube.com/watch?v=aKZrtL8tDAQ
шо там за поребриком за жывотные обитают????
это реально не коментируется
Трудный ребёнок
Я психиатр, работаю в центре адаптации и социализации детей, переживших насилие в семье. Мои случаи - это не просто забитые дети алкашей и наркоманов. Это дети и подростки, так или иначе вовлеченные в насилие, совершаемое их родственниками, в качестве соучастников или безмолвных свидетелей. Вернуть к нормальной жизни ребенка, который несколько лет наблюдал, как его отец насилует и душит молодых девушек, или ребенка, который знает, где во дворе закопан труп его матери, ничуть не легче, чем если бы он сам был жертвой преступления.
Хотите статистику? Пожалуйста: из 100 таких детей примерно 45 совершают тяжкие преступления еще до своего тридцатилетия. И это с учетом проводимого лечения.
Мальчика, о котором я хочу написать, зовут Пашка. Или Генка. Или Женька. Свидетельства о его рождении мы не нашли, записей о нем в ЗАГСе нет. Кто его мать - неизвестно. Известно только, что он действительно является биологическим сыном людоеда Н. Виртоносова. Публикаций в СМИ о его задержании и суде вы не найдете, потому что не было ни задержания, ни суда. Милиционеры, выследившие его «пряничный домик», забили его до смерти, и дело разбирали в строго закрытом порядке. Мальчика передали нам.
Ели они только женщин. Женщина, оказавшаяся в сумерках одна на улице, встречала на своем пути не незнакомого мужчину, от которого следовало бы бежать и кричать, а красивого пятилетнего ребенка, испуганного и заплаканного. Мальчик представлялся Пашкой (или любым другим именем на выбор), жался к женщине и просил отвести его домой. Редкие свидетели видели женщину, шедшую куда-то со светловолосым мальчиком, без конца благодарившим добрую тетю Надю, Свету, Таню (как потом выяснилось, он всегда спрашивал их имена, интуитивно чувствуя, что так еще больше расположит их к себе). Встретившийся им взволнованный отец потерявшегося ребенка также вызывал у женщины только положительные чувства. Вскоре после этой встречи отец с сыном грузили труп в багажник и возвращались домой - готовить еду. Ни один гаишник ни разу не осмотрел автомобиль - ведь в салоне был ребенок, у которого «сильно болели зубы».
Мальчик присутствовал при всем процессе «готовки», при разделке, консервации. И все это время продолжал называть то, что разделывал на куски его отец, тетей Надей, Светой и так далее. Более того - так же он называл замороженные брикеты и банки с консервированным человеческим мясом. Следователь (мужчина) упал в обморок, когда ребенок начал перечислять, указывая на стеклянные банки - «это тетя Василина, она хромала, а это тетя Оля, она все время спрашивала, не хочу ли я есть». Возможно этой тетей Олей была пропавшая за семь месяцев до того Оля Бычаренко, старшеклассница.
Когда ребенка определили к нам, ему было примерно 8 лет. Он был худым и мелким для своего возраста. Отзывался сразу на десяток имен, не отдавая предпочтение ни одному из них. Умел читать и писать, не отставал от сверстников по всем школьным предметам - с ним занимался отец. Одно его умение особо бросалась в глаза - он умел расположить к себе людей. Вызывал симпатию, бил на жалость, давал почувствовать твою значимость в его судьбе. Сперва был признан «перспективным». Уже через десять дней работать с ним отказались все женщины центра, от психологов до санитарок. Женщин он воспринимал исключительно как еду. Осматривал. Прижимался. Нюхал. Ничего конкретного, но во всем поведении проскальзывало такое, что находиться рядом было невозможно. Вскоре он это понял сам, понял, чем это ему грозит, и изменил свое поведение. О, не сразу. Постепенно он начал «плакать по ночам», «метаться в кошмарах», звать маму и закатывать истерики. Только знаете что? Его пульс при этом практически не учащался.
Но на пульс обращал внимание только я. Как и на то, что он не ел мяса. Напротив, консилиум врачей счел последнее признаком глубокого подсознательного раскаяния. И бесполезно было говорить, что предложенное ему мясо он обнюхивал и пробовал на вкус, прежде чем с негодованием отвергнуть.
А потом меня начали неявно, но ощутимо отстранять от работы с ним. В его карте появлялись справки других врачей (хотя он был моим «пациентом») - куда более оптимистичные, чем мои. В итоге состоялся скандал с директором центра. Я повел себя неправильно, я решил, что дело лишь во внутренней кадровой политике. Я повелся на подначку директора и отказался от пациента.
Через три месяца приглашенный со стороны психиатр засвидетельствовал, что отклонений в психике нет. Рекомендация психологов центра звучала странно и нелепо: «вовлечение в физический труд на свежем воздухе, традиционные семейные отношения». А еще через месяц после помещения мальчика в специнтернат нашлась семья фермеров, пожелавшая его усыновить. Людей этих подыскал по программе усыновления проблемных детей сам мэр нашего города. Павел (так назвали) стал их третьим усыновленным «проблемным» ребенком.
Уже три года я тайком собираю информацию об этой семье. Фермерское хозяйство все время растет. Если три года назад они поставляли мясо только в дома самых богатых жителей города (включая директора нашего центра и мэра), то теперь отправляют мясо и в Москву. В розницу приобрести его нельзя - только эксклюзивные поставки избранным клиентам. Все дети, включая Павла, активно трудятся на ферме. Семья дружная. Я сам неоднократно видел в бинокль, как они жарят шашлыки у себя во дворе. И Павел их ест - видимо, ЭТО мясо его вполне устраивает.
Стоит ли говорить, что из всех коров и свиней в их хозяйстве за эти три года не было забито ни одной?
про то что ребенок подманывает жертву... где-то проскальзывало
но про каннибализм...
жуть!!!
Из комментов на пикабу:
ZagmorD
2252 дня назад
Я ОЧЕНЬ надеюсь что это фейк
+15
jasper2252 дня назад
х.з.
у мамы была подруга (география развела), работала психологом... отношения там в коллективе наладить, самооценку прокачать, в общем с малиновыми пиджаками работала. но так как психологи любят еще и теплое место иметь, работала и на клинику врачом.
вот никогда не подумаешь, что женщина, которая на корпоративах ведет игры типа "а теперь мы все дружно разобьемся на команды и будем вместе придумывать...", освидетельствовала 2 мальчиков лет около 14, которые 6 часов пытали, насиловали и убивали 10-летнего ботаника со скрипкой.
за давностью лет помню только то, что его насиловали, разбивали о голову банки, и что в конце он сам упросил разрешить ему умереть. топил он себя тоже сам.. в холодной воде. (думаю это не легко)
а еще потом мамаши этих 2 детей бегали по врачам, и упрашивали признать их детей больными... но детей признали психически здоровыми.
добро пожаловать в наш дерьмовый мир, товаришь)
И если б были все документы о перевозке тела - Да хоть в мотоколяске и шлеме......
Другое дело. Что провозили как живую....
Приехали как-то пожарники больницу тушить. Все потушили, пожарник докладывает главврачу:
- Всё потушили, есть пострадавшие - 8 человек. Пятерых откачали, трое погибли.
Главврач - хлоп в обморок. Ну его подняли, дали нашатыря. Он пришел в себя и говорит:
- Как... пятерых откачали?! Ребята... Вы же МОРГ тушили!!!
есть же какие-то нормы и документы регламентирующие такие "спец" перевозки?
а если криминальная смерть...или инфекционная...или еще что-то
и потом ...если бы вез в труне...может меньше было бы вопросов...
а то...усадил...пристегнул ремнем...это же издевательство над умершей
3. Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова россией. В ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от рф за экспроприацию имущества http://atr.ua/news/179370-sud-svejcarii-prinal-resenie-v-polzu-ukrnafty-po-isku-rossii4. По Ханскому дворцу: 1) Атта-групп отстранены от "реставрации"/уничтожения Дворца; 2) Новая компания - это Меандр (та, что мечеть Узбека испохабила); 3) Навес демонтировали как ошибку Атта-групп; 4) Ожидаются раскопки почти на всей территории Хансарая (ага, зимой в грязи). Итого: мы находимся накануне нового этапа уничтожения Хансарая.5. Керчь. Район вокруг школы №5 вчера вечером был блокирован полицаями оккупационного режима. Пригнали МЧС. Прохожим говорили, что якобы идут учения. Пропагандоны написали, что, по их информации, якобы был звонок о минировании школы. В 22:25 оцепление сняли и уехали. Нагнетают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054821231483068416 6. В Армянске уже принюхались к кислоте: "Минут 10 назад выходила на балкон (не застеклен). Зайдя в квартиру, ощутила во рту привкус ржавого метала, как будто что-то металлическое облизала, и сухость. До сих пор неприятное ощущение. Но вот какой-то вони или запаха на улице я не ощутила", "Вот именно, не воняет! Или это мы уже так привыкли? Но вот привкус… Это жесть", "У меня, блин, доченьку покрутило от этих выбросов. Ездили сегодня в Симф. Сказали, что лечение начинать с сегодняшнего дня и аж до самого лета. Это п….ц полный", "Только что с первой улицы (Перекоп) пришла домой с ходьбы, минут 15. Глаза пекут и кашель до рвотины" https://twitter.com/KrimRt/status/1054752398265253889 7. Понаехавший предлагает жителям отравленного Армянска услуги курьера по челобитным: "Народ, соберите подписи со всего города и деревень ближних, я отвезу прямо в администрацию президента в Москве. Жалоба и подписи". В комментариях одни высмеяли это предложение, другие готовы нестись и ставить подписи, третьи требуют указать в челобитной выплату компенсации за ложь и причиненный здоровью вред, четвертые иронично предложили устроить флешмоб на коленях "путин, памаги". И еще одна понаехавшая холопка со стажем написала, что "ТОЛЬКО письмо путину может повлиять на ход действий и дать плоды" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055037274776391680 8. У нас понаехавших и так не любят, а когда они еще начинают искать то, чего нет с 2014 года, то тем более не испытывают к рашистам теплых чувств. Ну, хоть не послали на путина: "Анонимно. Переехал недавно в крым. Подскажите, где в симферополе найти магазин с хорошими фирменными шмотками? А то на глаза попадались лишь ноунейм магазины на первых этажах домов. И, если, может, кто еще знает, где в Севастополе тоже можно найти нормальные магазины?". Ответы: "Обойдёшься! Тем более за Севастополь", "Автор, забудь. Езжу шопиться на материк, ну, или интернет-магазины", "В Крыму ничего нет норм вообще. Москоу или Милан", "Главное, наш город с маленькой буквы написал, а Севас с большой. Видать, совсем город не уважает", "Беги отсюда. Магазины все отстойные, тряпки из Польши в магазинах, и ничего тут нет интересного" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054823262591553536 9. Севастопольский ватник пишет: "Мне одному кажется, что по поводу закрытия всего есть «заказ»?(((". Да не может такого быть! А имя заказчика назовете или его имя вслух страшно произносить? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055032886708047873
10. По Крыму продолжаются обыски у "чиновников". Москва жестко щемит "наших" воров, потому что своим не хватает: "Говорят, в управлении миграции МВД Крыма проходят обыски у начальника ведомства Чекунова в кабинете, и дома тоже" https://twitter.com/KrimRt/status/1055054356532396032 (скрин). Потирает руки и не сумевший пробиться к кормушке Талипов: "Ялта, а вы с утра своего градоначальника уже видели? А то говорят, он дома задержался. Люди в форме захотели осмотреть его условия проживания, заодно опросить, всё ли его устраивает!" https://twitter.com/KrimRt/status/1055058551041875969 (скрин). Напомню, 22 октября обыски прошли в трех десятках фирм по уголовному делу, фигурантом которого стал т.н. "вице-премьер" Крыма Виталий Нахлупин, которого оккупанты задержали в Москве 17 октября, в день теракта в Керчи. По делу арестованы ещё двое - бывший "замглавы минтранса" Крыма Валентин Дукорский и "экс зампредседателя комитета конкурентной политики" Крыма Ярослав Сливка https://sevastopol.su/news/siloviki-provodyat-v-krymu-massovye-obyski11. На место предателей Украины оккупанты присылают проверенных воров, которые гребут больше, но гребут в правильном направлении. В Крыму назначили очередного "министра транспорта", уже седьмого по счету. Им стал понаехавший из Санкт-Петербурга Сергей Карпов http://atr.ua/news/179362-sedmoj-posel-v-krymu-naznacili-ocerednogo-ministra-transporta 12. Новости из потустороннего мира: в Севастополе коммуняки провели собрание в честь 100-летия комсомола. Пионеры прочли стихи, а танцоры в буденовках и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение. Севастопольских ветеранов от имени умершего Кабздона наградили благодарственными письмами и почетными знаками "Комсомольская слава" https://ru.krymr.com/a/news-100-letie-komsomola-v-sevastopole/29560092.html (фото).
13. На крымском паблике собрались философы: "Интересно, сколько еще радикальных запретов ожидать россиянам от обезумевших от своей безнаказанности и неуязвимости ненасытных потребителей бюджетных денег в Дуре? Налоги на грибы-ягоды, кошек-рыбок, огороды, ловлю рыбы в морях и озерах, дождь. Что дальше? Налог на смерть-жизнь? Воздух? Куда пришли? Не в тупик ли?". Комментарии: "Судьба любой империи едина - её крах", "Мы с мужем ржем. Нам скоро дерьмомер на унитаз установят!" https://twitter.com/KrimRt/status/1055055067903070210 14. Через три года спохватившийся житель Севастополя: "1) Можно ли пройти российскую границу с украинским паспортом, в котором просрочена вклейка фото (25 лет) на 3 года? Прописка крымская. Состояние нормальное. 2) Где быстрее всего вклеить фото - в Херсоне или в области, сколько это времени обычно занимает? Где очереди меньше? Талончики реально получить? 3) Или лучше менять старый паспорт на новый ID? Если да, то где это лучше делать? 4) Если паспорт заберут в ДМС, реально ли попасть в Крым на российской границе по справке о том, что паспорт делается? 5) Если поеду и ничего не получится сделать с обычным паспортом просроченным, вернуться по нему через украинскую границу обратно реально?". И такие вопросы в Крыму волнуют многих https://twitter.com/Kosstik8/status/1052281550702895105P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: "Энный по счету разговор с понаехавшим из вяликой: " - Скажи, только честно, раньше лучше было? - Лучше. - Вот и все так говорят. А зачем присоединялись? - Дядя Вова (хйло) сказал, что если не присоединимся, ядерной бомбой жахнет. - (молчание, ступор, уходит, закуривает)".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
АЛЛЁ, НУ ЕСЛИ ПО вашему МОЖНО ПРОСТО ТАК ПЕРЕВОЗИТЬ ТРУПЫ НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНИИ, ТО ЗАЧЕМ ИХ ВООБЩЕ И ХОРОНИТЬ???? ВЫБРОСИЛ В МУСОРНЫЙ БАК, А ТАМ КОММУНАЛЬЩИКИ САМИ РАЗБЕРУТЬСЯ????? ШО НЕ????