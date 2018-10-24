EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  4644  70
Все про:Госпогранслужба (3023) Россия (70849) труп (91)

 Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы

Гражданина РФ, которого задержали вчера в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе при попытке незаконно ввезти в Украину труп женщины, отправили обратно в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.

Читайте также: Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян

Там сказали, что таможенники приняли решение отказать мужчине в пересечении границы на основании того, что он нарушил правила таможенно-пограничного контроля.

По словам представителя харьковской полиции, гражданин РФ обязан был указать в документах при пересечении границы, что в его автомобиле находится мертвое тело.

"Наши коллеги (из таможенной службы. - Ред.) приняли решение, что их въезд на территорию Украины нежелателен", - сказала сотрудница пресс-службы полиции.

На вопрос, предложила ли украинская сторона мужчине варианты легализации его пересечения границы с телом супруги, в полиции ответили, что не могут комментировать это, так как подобное якобы не входит в их полномочия.

В пресс-службе также добавили, что факт смерти женщины был зарегистрирован на территории РФ, и "объективных данных о том, что в действиях этих граждан есть признаки преступления, совершенного на территории Украины, не установлено".

Вчера из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Тело обнаружили пограничники в автомобиле Ford в сидячем положении на заднем сидении. Также в автомобиле находился сын мужчины, который имеет украинский паспорт. Они пояснили, что везли тело в Запорожскую область для захоронения.

Источник: https://censor.net.ua/n3093178
 
   
 Топ комментарии
 
Так пропустили бы, если бы официально! А так не известно, что случилось с этой женщиной? Возможно, её убили. На территории мордора. Кто может подтвердить обратное и кто будет расследовать это дело здесь, в Украине? И зачем было скрывать факт смерти там?
Не пишите бред.
 показать весь комментарий
 
хз
шо там за поребриком за жывотные обитают????
это реально не коментируется
 показать весь комментарий
 
Интересно посмотреть на рожи рус. погранцов, когда этот крендель вернется обратно с маменькой ..... Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы - Цензор.НЕТ 30
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гражданина РФ, которого задержали вчера в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе при попытке незаконно ввезти в Украину труп женщины, отправили обратно в РоссиюИсточник: https://censor.net.ua/n3093178
 показать весь комментарий
 
Оперативненько: вчора затримали - сьогодні відправили. Одну добу покійна провела в українських прикордонників, ще зо два дні знадобиться на повернення до Росії. Того й дивись, - не дочекається і піде на КПП сама.
 показать весь комментарий
 
на самом деле - глупо...
Женщина хотела быть похоронена в Украине.. а на в Орде.
Можно было по-человечески понять ее последнее желание и пропустить...
 показать весь комментарий
 
 
Так пропустили бы, если бы официально! А так не известно, что случилось с этой женщиной? Возможно, её убили. На территории мордора. Кто может подтвердить обратное и кто будет расследовать это дело здесь, в Украине? И зачем было скрывать факт смерти там?
Не пишите бред.
 показать весь комментарий
 
 
Оно то понятно, но законы и бюрократия часто портят людям жизнь и даже смерть...
 показать весь комментарий
 
 
так..так... ще нам дохлих кацапів не вистарчало....
 показать весь комментарий
 
 
По-Вашему, любой трупешник в багажнике мы должны в страну запускать?
 показать весь комментарий
 
 
Комменты доставляют ещё больше, чем сама новость.
Хорошо, что я оборудован чувством чёрного юмора... иначе это читать было бы невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, ржачный фильм ))))) Блин, надо пересмотреть - ибо в последний раз смотрел его хрен знает когда, ещё на VHS. На видеокассете, Карл!
 показать весь комментарий
 
Ага , в гнусавому перекладі Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы - Цензор.НЕТ 772. Ніяк не знайду його
 показать весь комментарий
 
 
Ага давай еще будем трупы без свидетельства о смерти
импортировать из Мокшандии...
 показать весь комментарий
 
Для таких случаев есть официальные правила перевозки. А не дикие-варварские методы
 показать весь комментарий
 
Каким-то хоррором от заголовка повеяло... 💀 💀 💀
 показать весь комментарий
 
 
Росіянина треба пропустити, а потім арештувати за порушення закону.
 показать весь комментарий
 
зачем? кто тогда труп хуйла нам привезёт ????
 показать весь комментарий
 
 
Что с людьми делает боярышник, просто диву даешься. Чувак наверное в шоке. Наконец узнал что последние 20 лет жил с трупом
 показать весь комментарий
 
 
хз
шо там за поребриком за жывотные обитают????
это реально не коментируется
 показать весь комментарий
 
 
Главное что Вьетнамские нелегалы аж до Киева добрались.
 показать весь комментарий
 
 
Все справки которые выдают на россии это липа. Им верить нельзя. Правильно что не пропустили, он не имел право провозить.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно посмотреть на рожи рус. погранцов, когда этот крендель вернется обратно с маменькой ..... Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы - Цензор.НЕТ 30
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они могут не пустить обратно, "и будет душа маятся между раем и адом..."
 показать весь комментарий
 
 
Проблема то не в справках. А в способе транспортировки. У вас не было мысли что есть легальный-цивилизованный способ?????
 показать весь комментарий
 
Даже не в способе , а попытке обмануть и выдать за живую.
 показать весь комментарий
 
Да нет. Именно в способе. Справки он предоставил. А подобные справки выданные на расиской фПедерации в Украине признаються законными. Несмотря на войну и прочее.
 показать весь комментарий
 
Немного оффтоп, но вспомнилось на тему трупа в машине. Хоррор-рассказ, который почему-то не воспринимается как вымысел (по крайней мере допускаю, что подобное на росисе есть - тем более их "бомонд" вполне может делать такие заказы...)

Трудный ребёнок

Я психиатр, работаю в центре адаптации и социализации детей, переживших насилие в семье. Мои случаи - это не просто забитые дети алкашей и наркоманов. Это дети и подростки, так или иначе вовлеченные в насилие, совершаемое их родственниками, в качестве соучастников или безмолвных свидетелей. Вернуть к нормальной жизни ребенка, который несколько лет наблюдал, как его отец насилует и душит молодых девушек, или ребенка, который знает, где во дворе закопан труп его матери, ничуть не легче, чем если бы он сам был жертвой преступления.

Хотите статистику? Пожалуйста: из 100 таких детей примерно 45 совершают тяжкие преступления еще до своего тридцатилетия. И это с учетом проводимого лечения.

Мальчика, о котором я хочу написать, зовут Пашка. Или Генка. Или Женька. Свидетельства о его рождении мы не нашли, записей о нем в ЗАГСе нет. Кто его мать - неизвестно. Известно только, что он действительно является биологическим сыном людоеда Н. Виртоносова. Публикаций в СМИ о его задержании и суде вы не найдете, потому что не было ни задержания, ни суда. Милиционеры, выследившие его «пряничный домик», забили его до смерти, и дело разбирали в строго закрытом порядке. Мальчика передали нам.

Ели они только женщин. Женщина, оказавшаяся в сумерках одна на улице, встречала на своем пути не незнакомого мужчину, от которого следовало бы бежать и кричать, а красивого пятилетнего ребенка, испуганного и заплаканного. Мальчик представлялся Пашкой (или любым другим именем на выбор), жался к женщине и просил отвести его домой. Редкие свидетели видели женщину, шедшую куда-то со светловолосым мальчиком, без конца благодарившим добрую тетю Надю, Свету, Таню (как потом выяснилось, он всегда спрашивал их имена, интуитивно чувствуя, что так еще больше расположит их к себе). Встретившийся им взволнованный отец потерявшегося ребенка также вызывал у женщины только положительные чувства. Вскоре после этой встречи отец с сыном грузили труп в багажник и возвращались домой - готовить еду. Ни один гаишник ни разу не осмотрел автомобиль - ведь в салоне был ребенок, у которого «сильно болели зубы».

Мальчик присутствовал при всем процессе «готовки», при разделке, консервации. И все это время продолжал называть то, что разделывал на куски его отец, тетей Надей, Светой и так далее. Более того - так же он называл замороженные брикеты и банки с консервированным человеческим мясом. Следователь (мужчина) упал в обморок, когда ребенок начал перечислять, указывая на стеклянные банки - «это тетя Василина, она хромала, а это тетя Оля, она все время спрашивала, не хочу ли я есть». Возможно этой тетей Олей была пропавшая за семь месяцев до того Оля Бычаренко, старшеклассница.

Когда ребенка определили к нам, ему было примерно 8 лет. Он был худым и мелким для своего возраста. Отзывался сразу на десяток имен, не отдавая предпочтение ни одному из них. Умел читать и писать, не отставал от сверстников по всем школьным предметам - с ним занимался отец. Одно его умение особо бросалась в глаза - он умел расположить к себе людей. Вызывал симпатию, бил на жалость, давал почувствовать твою значимость в его судьбе. Сперва был признан «перспективным». Уже через десять дней работать с ним отказались все женщины центра, от психологов до санитарок. Женщин он воспринимал исключительно как еду. Осматривал. Прижимался. Нюхал. Ничего конкретного, но во всем поведении проскальзывало такое, что находиться рядом было невозможно. Вскоре он это понял сам, понял, чем это ему грозит, и изменил свое поведение. О, не сразу. Постепенно он начал «плакать по ночам», «метаться в кошмарах», звать маму и закатывать истерики. Только знаете что? Его пульс при этом практически не учащался.

Но на пульс обращал внимание только я. Как и на то, что он не ел мяса. Напротив, консилиум врачей счел последнее признаком глубокого подсознательного раскаяния. И бесполезно было говорить, что предложенное ему мясо он обнюхивал и пробовал на вкус, прежде чем с негодованием отвергнуть.

А потом меня начали неявно, но ощутимо отстранять от работы с ним. В его карте появлялись справки других врачей (хотя он был моим «пациентом») - куда более оптимистичные, чем мои. В итоге состоялся скандал с директором центра. Я повел себя неправильно, я решил, что дело лишь во внутренней кадровой политике. Я повелся на подначку директора и отказался от пациента.

Через три месяца приглашенный со стороны психиатр засвидетельствовал, что отклонений в психике нет. Рекомендация психологов центра звучала странно и нелепо: «вовлечение в физический труд на свежем воздухе, традиционные семейные отношения». А еще через месяц после помещения мальчика в специнтернат нашлась семья фермеров, пожелавшая его усыновить. Людей этих подыскал по программе усыновления проблемных детей сам мэр нашего города. Павел (так назвали) стал их третьим усыновленным «проблемным» ребенком.

Уже три года я тайком собираю информацию об этой семье. Фермерское хозяйство все время растет. Если три года назад они поставляли мясо только в дома самых богатых жителей города (включая директора нашего центра и мэра), то теперь отправляют мясо и в Москву. В розницу приобрести его нельзя - только эксклюзивные поставки избранным клиентам. Все дети, включая Павла, активно трудятся на ферме. Семья дружная. Я сам неоднократно видел в бинокль, как они жарят шашлыки у себя во дворе. И Павел их ест - видимо, ЭТО мясо его вполне устраивает.

Стоит ли говорить, что из всех коров и свиней в их хозяйстве за эти три года не было забито ни одной?
 показать весь комментарий
 
 
капец...
про то что ребенок подманывает жертву... где-то проскальзывало
но про каннибализм...
жуть!!!
 показать весь комментарий
 
 
И что самое жуткое - вполне допускаю, что где-то (и не только в Растиковой Федераске, кстати) это может быть поставлено на поток... Особенно зная извращённые, с тонкостями и нюансами, пристрастия некоторых представителей элит.
 показать весь комментарий
 
 
и такой элементарный, сыгранный на жалости к ребенку, способ заманивания жертв
 показать весь комментарий
 
 
Обратил внимание, что рассказ - из категории "специально для Крипера" (а это один из самых толковых тематических хоррор-ресурсов), и уже оттуда расползся по сети. Так что... не берусь утверждать, но не исключаю, что true story.
Из комментов на пикабу:

ZagmorD
2252 дня назад

Я ОЧЕНЬ надеюсь что это фейк

+15

Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы - Цензор.НЕТ 8895jasper2252 дня назад

х.з.
у мамы была подруга (география развела), работала психологом... отношения там в коллективе наладить, самооценку прокачать, в общем с малиновыми пиджаками работала. но так как психологи любят еще и теплое место иметь, работала и на клинику врачом.
вот никогда не подумаешь, что женщина, которая на корпоративах ведет игры типа "а теперь мы все дружно разобьемся на команды и будем вместе придумывать...", освидетельствовала 2 мальчиков лет около 14, которые 6 часов пытали, насиловали и убивали 10-летнего ботаника со скрипкой.
за давностью лет помню только то, что его насиловали, разбивали о голову банки, и что в конце он сам упросил разрешить ему умереть. топил он себя тоже сам.. в холодной воде. (думаю это не легко)
а еще потом мамаши этих 2 детей бегали по врачам, и упрашивали признать их детей больными... но детей признали психически здоровыми.
добро пожаловать в наш дерьмовый мир, товаришь)
 показать весь комментарий
 
 
Все глупости на свете делаются только ради четырёх вещей: славы, женщин, денег и ради глупости
 показать весь комментарий
 
Ну и вой поднялся .... это стереотип что нужен гроб или катафалк. Есть Справка что померла , есть свидетельство о смерти.
И если б были все документы о перевозке тела - Да хоть в мотоколяске и шлеме......
Другое дело. Что провозили как живую....
 показать весь комментарий
 
То есть НА ЦИВИЛИЗАЦИЮ И ЕЁ НОРМЫ вам ГЛУБОКО НАСРАТЬ?????
 показать весь комментарий
 
Россиянцы даже мёртвыми хотят покинуть эту прекрасную Великую страну.....
 показать весь комментарий
 
 
Пограничники спасли страну от зомбиапокалепсиса ))
 показать весь комментарий
 
 
Да же в виде трупа с паРаши нельзя удрать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тут как раз, украинские пограничники не пускают...
 показать весь комментарий
 
я об этом. Нельзя удрать ни в каком виде.
 показать весь комментарий
 
Интересно, как труп досматривают вернее чьи обязанности? Вон в голивудских фильмах частенько показывают контрабанду в трупах!
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно, но пойдёт ли рентген для багажа и есть ли он в том пункте пропуска!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Россиянину отказали, сына с украинским паспортом пропустили. А с трупом как поступили? Если у трупа был украинский паспорт и есть справка о смерти, то сколько дней будут держать труп на границе? Мордор может труп обратно не принять.
 показать весь комментарий
 
Какая-то грустная история, можно бы решить все, если были документы о смерти и она гражданка Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тогда уже на границе. И раскрасить с каждой стороны в цвета своего флага, что бы люди видели, кто куда идет...
 показать весь комментарий
 
труп попросил политического убежища...ввиду полного отсутствия бабла - отказали...
 показать весь комментарий
 
 
Малувато було запропоновано "варіянтів легалізації"
 показать весь комментарий
 
На что они ваще расчитывали? Под дурака косят....
 показать весь комментарий
 
Я не пойму, над чем здесь прикалываться, людоедство какое-то. Ну мужик сглупил, надо было указать, что везет труп. А сейчас придется вероятно кремировать в ближайшем морге, и опять везти, хотя наверно родственники в Запорожье хотели проститься.
 показать весь комментарий
 
 
морги не кримируют. Можно только отдать на хранение под большие деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Кремация в морге - мрачно ржу ))) Вспомнился анекдот:

Приехали как-то пожарники больницу тушить. Все потушили, пожарник докладывает главврачу:
- Всё потушили, есть пострадавшие - 8 человек. Пятерых откачали, трое погибли.
Главврач - хлоп в обморок. Ну его подняли, дали нашатыря. Он пришел в себя и говорит:
- Как... пятерых откачали?! Ребята... Вы же МОРГ тушили!!!
 показать весь комментарий
 
 
если бы оформил все бумаги.. та пусть везет...
есть же какие-то нормы и документы регламентирующие такие "спец" перевозки?
а если криминальная смерть...или инфекционная...или еще что-то
и потом ...если бы вез в труне...может меньше было бы вопросов...
а то...усадил...пристегнул ремнем...это же издевательство над умершей
 показать весь комментарий
 
 
В справке о смерти есть графа: "причина смерти"
 показать весь комментарий
 
 
на крысме:1. Ветеран национального движения крымских татар Веджие Кашка во время задержания российскими оккупантами 23 ноября 2017 года подверглась физическому насилию: её не только заковали в наручники, но и минимум один раз ударили прикладом автомата. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, который проводит независимое расследование. Напомню, что во время задержания 82-летняя Кашка скончалась http://krymsos.com/ru/news/vedzhiye-kashka-piddalasya-fizichnomu-nasilstvu-pid-chas-zatrimannya-silovikami-rf-polozov/2. Итальянский нефтегазовый гигант Eni прекратил сотрудничество с "Роснефтью" по поиску и добыче топлива на шельфе Черного моря. О возможном разрыве сотрудничества сообщалось еще в марте. Причиной стали полезные санкции США за работу с россией в нефтегазовом секторе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055029580334018560

3. Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова россией. В ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от рф за экспроприацию имущества http://atr.ua/news/179370-sud-svejcarii-prinal-resenie-v-polzu-ukrnafty-po-isku-rossii4. По Ханскому дворцу: 1) Атта-групп отстранены от "реставрации"/уничтожения Дворца; 2) Новая компания - это Меандр (та, что мечеть Узбека испохабила); 3) Навес демонтировали как ошибку Атта-групп; 4) Ожидаются раскопки почти на всей территории Хансарая (ага, зимой в грязи). Итого: мы находимся накануне нового этапа уничтожения Хансарая.5. Керчь. Район вокруг школы №5 вчера вечером был блокирован полицаями оккупационного режима. Пригнали МЧС. Прохожим говорили, что якобы идут учения. Пропагандоны написали, что, по их информации, якобы был звонок о минировании школы. В 22:25 оцепление сняли и уехали. Нагнетают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054821231483068416 6. В Армянске уже принюхались к кислоте: "Минут 10 назад выходила на балкон (не застеклен). Зайдя в квартиру, ощутила во рту привкус ржавого метала, как будто что-то металлическое облизала, и сухость. До сих пор неприятное ощущение. Но вот какой-то вони или запаха на улице я не ощутила", "Вот именно, не воняет! Или это мы уже так привыкли? Но вот привкус… Это жесть", "У меня, блин, доченьку покрутило от этих выбросов. Ездили сегодня в Симф. Сказали, что лечение начинать с сегодняшнего дня и аж до самого лета. Это п….ц полный", "Только что с первой улицы (Перекоп) пришла домой с ходьбы, минут 15. Глаза пекут и кашель до рвотины" https://twitter.com/KrimRt/status/1054752398265253889 7. Понаехавший предлагает жителям отравленного Армянска услуги курьера по челобитным: "Народ, соберите подписи со всего города и деревень ближних, я отвезу прямо в администрацию президента в Москве. Жалоба и подписи". В комментариях одни высмеяли это предложение, другие готовы нестись и ставить подписи, третьи требуют указать в челобитной выплату компенсации за ложь и причиненный здоровью вред, четвертые иронично предложили устроить флешмоб на коленях "путин, памаги". И еще одна понаехавшая холопка со стажем написала, что "ТОЛЬКО письмо путину может повлиять на ход действий и дать плоды" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055037274776391680 8. У нас понаехавших и так не любят, а когда они еще начинают искать то, чего нет с 2014 года, то тем более не испытывают к рашистам теплых чувств. Ну, хоть не послали на путина: "Анонимно. Переехал недавно в крым. Подскажите, где в симферополе найти магазин с хорошими фирменными шмотками? А то на глаза попадались лишь ноунейм магазины на первых этажах домов. И, если, может, кто еще знает, где в Севастополе тоже можно найти нормальные магазины?". Ответы: "Обойдёшься! Тем более за Севастополь", "Автор, забудь. Езжу шопиться на материк, ну, или интернет-магазины", "В Крыму ничего нет норм вообще. Москоу или Милан", "Главное, наш город с маленькой буквы написал, а Севас с большой. Видать, совсем город не уважает", "Беги отсюда. Магазины все отстойные, тряпки из Польши в магазинах, и ничего тут нет интересного" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054823262591553536 9. Севастопольский ватник пишет: "Мне одному кажется, что по поводу закрытия всего есть «заказ»?(((". Да не может такого быть! А имя заказчика назовете или его имя вслух страшно произносить? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055032886708047873

10. По Крыму продолжаются обыски у "чиновников". Москва жестко щемит "наших" воров, потому что своим не хватает: "Говорят, в управлении миграции МВД Крыма проходят обыски у начальника ведомства Чекунова в кабинете, и дома тоже" https://twitter.com/KrimRt/status/1055054356532396032 (скрин). Потирает руки и не сумевший пробиться к кормушке Талипов: "Ялта, а вы с утра своего градоначальника уже видели? А то говорят, он дома задержался. Люди в форме захотели осмотреть его условия проживания, заодно опросить, всё ли его устраивает!" https://twitter.com/KrimRt/status/1055058551041875969 (скрин). Напомню, 22 октября обыски прошли в трех десятках фирм по уголовному делу, фигурантом которого стал т.н. "вице-премьер" Крыма Виталий Нахлупин, которого оккупанты задержали в Москве 17 октября, в день теракта в Керчи. По делу арестованы ещё двое - бывший "замглавы минтранса" Крыма Валентин Дукорский и "экс зампредседателя комитета конкурентной политики" Крыма Ярослав Сливка https://sevastopol.su/news/siloviki-provodyat-v-krymu-massovye-obyski11. На место предателей Украины оккупанты присылают проверенных воров, которые гребут больше, но гребут в правильном направлении. В Крыму назначили очередного "министра транспорта", уже седьмого по счету. Им стал понаехавший из Санкт-Петербурга Сергей Карпов http://atr.ua/news/179362-sedmoj-posel-v-krymu-naznacili-ocerednogo-ministra-transporta 12. Новости из потустороннего мира: в Севастополе коммуняки провели собрание в честь 100-летия комсомола. Пионеры прочли стихи, а танцоры в буденовках и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение. Севастопольских ветеранов от имени умершего Кабздона наградили благодарственными письмами и почетными знаками "Комсомольская слава" https://ru.krymr.com/a/news-100-letie-komsomola-v-sevastopole/29560092.html (фото).
13. На крымском паблике собрались философы: "Интересно, сколько еще радикальных запретов ожидать россиянам от обезумевших от своей безнаказанности и неуязвимости ненасытных потребителей бюджетных денег в Дуре? Налоги на грибы-ягоды, кошек-рыбок, огороды, ловлю рыбы в морях и озерах, дождь. Что дальше? Налог на смерть-жизнь? Воздух? Куда пришли? Не в тупик ли?". Комментарии: "Судьба любой империи едина - её крах", "Мы с мужем ржем. Нам скоро дерьмомер на унитаз установят!" https://twitter.com/KrimRt/status/1055055067903070210 14. Через три года спохватившийся житель Севастополя: "1) Можно ли пройти российскую границу с украинским паспортом, в котором просрочена вклейка фото (25 лет) на 3 года? Прописка крымская. Состояние нормальное. 2) Где быстрее всего вклеить фото - в Херсоне или в области, сколько это времени обычно занимает? Где очереди меньше? Талончики реально получить? 3) Или лучше менять старый паспорт на новый ID? Если да, то где это лучше делать? 4) Если паспорт заберут в ДМС, реально ли попасть в Крым на российской границе по справке о том, что паспорт делается? 5) Если поеду и ничего не получится сделать с обычным паспортом просроченным, вернуться по нему через украинскую границу обратно реально?". И такие вопросы в Крыму волнуют многих https://twitter.com/Kosstik8/status/1052281550702895105P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: "Энный по счету разговор с понаехавшим из вяликой: " - Скажи, только честно, раньше лучше было? - Лучше. - Вот и все так говорят. А зачем присоединялись? - Дядя Вова (хйло) сказал, что если не присоединимся, ядерной бомбой жахнет. - (молчание, ступор, уходит, закуривает)".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
Ну от і скажіть після цього,хіба кацапи не ї#онуті? Він би ще в багажнику віз би...
 показать весь комментарий
 
 
Ввоз трупов в Украину закончится национально-кацапским камланием -"здесь наши могилки, здесь наши березки"... Была б моя воля, я бы все останки кацапских окупантов всех времен перемолол в костную муку точно также как кацапы поступили с прахом тысяч уничтоженных украинцев на Соловках, вывез баржами в Черное море и утопил. Чтобы даже следа от тварей на славянской земле не осталось! А сколько миллионов украинцев зарыто в Сибири и на Дальнем Востоке? У меня дед отсидел 19 лет, в 1958 накануне смерти был "активирован" без права возвращения в Украину. Похоронен где то под Красноярском как собака и могилы у него нет...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно читать коментарии и понимать КАК МНОГО ДИКИХ ВАРВАРОВ ЖИВЁТ В УКРАИНЕ. КАК МНОГО В УКРАИНЕ ЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫЗЫВАЮТ ВОЗМУЩЕНИЕ И НЕПОНИМАНИЕ....
АЛЛЁ, НУ ЕСЛИ ПО вашему МОЖНО ПРОСТО ТАК ПЕРЕВОЗИТЬ ТРУПЫ НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНИИ, ТО ЗАЧЕМ ИХ ВООБЩЕ И ХОРОНИТЬ???? ВЫБРОСИЛ В МУСОРНЫЙ БАК, А ТАМ КОММУНАЛЬЩИКИ САМИ РАЗБЕРУТЬСЯ????? ШО НЕ????
 показать весь комментарий
 
Кощунство какое..представляю выражение морды лица кацапских погранцов когда он труп притарабанит обратно..фильмы Тарантино или Хичкока отдыхают в сторонке.. Россиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы - Цензор.НЕТ 8986
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянину, перевозившему в Украину под видом пассажирки мертвую женщину, отказали в пересечении границы
 
 
 
 
 
 вверх