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 США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон

Согласно принятой в Штатах практике, этот вопрос могут поставить только через 2 месяца.

США пока не рассматривают вопрос введения против России новых санкций. Об этом советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил во время визита в Азербайджан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Последние санкции против России США ввели в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы все еще размышляем о потенциальных дополнительных санкциях в отношении России", – сказал Болтон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон

По его словам, последние американские санкции против России, связанные с отравлением Скрипалей, были введены 4 месяца назад. Устоявшаяся в США практика требует, чтобы вопрос о введении новых санкций рассматривали не ранее, чем через полгода после предыдущих. За это время должно стать ясно, "исправилась" ли страна, против которой Штаты вводили ограничительные меры.

"Пока не принято никакое решение, и я не стал бы пытаться предсказать сроки, в которые мы его примем. Процесс продолжается", – сказал Болтон.

В Азербайджан советник Трампа по вопросам безопасности отправился из Москвы, где встречался с Путиным, Лавровым и Патрушевым. С российским руководством он обсуждал возможный выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности, подписанного в 1987 году.

Также на Цензор.НЕТ: Участие РФ в переговорах по миротворцам для Донбасса - косвенное признание того, что Россия является частью проблемы на востоке Украины, - Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3093176
 
 
 Топ комментарии
 
не надо рассматривать , надо просто вводить и все США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон - Цензор.НЕТ 9089
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Белый дом не собирается. Их Конгресс введет.
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А торопиться не надо, кацапы от введенного еще всей пользы не прочувствовали. США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон - Цензор.НЕТ 2282
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не надо рассматривать , надо просто вводить и все
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Странно, Волкер говорил что каждые 1-2 месяца будут вводить новые.
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Штатам спешить не куда,давят потихоньку,у них войны нет.
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США доиграется, что мокша навернет по ним какой - нибудь ядерной рухлядью...
Там она, что им досталась, после СССР,, еще не вся перержавела....
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против кацапов само собой, но и против коррумпированной рошеновской мафией, в том числе
а не поддерживать ворье и ублюдков которые прикрываются авторитетом США
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Трамп - чмо.
Санкции у него не системные плюс пресует поставщиков нефти так, что барель больше 80 баксов.
А такая цена на нефть позволяет хуйлу и дальше издеваться над всем миром.
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Трам, в первую очередь, беспокоится и защищает ГРАЖДАН США.
На то он и Президент США.
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Белый дом не собирается. Их Конгресс введет.
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А торопиться не надо, кацапы от введенного еще всей пользы не прочувствовали. США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон - Цензор.НЕТ 2282
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Новости через пару дней: Трамп подписан новый пакет санкций в отношении рф, сaнкции решили вводить каждые две недели
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Андріївська церква стане "посольством" Константинополя в Україні - А Московия предлагала отдать Кремль в Татарстане под посольство" Константинополя США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон - Цензор.НЕТ 5944
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Прикинулись дурачками перед листопадом, коли повині були введені санкції по Англії (Скрипалям). Які склизькі,брехливі недолюди.
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Роися выдохнула и пошла лечить попу пока опять не началось...
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Акции "Россвазелинпрома" слегка упали в цене...
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а ему про бомбочки для Хиллари, Сорроса и Обамы...уже сообщили?
может он не в курсе...
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Сегодня, 17:22

В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter.
"Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка", - говорится в сообщении. По данным СМИ, подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.
Также The New York Times сообщает, что в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне тоже нашли бомбу. Ее обнаружила также Секретная служба в утром. В NYT отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме. Мощность бомбы, а также отправитель не уточняются.
Ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.
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А зря .... все еще кладете руку в пасть хищнику в надежде что не цапнет
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для тех, кто неумеет читать, ключевое слово - ПОКА.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России, - Болтон
 
 
 
 
 
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