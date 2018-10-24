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 Экономика
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 МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ

Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – отмечено в документе.

Как сообщалось, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093175
 
 
 Топ комментарии
 
вот бляха муха МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ - Цензор.НЕТ 1017
а наши чертилы уже и поделили весь транш МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ - Цензор.НЕТ 6595
а он, оказывается, еще и не утвержден!
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вот блин...а мы думали наши забудут...и не поднимут на отопление... МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ - Цензор.НЕТ 551
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Странно. Что-то не слышу хрюкания Порохатой Свиньи о нарушении суверенитета и конституции, как это было после требований о создании антикор. суда.
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Сьогодні вивели простих людей в кількості 27 рил під прапорами ВО "Сволота" та Батьківщина , та люто вимагали скасувати підвищення ціни на газ і негайно йобнути країну в дефолт !
От це партійоти кремлівського фюрера , чорти би вас побрали !
Свободівці , вам не соромно знаходитися поруч з цією ш**** ю кремлівською ?!
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Я не поддерживаю ни Свободу, ни Юлю, но тоже считаю, что сейчас дефолт лучше. МВФ затвердить програму співпраці з Україною після відображення в тарифах на опалення нової ціни на газ - Цензор.НЕТ 780 Он отразится только на богатых, бедные ничего не потеряют, а может, еще и приобретут.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ
 
 
 
 
 
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