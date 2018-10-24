 ОБСЕ призывает стороны открыть дополнительные пункты пропуска на Луганщине, - Хуг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я назову три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения. Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, это мост в Счастье, также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск-Попасная", - сообщил Хуг в среду на брифинге в окуупированном Луганске.

Он также отметил, что в районе пункта пропуска в Станице Луганской всё ещё существует необходимость ремонта пешеходного моста, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения.

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"Зима близко и пересечение моста станет ещё тяжелее ещё опаснее особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность. (...) В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска. Мы знаем, что есть масса вариантов и возможностей", - сказал Хуг

Он отметил, что "ситуация с минами и неразорвавшимися боеприпасами в районах близ линии соприкосновения становится все более напряжённой".

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"Мы продолжаем документировать наличие новых минных полей, а также подготовительные работы по установке новых мин по обе стороны линии соприкосновения", - сообщил представитель ОБСЕ, добавив, что наблюдатели СММ "также документировали то влияние, которое оказывают мины на гражданское население".

Хуг напомнил, что 18 октября в районе населённого пункта Золотое-4 двое мирных жителей погибли от мин. "Это все происходит из-за того, что стороны до сих пор не выполнили то, что они пообещали", - сказал он.

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