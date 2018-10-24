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 Город закупил 54 единицы техники для оперативной расчистки улиц от снега, - КГГА

44 единицы новых тракторов и 10 минипогрузчиков со снегоочистительным оборудованием закупили власти столицы для КП "Киевавтодор" к следующей зиме. Эта спецтехника пополнила парк предприятия и уже готова к работе.

Коммунальными предприятиями "Киевавтодора" к осенне-зимнему периоду подготовлено 370 единиц техники. Часть техники киевляне смогли увидеть на выставке спецтехники, которая состоялась возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), сообщили в пресс-службе КГГА.

На выставке представили 225 единиц как новой, так и капитально отремонтированной техники. Это спецмашины всемирно известных компаний "SCHMIDT", "BUCHER", "CRAFCO", "Hofmann", "LineLazer", "Wirtgen", "VOGELE", "МАN", "Mercedes", "JSB" и других. Вся техника - многофункциональная.

Как отметил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, вся эта техника позволит более оперативно и качественно убирать столичные улицы, проезды и тротуары, особенно в зимний период.

"С 2014 парк специальной техники" Киевавтодора "пополнился 221 единицей техники. Из них 158 - техника для зимнего содержания дорожной сети. Также предприятия корпорации завершают заключение договоров с организациями на привлечение вспомогательной уборочной техники на случай затяжных снегопадов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Планируется заключить договоры на привлечение до 150 единиц техники. Всего в осенне-зимний период 2018-2019 годов круглосуточно в городе будут дежурить 424 единицы снегоуборочной техники ", - рассказал Александр Густелев.

По его словам, КП "Киевавтодор" закупило уже 90% от необходимых объемов песка и соли, чтобы удачно пройти зимний период. Всего городу необходимо около 35 000 тонн соли и 46 000 тонн песка для обработки улично-дорожной сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3093171
 
 
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Т.е. денег пропало достаточно.

Кто-то верит, что снег будут убирать лучше, чем в прошлом году?
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Техніка з велосипедно-педальним приводом?
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очистка снега это огромный теребан дизиля. купил педалик техники (на откатах естественно) и на теребане денег на списании дизиля он тоже пополнит свой бюджет.
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Вам ,когда нибудь хорошо бывает? Везде зрада !
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГород закупил 54 единицы техники для оперативной расчистки улиц от снега, - КГГА
 
 
 
 
 
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