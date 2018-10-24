 Город закупил 54 единицы техники для оперативной расчистки улиц от снега, - КГГА

Коммунальными предприятиями "Киевавтодора" к осенне-зимнему периоду подготовлено 370 единиц техники. Часть техники киевляне смогли увидеть на выставке спецтехники, которая состоялась возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), сообщили в пресс-службе КГГА.

На выставке представили 225 единиц как новой, так и капитально отремонтированной техники. Это спецмашины всемирно известных компаний "SCHMIDT", "BUCHER", "CRAFCO", "Hofmann", "LineLazer", "Wirtgen", "VOGELE", "МАN", "Mercedes", "JSB" и других. Вся техника - многофункциональная.

Как отметил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, вся эта техника позволит более оперативно и качественно убирать столичные улицы, проезды и тротуары, особенно в зимний период.

"С 2014 парк специальной техники" Киевавтодора "пополнился 221 единицей техники. Из них 158 - техника для зимнего содержания дорожной сети. Также предприятия корпорации завершают заключение договоров с организациями на привлечение вспомогательной уборочной техники на случай затяжных снегопадов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Планируется заключить договоры на привлечение до 150 единиц техники. Всего в осенне-зимний период 2018-2019 годов круглосуточно в городе будут дежурить 424 единицы снегоуборочной техники ", - рассказал Александр Густелев.

По его словам, КП "Киевавтодор" закупило уже 90% от необходимых объемов песка и соли, чтобы удачно пройти зимний период. Всего городу необходимо около 35 000 тонн соли и 46 000 тонн песка для обработки улично-дорожной сети.