 ОБСЕ за неделю зафиксировала более 9 тыс. случаев нарушения перемирия на Донбассе, - Хуг

"На прошлой неделе мы зафиксировали порядка 9,4 тыс. нарушений режима прекращения огня ", - сообщил А. Хуг журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что "на позапрошлой неделе мы зафиксировали 12,8 тыс. таких нарушений ". "На четверть уменьшилось количество этих нарушений ", - отметил замглавы СММ ОБСЕ.

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"Практически каждую неделю большинство зафиксированных нами нарушений режима прекращения огня произошли в Донецкой области, конечно же, были зафиксированы нарушения и здесь в Луганской области", - сказал он.

"Самым волнующим фактом является то, что до сих пор не отведено вооружение, я имею в виду танки, минометы, артиллерийские установки, в том числе и реактивные системы залпового огня", - подчеркнул А.Хуг.