 Глава МИД Польши Чапутович об историческом диалоге с Украиной: "Нужна добрая воля с обеих сторон, мы эту добрую волю показали"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, отметил, что совместно с польским министром он говорил в Варшаве о возможности "двигаться вперед" в исторической политике.

Речь идет прежде всего о возможном разблокировании Киевом поисковых работ и эксгумации останков польских жертв Второй мировой войны в Украине. В свою очередь, украинская власть призывает Варшаву защищать украинские места памяти в Польше.

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Министр Чапутович сказал, что запрет эксгумации останков поляков, погибших на территории современной Украины, "трудно объяснить". "Это определенное право, принадлежащее польскому обществу, оно неоспоримое", - убежден глава польской дипломатии. Он добавил, что Польша приняла к сведению предварительное замечание Киева относительно украинских мест памяти, установленные "согласно польскому законодательству".

Чапутович очертил условия договоренности относительно эксгумации и украинских мест памяти в Польше.

"Если бы нам с нашей стороны удалось осуществить какие-то решительные меры по этому вопросу, то я думаю, что украинская сторона тоже может сделать определенные шаги и допустить польских исследователей к возможным эксгумациям. Нужна добрая воля с обеих сторон, мы эту добрую волю показали", - сказал польский министр и добавил, что решения по этому вопросу должны быть приняты также соответствующими учреждениями, например Институтами национальной памяти.

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По мнению Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, эмоциональный контекст не позволяет "идти дальше" в историческом диалоге. Однако он считает, что после переговоров в Варшаве удалось создать концепцию следующих действий.

"Я очень надеюсь, что эта логика позволит нам хорошо понимать друг друга в вопросах истории и сотрудничать. С министром Чапутовичем мы дополнительно поработаем над практическими результатами, сейчас мы о них говорили и в ближайшее время я надеюсь, что мы сообщим, как все будет происходить", - сказал Климкин.

Украинский министр не назвал мест памяти, о которых он общался с польским коллегой. В то же время глава МИД Украины заверил, что информация о них будет обнародована в ближайшее время.

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