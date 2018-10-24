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 Происшествия, За рубежом
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 В офисы Хиллари Клинтон и Барака Обамы прислали бомбы, - The New York Times

Два взрывных устройства были обнаружены в почте, отправленной в офисы бывшего президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Об этом сообщил в среду сотрудник правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что одно из устройств было обнаружено в среду утром техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон, а второе подобное устройство было отправлено в офис бывшего президента Барака Обамы.

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Также сообщается, что 22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Служащий резиденции отнес его в безопасное место и вызвал полицию; в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3093164
 
 
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- А тот, иностранец, прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты и фильдеперсовые чулки. (с)
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У Обамы и тем более Хиллари...ШРИЛИ поди побольше чем у дедушки Хуило))))
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Чепига и Мишкин!
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Кому это выгодно? Тем более еще и бесполезно.
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Выгодно? Клинтон, Обаме и Соросу! Ох уж эти Выборы Дерьмократические!
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Значит Трамп хочет конкурентов запугать?
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Это конкуренты решили Трампа скомпрометировать!
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Ага. И все прям поверили, что Трамп мстительный психопат, который шлёт боньбы бывшим соперникам.
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Россия и дальше продолжает провоцировать цивилизованный мир, уже российские диверсанты добрались до США. Но это не Грузия, даже не Украина, эти могут накостылять
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Опять России санкции прилетят!
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Уже приелось! Надо что-то Штатам новое скреативить!
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шо то путя совсем разошолся... точно в рай хочет))
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Раскольников-сектантов в рай не пускают.
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Сами это все и организовали. Типичные левацкие штучки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ офисы Хиллари Клинтон и Барака Обамы прислали бомбы, - The New York Times
 
 
 
 
 
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