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 Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой совместно с СБУ задержан следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура 01

Сотрудник полиции требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за непривлечение к уголовной ответственности.

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Следователь полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура 02

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Взяточникугрозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093162
 
   
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Здесь повышение по службе и очередная звание...Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4605
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Затримали як завжди СБУ. Аваківськи пси своїх не ловлять. РЕХФОРМА від Сабакова. Замість реформи купа лайна в образі патрульної поліції (дебілів недоношених) і інших хабарників, шахраїв, подонків, брехунів, садистів
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И така шняга в каждом городе в каждом райотделе... и это на всегда... 🤑
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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