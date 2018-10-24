EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1325  12
Все про:ОБСЕ (3347) СБУ (12918) Хуг Александр (427)

 В ОБСЕ отвергли предположения о сотрудничестве с украинскими спецслужбами

По словам Александра Хуга, кодекс профессиональной этики запрещает сотрудникам миссии помогать спецслужбам.

Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели не могут сотрудничать со спецслужбами, поскольку это строго запрещено кодексом профессиональной этики.

Об этом он сказал во время брифинга в оккупированном Луганске, отвечая на вопросы представителей российских и подконтрольных террористам СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

В частности, российский журналист заявил, что главари оккупированного Луганска неоднократно сообщали о сотрудничестве представителей СММ с украинскими спецслужбами и представителями Вооруженных сил.

На это Хуг ответил, что ОБСЕ имеет мандат, позволяющий контактировать со всеми конфликтующими сторонами, но вместе с тем миссия не является разведуправлением.

"Мы не можем сотрудничать с той или иной стороной, мы выполняем только наблюдательные функции. То, что мы видим и слышим - выкладываем в своих отчетах, которые публикуем на английском, украинском и русском языке", - сказал представитель СММ.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Для прекращения войны на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг

"Перед тем, как выйти на работу, все наши сотрудники подписывают кодекс профессиональной этики и к тем, кто нарушает этот кодекс, применяются строгие меры, разработанные руководством миссии", - добавил он.

Хуг подчеркнул, что не следует делать ложные заявления. А если есть документальные подтверждения ненадлежащего поведения сотрудников ОБСЕ, то их следует предоставить.

Источник: https://censor.net.ua/n3093159
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они только с российскими сотрудничают.....
 показать весь комментарий
 
 
Жители Владикавказа назвали Путина нелегитимным В ОБСЕ отвергли предположения о сотрудничестве с украинскими спецслужбами - Цензор.НЕТ 4434
 показать весь комментарий
 
 
Люди видят, как путинский режим активно расшатывает суверенную Украину, "спасает" от боевиков Сирию с Ливией, но при этом абсолютно равнодушен к своим собственным гражданам.

Не до них чекистским многоходовочникам, не до них.

"Величайшие" в истории правители и полководцы новый мировой порядок строят, а тут какие-то ингуши, спорные территории, да отравляющие воздух заводы.

 показать весь комментарий
 
 
По словам Александра Хуга, кодекс профессиональной этики запрещает сотрудникам миссии помогать спецслужбам Источник: https://censor.net.ua/n3093159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коли були на сепарських весіллях, передавали інформацію для ФСБ...,то етика нічого не забороняла.
 показать весь комментарий
 
 
А гулять на сепарских свадьбах "кодекс профессиональной этики" значит позволяет..........😡
Мда........
 показать весь комментарий
 
 
Открыто стучать не этично,хотя Московии это нравится
 показать весь комментарий
 
Т.е. инфу сливать могут только кацапские сотрудники ОБСЕ кацапам.
Радостная встреча кацапских коллег:
В ОБСЕ отвергли предположения о сотрудничестве с украинскими спецслужбами - Цензор.НЕТ 2078
 показать весь комментарий
 
 
Хз. наверное потому, что мы не наезжали просто так без доказательств, а подали жалобу с требованием удалить этого сотрудника из миссии на Донбассе.
 показать весь комментарий
 
Толку от них ,как от козла молока ,импотенты и шестерки рашистов
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ОБСЕ отвергли предположения о сотрудничестве с украинскими спецслужбами
 
 
 
 
 
 вверх