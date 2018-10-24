 Der Spiegel: Слабой России рано радоваться разрыву ракетного договора с США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Москве больше не нужно будет притворяться, что она выполняет его условия. Она сможет открыто развертывать такие ракеты. Кроме того, она даже не будет нести политическую ответственность за расторжение важного договора времен Холодной войны. Дональд Трамп будет.

Его решение выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности подтвердит тот образ США, который Кремль так сильно пытается создать. Вашингтон выставляют ненадежным партнером, который преследует лишь свои корыстные интересы и не сделал достаточно для того, чтобы после Холодной войны договориться о безопасности с Москвой.

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Однако, конец договора от 1987 года также создаст риски для России. Как говорил Путин на "Валдайском форуме" в прошлом году, России действительно придется реагировать "молниеносно и зеркально". Начнется большая гонка вооружений. А тем временем, действие соглашения между Вашингтоном и Москвой о сокращении стратегических наступательных вооружений закончится в 2021 году. Поэтому ограничений для ядерного оружия, систем запуска и боеголовок больше не будет.

Геополитическая картинка сильно изменилась за последние 30 лет. Американские ракеты теперь смогут появиться не только в Румынии или Польше, но и, к примеру, на территории стран Балтии прямо у границы России.

Кроме того, способность Москвы участвовать в гонке вооружений тоже под большим вопросом, учитывая то, что ее экономика меньше даже, чем у Италии. Кремлю придется в этот раз соревноваться не только со США, но и с экономически мощным Китаем, который расположен по соседству и тоже наращивает военную силу.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.